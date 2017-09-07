«Расширить использование украинского языка»

Новый «закон об образовании» используется как политическая страшилка, но на деле является результатом компромисса.

5 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3491-д «Об образовании». За закон проголосовало 255 народных депутатов из 359 зарегистрировавшихся на пленарном заседании. Не голосовали в полном составе фракция «Оппозиционного блока» и депутатская группа «Возрождение».

Лилия Гриневич, министр образования Украины, называет документ реформаторским. Дискуссия относительно положений этого законопроекта шла больше трех лет. Он выносился на общественное обсуждение, становился предметом экспертных «баталий». Сама Лилия Гриневич, а до нее министр образования Сергей Квит неоднократно принимали участие в прямих телеэфирах и отвечали на вопросы зрителей.

Что вызывало наибольшие споры, и как в итоге выглядит реформа?

Закон вводит в школе 12-летку. В пояснительной записке сказано: начальное образование теперь будет длиться четыре года. Среднее, гимназическое, — пять лет. Далее — профильное образование, еще три года, его станут получать в лицеях либо заведениях профобразования. Профильное среднее образование пойдет по двум направлениям, на выбор: общеобразовательное и профессиональное. Первое — углубленное изучение отдельных предметов, второе ориентирует юношей и девушек уже на конкретные потребности рынка. После завершения каждого уровня образования планируется государственная итоговая аттестация.

Можно предположить, что таким образом реанимируют некогда популярную систему ПТУ. Производственники давно жалуются на нехватку специалистов среднего звена. Критики данного положения твердят: «двенадцатиклассницы» начнут уходить в декретные отпуска прямо со школьной скамьи.

Закон предполагает введение должности образовательного омбудсмена, назначаемого Кабмином на пять лет. Омбудсмен встанет на страже интересов школьников и студентов: займется рассмотрением их жалоб.

Критики данного положения считают, что подобным образом бросятся сводить счеты со строгими и принципиальными преподавателями и профессорами, а также не исключают вовлечения учащихся и их родителей во внутренние «разборки» педагогов.

С 2018 года устанавливается минимальный оклад квалифицированных учителей. Его размер — три минимальных зарплаты. Минимальная зарплата в январе 2018 года, если верить Бюджетной резолюции правительства, вырастет до 3723 гривен. Итого: педагог может рассчитывать на 11 129 гривен (примерно 24 600 рублей по курсу.)

В законе подчеркивается: языком образовательного процесса в Украине является государственный, то есть украинский язык.

Также предусмотрено, что в учебных заведениях в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна либо несколько дисциплин на двух либо на большем количестве языков: на государственном, на английском, на других официальных языках ЕС. Лицам, которые относятся к национальным меньшинствам Украины (русские на Украине относятся к национальным меньшинствам, равно как белорусы, поляки, болгары, венгры и др. — О. М.), гарантируется право обучаться в классах (группах) на языке национального меньшинства наравне с государственным языком. То же право распространяется и на представителей коренных народов Украины.

Кроме того, заключительными положениями закона установлено: лица, принадлежащие к коренным народам и национальным меньшинствам, которые начали получать общее среднее образование до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до момента вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском языке.

Именно заключительные положения предказуемо вызвали не только дискуссию, но и опасения — в направлении также предсказуемом: «С 2020 года Украина полностью запретит русские школы!» И коммунисты, и Партия регионов в свое время активно использовали эту страшилку на Донбассе и в Крыму в ходе избирательных кампаний. Языковой вопрос сознательно превращали в детонатор противостояния востока и запада страны.

Министр Гриневич на встрече с журналистами в июле 2017-го предполагала, что и сейчас без политической истерии не обойдется. Гриневич уточняла: в соответствии с законом базовый язык образования — украинский, а «язык национальных меньшинств — только в пределах, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей в условиях меньшинств. Например, если врач попадает в венгерскую среду (Буковина, Закарпатье — О. М.) , то он должен владеть венгерским языком, чтобы общаться с пациентом».

По словам министра, редакция «языковой» статьи закона стала результатом масштабного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и специалистами. «Нам пришлось искать такие формулировки, которые были бы в консенсусе к тому состоянию (страны), которое мы имеем сегодня. Чтобы мы могли идти вперед с продвижением украинского языка, но не собираемся забирать право языков меньшинств, гарантируемое им Конституцией», — цитировало слова министра интернет-издание «Украинская правда». Глава Минобразования подчеркнула, что в конечном счете в законе предусмотрено образование на языке нацменьшинств наряду с украинским языком.

«Сейчас худшая проблема в школах нацменьшинств такая: они изучают все предметы на языке нацменьшинств и лишь несколько часов в неделю — украинский язык. В итоге, например в венгерских школах, выпускники совсем не знают украинского. А должно быть наоборот — большинство предметов преподаваться на украинском языке. Мы забиваем это как норму. Наша политика — расширить использование украинского языка», — заметила Лилия Гриневич. И заключила: «Нацменьшинства требовали, чтобы мы акцентировали, что им обеспечивается право на изучение (родного) языка. Это прямая норма Конституции. Мы это написали».