Баржи ушли в отрыв

21 августа в Ямало-Ненецком автономном округе приступили к ликвидации переправы моста на 252-м километре реки Пур в районе поселка Уренгой, которая представляла собой восемь соединенных барж. К мосту подошли буксиры и уволокли баржи в неизвестном направлении. Ликвидаторы моста действовали в присутствии сотрудников полиции, которые предупредили охрану, что попытка пресечь разбор моста будет расценена как сопротивление представителям власти.

Судебные приставы составили акт об изъятии барж. Это сделал исполняющий обязанности начальника отдела по особым исполнительным производствам Управления службы судебных приставов по ЯНАО Александр Бурулов. После демонтажа моста баржи были переданы на ответственное хранение в управление имущественных отношений департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, руководитель которого Владимир Боков также присутствовал при ликвидации моста.

Через неделю баржи были обнаружены в двухстах километрах от того места, где находился мост, в притоке Пура, реке Пякапур, в районе города Тарка Сале, куда они были угнаны. При этом в протоколе, подписанном начальником полиции по станции Картачаево майором Селиным (имеется в распоряжении редакции), баржи указаны как «бесхозные».

Протокол полицейского осмотра. Угнанные баржи названы «бесхозными»

Кроме того, оказалось, что две баржи посадили на мель, а еще три брошены не закрепленными близ берега.

Мы созвонились с Владимиром Боковым, должностным лицом, которому были переданы на ответственное хранение баржи, и поинтересовались, как баржи оказались в районе Тарка Сале и почему они не закреплены. Чиновник от комментариев отказался, предложив направить ему письменный запрос. Отказался от комментариев и судебный пристав Александр Бурулов, задокументировавший ликвидацию переправы.

Между тем многотонные баржи, брошенные, не закрепленные, не управляемые, представляют серьезную опасность и могут стать причиной экологической или техногенной катастрофы.

Как сообщили нам в ФБУ «Обьиртышводпуть», региональном подразделении Федерального агентства морского и речного транспорта, в чьем ведении находится управление водными путями и судоходством в бассейне реки Пур, с началом ледохода и паводка неуправляемые баржи может понести по реке Пур, что создает риск повреждения газо- и нефтепроводов, проложенных по дну реки Пур. Кроме того, баржи могут снести расположенные на побережье опоры ЛЭП и обесточить большую часть Заполярья. Если лед сомнет баржи и они затонут, то, превратившись в груду металла, они могут существенно осложнить судоходство по реке Пур.

Если «бесхозные баржи» вынесет в Карское море, там они станут плавучими айсбергами, также создавая угрозу судоходству.

Как стало известно «Новой», собственник барж — компания «Ростнефтегаз» — обратилась в ФСБ России с заявлением о преступлении и принятии мер для предотвращения катастрофы.