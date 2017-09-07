Одинокий человек под прицелом телекамер

Человек в черной куртке быстро идет по двору между домами. За ним, жестикулируя и явно призывая к общению, бегут люди с микрофоном и камерой. Человек ускоряет ход, жестом показывая: «Стоп! Прекратите! Не надо». В следующем кадре, снятом через витрину магазина, тот же человек стоит перед прилавком с алкоголем. Здесь его уже можно узнать: это опальный режиссер Кирилл Серебренников, который впервые вышел на разрешенную судом прогулку — такое послабление в режиме домашнего ареста вышло ему от нашего самого гуманного в мире суда.

В самом сюжете ничего удивительного нет. Папарацци всего мира часами, а то и днями сидя в засаде, добывают кадры знаменитостей в те моменты, когда они, знаменитости, меньше всего хотят, чтобы их снимали. Иногда с риском для жизни своих героев. На минувшей неделе, когда весь мир отмечал 20-летие со дня гибели принцессы Дианы, вновь вспоминали о роковой роли папарацци в ее трагической судьбе.

Наши доморощенные папарацци с каналов Life, НТВ, Рен-ТВ, если пока и не доводили своих героев до «полной гибели всерьез», то нервов попортили немало, бесцеремонно вторгаясь в квартиры, офисы, даже в больничные палаты и провоцируя жертв на ответную агрессию.

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Телеканал Life, самый беспринципный и беспощадный, недавно почил в бозе, но дело его живет. И сюжет с одиноким Серебренниковым на дозволенной судом прогулке снял не он, а вполне либеральный и почитаемый либеральной общественностью телеканал «Дождь», вызвав бурю возмущения среди своих же почитателей.

«Как-то желтовато, нет, друзья, телеканал «Дождь»? — написал на своей странице в фейсбуке сценарист Михаил Идов сразу после просмотра сюжета. — То есть новостная ценность в самом факте, возможно, какая-то есть, но вот эти съемки в спину и через витрину выглядят довольно удручающими».

«Дорогие Дождинки! А вы когда публикуете видео гуляющего режиссера Серебренникова, зачем вы это делаете? — включился в дискуссию журналист Роман Супер, прежде работавший на каналах Рен-ТВ и РБК. — Вы когда отправляете своего корреспондента выслеживать человека, которому суд во время прогулок запретил с кем-либо общаться и над которым висит опасность отправиться в камеру за нарушение условий домашнего ареста, вы какую цель преследуете? Зачем это делают подментованные федеральные м…ки, я понимаю. А какую ценность зрители «Дождя» приобретают от этого видео — я не понимаю вообще. Возможно, я утратил навык и ловкость. Возможно, я давно ни черта не журналист. Возможно. Но ведь должно же срабатывать что-то такое внутри, что шепчет вам на ухо: «Главное, не навредите, чуваки».

Катерина Гордеева, в прошлом журналист НТВ, тоже напомнила коллегам с «Дождя» о журналистской этике и главной ее заповеди: не навреди! «Профессия журналиста сходна с профессией врача. В ее основе принцип: не навреди! Но вот я посмотрела это видео… Одни лезут к нему с камерой и провоцируют на разговор. Другие снимают. Это никакая не свободная журналистика. Это бесчестно. И мало отличимо от всех тех СМИ, которые вам не нравятся, которые вы критикуете и которые обвиняете в том, что со всеми нами случилось».

«Это потеря берегов. И профессии, кстати. И меня, зрителя, как сочувствующего».

Спустя небольшое время после показа сюжета и разразившейся в сети бури «Дождь» удалил кадры, снятые через витрину магазина, оставив только проход Серебренникова по улице. А объясняться с коллегами и прочими возмутившимися зрителями пришли сами сотрудники «Дождя». Ведущая канала Анна Монгайт так ответила на вопрос: зачем эта съемка вообще была нужна? «Задача этой съемки — показать, что Кириллу дали право свободного перемещения. Без полиции и охраны. Люди хотят это знать и рады видеть его не в клетке. Мы снимали ровно 40 секунд. В это время до него докапывалось Рен-ТВ. Единственная наша ошибка — съемка в магазине. Ее вырезали. Выставлять в этой ситуации «Дождь» врагом Серебренникова обидно и оскорбительно для нас… Для нас возможность Кирилла «выйти из комнаты» — это хорошая новость».

Поддержал коллег и экс-главный редактор «Дождя» Роман Баданин (ныне уехавший на учебу в Америку): «Такая работа. Ее принцип — рассказывать то, как есть на самом деле, про любых героев — хороших, плохих, так называемых своих и так называемых чужих. А принцип «не навреди» — это в другой профессии, не знаю какой».

Похоже, «люди «Дождя» так и не поняли, что вызвало взрыв возмущения значительной части их целевой аудитории и что такого «криминального» в их полуминутном сюжете. Им объясняли: нельзя снимать человека тайком из-за угла (или витрины магазина). Нельзя снимать человека без его согласия или, как в случае с Серебренниковым, хотя бы без согласия его адвоката. Все это выглядит так, словно люди с камерами преследуют и без того загнанного зверя. И неважно, кто откровенно провоцирует героя на нарушение установленных судом правил (в данном случае — съемочная группа Рен-ТВ), а кто исподтишка снимает это преследование, добавляя собственные кадры из магазина.

Стилистика одна — желтушная. И цель одна — «эксклюзив» любой ценой. Даже если этот «эксклюзив» добавит герою неприятностей.

Этические нормы в журналистике никто не отменял, но в какой-то момент ТВ, наращивающее свои рейтинги, попросту отставило их в сторону, задав новые стандарты в профессии: кто смел, тот и съел, кто первый добежал, того и съемки, работа наша такая, а моралисты пусть идут лесом. «В доме повешенного говорят о веревке», — так когда-то сформулировал принципы новой журналистики основоположник аморального ТВ Александр Невзоров. С тех пор и пошло.

Даже на корпоративную солидарность телевизионщики все чаще плюют с высокой колокольни, если вдруг представляется счастливая возможность поразить зрителей и одновременно уесть коллег.

Помните безобразную сцену в Парке Горького, когда пьяный дебошир во время прямого включения корреспондента НТВ в эфир вмазал тому в челюсть? За это суд приговорил дебошира к 6 месяцам исправительных работ, а канал «Царьград» немедленно встретился с ним в эфире программы «Фанзона»: ну как же, страна должна знать своих героев в лицо. И этот самый «герой» в эфире «Царьграда» рассказал, что после «подвига» почувствовал себя знаменитым: с ним делали селфи сотрудники полиции, простые люди на улице, а несколько федеральных каналов приглашали его на съемки ток-шоу, обещая солидные гонорары.

В частности, за участие в программе «Пусть говорят» ему якобы предложили 500 тысяч рублей, и это предложение заставило его задуматься.

И хотя Первый канал опроверг это заявление, но в нынешней системе этических телевизионных координат сам факт такого приглашения пьяного подонка, избившего их же коллегу, вместе с обещанным за это вознаграждением не кажется ни исключительным, ни каким-то особенным. Как и тайные съемки гонимого человека, у которого нет возможностей дать отпор наглецам с камерами или воспрепятствовать появлению в эфире сомнительных кадров.