Непомнящих: «В России я не могу развиваться — это прямое следствие нынешнего режима»

Иван Непомнящих покинул территорию России, в данный момент он находится в Чехии. Дальше он планирует переезд в США на учебу в магистратуре.

Непомнящих рассказал «Новой», что еще до ареста он поступил в магистратуру нескольких американских вузов и выбирал между ними. Когда его задержали, на руках у него было приглашение из Америки, чтобы оформлять визу. По специальности бывший фигурант «болотного дела» инженер-гидравлик, он окончил МГТУ им.Баумана.

— Цель моя не свалить, а профессиональный рост, — сказал Непомнящих «Новой». — То, что я не могу в России развиваться, — это прямое следствие нынешнего режима бестолкового. В России не нужны разработчики новой техники, нужны исключительно эксплуатационники — масло поменять в приводе или еще чего-то. Новые приводы здесь не нужны никому.

До ареста Иван работал на НПО «Родина».

— Туда меня после тюрьмы снова работать не возьмут: там с секретностью носятся, как курица с яйцом, это бывший «почтовый ящик».

На проходной по месту его работы его и задержали в феврале 2015 года. В конце 2015 года суд приговорил Непомнящих к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Иван отбывал наказание в ИК-1 в Ярославле.

Идею о поступлении в магистратуру Непомнящих не оставил и за решеткой.

— Пока я сидел, надо было поддерживать знания на уровне, не дать им упасть. Что я и делал: просил отца в передачах присылать мне задачники, английские книги, химию начал учить — давно хотел это сделать, и вот появилась возможность.

Но ближе к окончанию срока, молодого человека под разными предлогами начали помещать в ШИЗО, позже — в СУС. После выхода Непомнящих из колонии, суд удовлетворил иск администрации ИК-1 об установлении административного надзора. Непомнящих по решению суда запрещено покидать Московскую область и находиться за пределами дома после десяти вечера. Решение суда вступило в законную силу только 7 сентября.

— И еще два года потерял бы, если бы остался в России из-за своего надзора. Если бы надзор вступил в силу сразу, я был готов даже уезжать «огородами» — валить прямо через границу, отбиваться от собак. За две недели, когда решение еще не вступило в силу, я закончил все свои дела в России и уехал.

— С территории России Иван выехал абсолютно законно, — рассказала «Новой» его адвокат Ирина Бирюкова. — После освобождения забрал загранпаспорт в ОВИРе, никаких запретов на выезд из страны у него не было. Надзор означает то, что Ваня должен каждый месяц отмечаться в участковом отделении по месту прописки — в Сергиевом Посаде. Один раз не придет, второй — его могу объявить в розыск и возбудить уголовное дело.

— Я морально был готов к этому, когда сидел, — говорит Иван Непомнящих. — Я повидал семью всего две недели после выхода из тюрьмы, бог знает, когда теперь снова увидимся.