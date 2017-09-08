Кто лучше нарисует каракули?

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Яркие люди»

Отношения граждан России с улицами собственных городов, мягко говоря, напряженные. Это большей частью касается провинции, но и к столичным районам тоже относится. Урбанистика в России в зачаточном состоянии, раскачивать гражданское общество на занятие собственной городской средой в провинции крайне тяжело, вот и получается, что где-нибудь в Благовещенске единственное приличное место для досуга — площадь Ленина с фонтаном. Незачем спорить с тем, что общественные пространства нужно делать дружелюбнее для жителей, и в данном случае речь не про биотуалеты и новую плитку, а про городские праздники.

В массовом сознании россиян живет стойкий предрассудок в адрес уличного театра. Стереотипно представляется, что это довольно примитивные зрелища на необязательные темы с минимумом инвентаря, — в общем, художественная самодеятельность бездарных людей, которых не пустили на академическую сцену. Действительно, значительная часть уличного театра такова, однако лучшие его представители на улицы выходят не потому, что директора стационарных театров сказали свое «фи», а потому, что открытое пространство — это очень специальная среда, которую профессионалы мастерски используют в качестве сценографии. Анна Шишкина, художественный руководитель питерского театра «Странствующие куклы господина Пэжо», в одном из интервью говорит: «Если театральную постановку с улицы перенести на классическую сцену, и она ничего не потеряет, то это не уличный театр».

Площадной театр — прародитель театра как такового: ритуальные и обрядовые действа, из которых вырос театр, проходили под открытым небом. Они развились в карнавалы и повозочные шествия, веселившие горожан безумными историями и акробатическими номерами. К концу ХIХ века в Европе случилось окончательное размежевание театра на уличный и драматический — на низкий и высокий жанры. Потребовалось почти полтора столетия, чтобы театр в зданиях вернулся к синкретическому языку и снова начал питаться от балаганных представлений, а ярмарочные парады, в свою очередь, — от театра драматического. У России есть свои достижения — именно здесь в начале ХХ века проходили поразительные по масштабу уличные представления, в которых участвовали по несколько тысяч человек и до четверти миллиона зрителей. По содержанию спектакли эти были примитивными революционными байками на тему захвата зданий и высвобождения пролетариата, но сам факт такого социально и политически заряженного массового действа заслуживает большого внимания.

В постсоветской России развитию уличного театра мы почти целиком обязаны Славе Полунину. Появившийся чуть позже Русский инженерный театр «АХЕ» постепенно перекочевал от перформансов в городской среде к полноценным спектаклям под открытым небом. «АХЕ» сегодня один из самых интересных театров, работающих в уличном жанре. Режиссер, с «АХЕ» сотрудничающий, Максим Диденко творит на пространстве уличного театра поразительные вещи: например, спектакль «Путями Каина. Трагедия материальной культуры» в Архангельске или совместный с Юрием Квятковским уличный перформанс «Мортидо. Радуга судорог».

Но главным двигателем прогресса в области уличного театра стал ежегодный фестиваль «Яркие люди».

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Яркие люди»

Мария Гальперина арт-директор фестиваля «Яркие люди», основатель агентства 'Bright People'

— Театральные события — идеальный формат, чтобы улучшить атмосферу в городе и усилить чувство сопричастности. Наша основная цель — постановки совершенно иного, чем существующий, уровня — с привлечением самых талантливых режиссеров, художников, композиторов, выходящих за границы привычного понимания уличного театра. В этому году фестиваль впервые обращается к альтернативной моде и создает fashion-лабораторию на стыке современного дизайна и театрального искусства.

К сожалению, в России интересных театров и спектаклей настолько мало, что мы стали сами создавать контент для фестиваля, продюсировать шоу и спектакли. В прошлом году состоялось совместное шоу с французским театром, что было очень интересным опытом для наших декораторов — производство подобных воздушных декораций делалось в России впервые. За шесть лет у фестиваля было три крупных продюсерских проекта: стрит-опера «Тараканище», спектакль «Легенды ветра», который в прошлом году был поставлен в кооперации с Remue Ménage (в этом году французская театральная группа Remue Ménage и итальянская Corona хедлайнеры фестиваля), а также десятичасовое шоу «Цветные сны», премьера которого состоится на фестивале 9 и 10 сентября.

Премьера этого года сделана с большим размахом и художественной изобретательностью. Это хореографическое шоу на четырех площадках с 60 артистами, сложными декорациями (6-метровая сцена-торт, огромные макаруны, 2-метровые леденцы) и костюмами по эскизам Венеры Казаровой. В его основе — книга итальянского художника, архитектора и дизайнера Луиджи Серафини. Удивительный набор абсурдных и фантастических иллюстраций из мира флоры и фауны, синтезированных с техникой, сопровождается текстами на языке, который долго пытались расшифровать, пока сам Серафини не признался, что это автоматическое графическое письмо, — попросту говоря, каракули.

И все-таки даже Мария Гальперина согласна с тем, что уличный театр в России все еще в зачаточном состоянии. Проблемы стандартные: недостаточное внимание муниципальных и региональных властей, скудное финансирование, отсутствие системы профессионального образования, неразвитость индустрии. Между тем уличный театр — это снижение уровня преступности в городах, дружелюбие уличной культурной среды, безопасность общественных пространств, чувство гражданственности и солидарности друг с другом и городом, его архитектурой и ландшафтом. Так что «Яркие люди» очень нужны городу и его обитателям.

Виктор ВИСЛОВ