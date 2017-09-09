Ракета-сноситель

Вице-премьер Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил о сворачивании производства тяжелых ракет «Протон» и переходе Центра имени Хруничева на выпуск ракет-носителей «Ангара-А5» и ее модернизированной версии «Ангара-А5М». Первый запуск «Ангары-А5» запланирован с космодрома Восточный в 2021 году.

Специалисты скептически оценили заявление вице-премьера, курирующего космическую отрасль. И это не новость. Бывший глава Роскосмоса Олег Остапенко еще четыре года назад назвал «Ангару» «тупиковой ракетой». И единственное, для чего необходима «Ангара», — это обеспечение космического суверенитета России. Потому что только эта ракета-носитель способна выходить на орбиту с российских космодромов Плесецк и Восточный. Ни о каком коммерческом использовании «Ангары» не может быть и речи. Прежде всего из-за его дороговизны, не выдерживающей конкуренции не только с Falcon Илона Маска, но и другими аналогичными проектами.

Заявление Рогозина о новом космическом курсе России выглядит несколько странным на фоне того, что всего три месяца назад Центр имени Хруничева доложил о начале второго этапа «программы финансового оздоровления» предприятия, принятой в декабре 2014 года. И начался этот этап с модернизации производства «Протонов»…

И по всему выходит, что единственный видимый результат модернизации Центра имени Хруничева — это сокращение почти на 100 гектаров земельных площадей, которые занимает предприятие в центре Москвы.

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Надо сказать, что Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, образованный в 1993 году на базе двух ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России — Машиностроительного завода им. М.В. Хруничева и Конструкторского бюро «Салют», расположен в очень привлекательном месте для коммерческой застройки — с одной стороны территория выходит на берег Москвы-реки, с другой — граничит с Филевским парком.

23 февраля 2013 года, выступая в красногорском Музее техники перед представителями патриотических организаций, Дмитрий Рогозин заявил, что Центр имени Хруничева будет сокращать занимаемые территории.

Так и сказал: «При обновлении производства столько земли не нужно».

Нынешняя территория центра Хруничева. Фото: Яндекс.карты

У нас есть основание предположить конкретную дату, когда было принято решение «потеснить» космический центр. В распоряжении «Новой» оказалась фотография, сделанная 5 мая 2012 года во время визита Дмитрия Рогозина в Центр Хруничева. Вице-премьер России, курирующий космическую отрасль, приехал на предприятие не один, а вместе с известным бизнесменом Годом Нисановым, совладельцем компании «Киевская площадь» (владеет ТЦ «Европейский»), мебельного центра «Гранд», отелей «Украина», «Рэдиссон САС Славянская», объектов на территории международного делового центра «Москва-Сити».

Визит вице-премьера Рогозина в центр Хруничева. Рогозин в центре, крайний слева — бизнесмен Год Нисанов. Фото: май 2012 года

Мы направили журналистский запрос в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, задав следующие вопросы:

Каким образом на «режимное» предприятие попал бизнесмен, не имеющий никакого отношения к ракетно-космической отрасли?

Обсуждался ли в ходе визита на предприятие Рогозина и Нисанова вопрос отчуждения части территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, расположенной в Филевской пойме, и последующей застройки этой территории?

Связана ли с визитом Рогозина и Нисанова на ГКНПЦ им. М.В. Хруничева идея вице-премьера Дмитрия Рогозина, публично озвученная в феврале 2013 года, о необходимости переноса производства в Жуковский и строительства на освободившейся территории жилья для специалистов космической отрасли?

Ответ на запрос «Новая» так и не получила.

Проект застройки нынешней территории Центра имени Хруничева

Проект застройки нынешней территории Центра имени Хруничева

Продолжая расследование, мы получили информацию, что территория, планируемая к отчуждению в рамках «программы финансового оздоровления», находится в залоге по кредиту, полученному во Внешэкономбанке.

Мы направили в банк запрос: «Редакции «Новой газеты» стало известно, что Внешэкономбанком предоставлен кредит ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в размере 12 миллиардов рублей. По информации наших источников, кредит предоставлен под залог земельных площадей, расположенных в Филевской пойме и принадлежащих ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. В соответствии со ст. 39 ФЗ «О СМИ», просим подтвердить или опровергнуть вышеизложенную информацию».

Из банка пришел предельно лаконичный ответ: «ВЭБ в настоящий момент не комментирует данную тему». То есть банк не подтвердил, но и не опроверг, полученную нами информацию.

Обратили мы внимание и на то, что, видимо, совершенно случайно имя Года Нисанова всплыло в связи с расследованием Transparency International, обнародованном в марте 2016 года. Из расследования следовало, что 5 декабря 2013 года Дмитрий Рогозин обменял свою квартиру площадью 225,5 кв.м в доме 10 по Большому Тишинскому переулку на более просторную — площадью 346 кв.м в жилом комплексе «Ближняя дача» на Староволынской улице. Transparency International оценил новую квартиру вице-премьера в 500 млн рублей. Правда, сам Рогозин в эфире «Эха Москвы» заявил: «Не стоит она таких денег, глупость какая». И пояснил, что это был равноценный обмен. Хотя даже кадастровые стоимости квартир не равноценны. В 2014 году кадастровая стоимость новой квартиры Рогозина на Староволынской была установлена в 91,99 млн рублей, а квартира в Большом Тишинском переулке была оценена в 65,6 млн рублей. Разница в рыночной стоимости аналогичных квартир и того больше — около 3 миллионов долларов.

Интересная деталь. Рогозин заявил, что обменом занимались риелторы и он не знаком с бывшим владельцем квартиры в ЖК «Ближняя дача». И это похоже на правду. Дело в том, что дом, в который заселилась семья Рогозина, охраняется ФСО; в 2014 году соседями вице-премьера оказались руководитель Следственного комитета России, председатель Госдумы, замгенпрокурора, замминистра иностранных дел, министр промышленности, экс-министр регионального развития, зампредправления «Газпрома» и другие высокопоставленные чиновники.

А собственником рогозинской квартиры с 2013 года был Ливи Исаев, директор компаний, связанных со структурами и менеджерами, контролируемыми Годом Нисановым (по данным «Ведомостей»). Нисанов и Исаев фигурировали в скандале с «Оборонсеврвисом» как приобретатели ряда объектов Министерства обороны.

Год Нисанов. Фото: ТАСС

Можно предположить, что Исаев был номинальным владельцем квартиры, в конце 2013 года доставшейся Рогозину. А реально она была приобретена именно Годом Нисановым.

Тем самым бизнесменом, вместе с которым 5 мая 2012 года, меньше чем через полгода после назначения на должность вице-премьера России, курирующего космическую отрасль, Дмитрий Рогозин посетил ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

«Новая» продолжает расследование.