Остров Русский дурно пахнет

Видимо, судьба у Русского острова такая — регулярно попадать в заголовки федеральных и мировых новостей. Только «отгремела» недавно озвученная правительством Концепция развития островной территории Владивостока на ближайшие 10 лет, как вот он, новый повод — открытие ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ). 6-7 сентября уже в третий раз остров соберет президентов, министров и бизнес-элиту стран АСЕАН.

«Драйвер» грязи

И опять, как всегда, за разговорами о новой для Дальнего Востока экономической реальности, о формировании «Большой Евразии», о векторах, кластерах и прорывах никому из высоких гостей Владивостока не будет никакого дела до …грандиозного источника нечистот, убивающего природу Русского острова.

Этот «источник» находиттся в непосредственной близости от места проведения масштабного международного форума и называется — очистные сооружения КГУП «Приморский водоканал». А убиваемый природный объект — бухта Новик, главный внутренний морской водоем Русского острова. Именно сюда, в уютную, закрытую от штормов, узкую и длинную, как аппендикс, бухту сбрасываются коммунальные отходы нового университетского кампуса (там как раз и пройдет ВЭФ), океанариума и прочих объектов — по десять тысяч тонн грязи в некогда чистый природный водоем. Ежедневно, в режиме нон-стоп, начиная с 2012-го (на Русском тогда, напомним, проходил саммит АТЭС) и по сей день. Другими словами, старательно не замечаемое экологическое преступление длится уже 5 лет!

Но после серии публикаций в местной прессе, в том числе и в «Новой газете во Владивостоке», бухтой Новик заинтересовалась Приморская природоохранная прокуратура. Она потребовала от краевой администрации и ведомств (Тихоокеанское управление Росприроднадзора, Приморское управление Роспотребнадзора, Приморское территориальное управление Росрыболовства) подтвердить законность выдачи разрешения на строительство очистных сооружений в кутовой (угловой), самой мелководной части бухты Новик; законность проектной документации и введения объекта в эксплуатацию, оформления правоустанавливающих документов на имущество и на земельный участок; ответить на вопрос о загрязнении морской акватории, о нарушении требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Кроме того, прокуратура поинтересовалась, возможен ли «перенос выпуска сточных вод»? Начиная с 2012 года, т.е. еще до саммита АТЭС, ученые, экологи, специалисты в области морской биологии и гидрологии утверждают: перенос трубы с нечистотами не только возможен, но и необходим, как единственный способ спасения бухты Новик. Изначально так и планировалось: выпускать все отходы кампуса, океанариума, саммитов и форумов не в Новик, а в глубоководный и открытый Уссурийский залив (фактически в Японское море).

Минус «аборигены»

Увы. Пока Русский и его главная бухта живут будто в двух параллельных мирах. С одной стороны — ВЭФ и Концепция развития. С другой — сам остров с его ужасными дорогами-грунтовками, проблемным жилфондом, местными «аборигенами» (сегодня здесь проживают около пяти тысяч владивостокцев), непобедимыми помойками и огромным отстойником в виде бухты Новик.

…Вот уже почти 30 лет Эдуард Костицын, ветеран Великой Отечественной войны, живет на Русском. Он заядлый рыбак. Но все лето его лодка простояла в гараже. Что толку ее вытаскивать, если рыбы в бухте Новик уже давно нет.

Жители поселка Парис имеют несчастье жить в своих пятиэтажках в непосредственной близости от точки сброса отходов — всего в двух-трех километрах от очистных сооружений. Житель Париса Михаил Ковалевский вспомнил былые времена, когда было чистое море, трепанги-гребешки, камбала с навагой и корюшкой...

— Тут от нас неподалеку, на мысе Тупом, была воинская часть со свинарником. Мы этот мыс между собой называли Свинячий.

Теперь «свинячей» становится бухта Новик. А следом — и весь остров.

Плюс кишечная палочка

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института, доктор наук, профессор В.А.Раков утверждает, что в бухту сливают плохо очищенную жижу, «практически кислоту». Напомним, сливают ежедневно, по 10 тысяч тонн в сутки.

Основатель кафедры экологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), профессор Н.К.Христофорова вместе с коллегами была против «проекта» сливов в бухту Новик. Когда это все же случилось, профессор начала исследование морской воды. Вот ее выводы: «Установлено, что воды бухты Новик испытывают мощное хозяйственно-бытовое и рекреационное воздействие… Неудовлетворительная экологическая ситуация в самом куту бухты и на входе в неё... Недостаточность очистки стоков, приходящих от кампуса университета... Бактерии группы кишечной палочки… Вся акватория сильно загрязнена этими микроорганизмами, имеющими единственный источник — фекалии человека и животных… Фенолдеструкторы и нефтеокисляющие микроорганизмы... Сравнение с чистыми акваториями морского заповедника на юго-западе залива Петра Великого еще раз подчеркнуло напряженность экологического состояния бухты Новик».

Может, кого-нибудь за эту «новую реальность» уже наказали? Похоже, нет. Была лишь попытка местного управления Росприроднадзора поймать «Примводоканал» и его очистные на нарушении — «сброс сточных вод с превышением нормативов». Запахло не только фекалиями, но и возбуждением административного дела, штрафами и т.п. Но другие ведомства не увидели нарушений.

Высказался и оператор очистных — «Примводоканал». Верней, высказал претензии к… американцам в лице компании-разработчика комплекса очистных сооружений. Мол, недопроектировали, недоучли, а потому «суперсовременным, не имеющим мировых аналогов» сооружениям требуется «модернизация и значительные вложения». Другими словами, краевое предприятие будет лить в Новик дерьмо, пока не дадут денег…

«А мы-то тут причем?..»

До кампуса ДВФУ с его конференц-холлами и прочими тщательно охраняемыми площадками ВЭФ-2017 нехорошие запахи пока не долетают. Отшумит форум, разъедутся гости — островной кампус заживет обычной студенческой жизнью. Здесь все красиво, чисто и модно. Похоже, проблемы бухты Новик не «колышут» и университет. Даже тех, кто по должности своей должен бы знать, куда все течет и как все изменяет.

Главный инженер медцентра ДВФУ Константин Колесников:

— Понятия не имею, куда мы сливаем отходы. Звоните с этим вопросом в департамент эксплуатации кампуса.

Директор департамента Сергей Кленов:

— Вы не туда звоните. Что? Бухта Новик? А мы тут причем? Туда — стоки? Не знаю. Ситуацией не владею. У нас есть управляющая компания. Называется «Фрагра». К ним все вопросы.

«Фрагра» — не местная сервисная структура. Среди клиентов московской мега-компании — МИД, Мосгордума, МГУ, Сбербанк, Лукойл, аэропорт Шереметьево… Теперь — еще университет на Русском, от коммуналки до уборки помещений. По контракту с университетом, «Фрагра», не покладая совков и веников, трудится за 2,7 млрд. руб. в год! За такие-то деньги там тоже, скорее всего, не знают, что такое бухта Новик, тем более — чем она пахнет. Для сравнения: государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2017 г.г. стоит на все 5 лет около 700 млн. руб., что в 20 (!) раз дешевле годового контракта с «Фрагрой».

То, что происходит сегодня на Русском, «пахнет» абсурдом. Например, уже широко объявлено, что не где-то, а впритык к очистным сооружениям будут построены новый жилой микрорайон и набережная.

Что ж, один такой, прямо скажем, сомнительный «променад» во Владивостоке уже есть. Это — относительно новая, построенная также, как кампус с океанариумом на Русском, к саммиту АТЭС Набережная Цесаревича вдоль бухты Золотой Рог. Этот внутренний главный владивостокский морской водоем, как известно, имеет дурную славу — он самый грязный в стране. Теперь подобный маршрут длиной в четыре километра обещают проложить в будущем «шикарном» микрорайоне по берегу бухты Новик на Русском острове — любимом острове нашего президента.

Наталья Островская