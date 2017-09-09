Как делили дефицит

Осенняя фаза бюджетного процесса началась для правительства с печальных открытий. Как пишет газета «Коммерсантъ», из-за отсутствия денег в казне Минфин не согласовал заявки на бюджетные расходы министерств, запланированные на 2018 год, в рекордном размере — 1,8 трлн рублей. В дальнейшем разрыв между аппетитами ведомств и возможностями бюджета будет только расти: до 2,2 трлн в 2019 году и 2,4 трлн в 2020 году.

Известный девиз «денег нет» возвращается, но на этот раз он обращен не к пенсионерам (их накануне президентских выборов как раз постараются не огорчать), а к членам кабинета министров.

Больше всех от бюджетной консолидации в будущем году пострадают Минобороны (заявка на 485 млрд рублей), исполнители госпрограмм в транспортной отрасли (320 млрд рублей), Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство (181 млрд рублей в сумме). Еще 95 млрд рублей не хватает на образовательные траты, включая ремонт школ и зарплаты учителям.

Чтобы обеспечить министерствам недостающее финансирование, в проект бюджета пришлось бы вносить серьезные поправки: сокращать уже утвержденные расходы или пытаться найти новые источники доходов. Скорее всего, правительство на это не пойдет: лимит по экономии исчерпан, а новые ресурсы в таком объеме взять неоткуда. В этом случае все несогласованные заявки превратятся в дефицит бюджета, который в 2018 году составит около 1,85% ВВП, а к 2020 году вырастет до 2,1% ВВП. Это сильно расходится с опубликованными ранее планами экономического блока правительства: ожидалось, что к концу трехлетки дефицит сократится до 0,8% ВВП. Такую сумму Минфин мог бы покрывать даже без использования резервов.

Но финансовая реальность оказалась более суровой, чем прогнозы. «У нас есть определенные задачи, которые будут требовать дополнительных затрат. Поэтому дефицит бюджета <в этом году> может оказаться больше», — говорил в начале сентября министр финансов Антон Силуанов. Пока что эти слова подтверждаются. Объемы несогласованных заявок на следующую бюджетную трехлетку в общей сложности составляют 6,4 трлн рублей, в то время как доступные для покрытия дефицита резервы к тому моменту могут снизиться примерно до 3 трлн рублей (Резервный фонд будет исчерпан, и правительство начнет тратить деньги из Фонда национального благосостояния; формально два фонда будут объединены с 1 февраля 2018 года).

Вместе с тем по ходу трехлетки у правительства могут начаться сложности с исполнением майских указов президента. Для повышения зарплат врачам Минздраву потребуется дополнительный трансферт из бюджета размером в 266 млрд рублей на 2019-й и 2020-й годы. Похожие «дыры» могут неожиданно обнаружиться и в других направлениях финансирования. Так, в недавнем мониторинге Минэкономразвития отмечалось, что отставание от плановых значений майских указов наблюдается примерно по пятой части всех показателей.

Алексей Кудрин предложил Путину резко сменить приоритеты бюджета в начале четвертого срока президентства. Фото: РИА Новости

Очевидный контраст с тем, что происходит в бюджетной сфере, представляет собой стратегия развития России до 2024 года от Центра стратегических разработок, часть которой была опубликована на прошлой неделе. В ней глава ЦСР Алексей Кудрин предлагает Владимиру Путину начать свой четвертый президентский срок со смены приоритетов бюджета: тратить государственные деньги не на оборону и безопасность, а на образование и здравоохранение. Причем расходы на человеческий капитал эксперты считают не только социально востребованными, но и наиболее производительными в экономическом плане. Резервы для реформ предлагается искать в неэффективных тратах государства.

Но текущее состояние бюджета говорит о том, что политическое сопротивление реформам в правительстве в 2018 году только возрастет: ведомства будут все более ожесточенно конкурировать за ресурсы по мере их исчерпания. Опыт показывает, что обычно в этой борьбе побеждают самые сильные и крупные игроки; социальная сфера и человеческий капитал из раза в раз оказываются в аутсайдерах.