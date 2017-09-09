8 сентября в Международной день солидарности журналистов в Большом зале Московской консерватории играл Евгений Кисин, который не выступал на родине уже шесть лет. Это был не просто уникальное сольное выступление выдающегося пианиста современности, но и дань памяти погибшим журналистам.

Самым пронзительным и эмоциональным получилось начало вечера. В тишине замершего зала зазвучали стихи Иосифа Бродского:

Простимся.

До встреч в могиле.

Близится наше время. Ну, что ж?

Мы не победили.

Мы умрём на арене.

Тем лучше.

Не облысеем

от женщин, от перепоя…

Впрочем, нам не обидно.

Разве это обида?

Просто такая, видно,

выпала нам планида…

Близится наше время.

Люди уже расселись.

Мы умрем на арене.

Людям хочется зрелищ.

После этого на сцену вышел Евгений Кисин с букетом кроваво-красных роз и молча положил их к портрету Анны Политковской. Жест был настолько искренний и естественный, что у многих в зале перехватило горло. Сразу без слов и вступлений зазвучала музыка. Соната для фортепиано № 29 си-бемоль мажор, op. 106 («Большая соната для Хаммерклавира»). Это поздний, очень сложный, глубокий Бетховен, мудрец и философ, уже полностью потерявший слух, но не утративший творческой энергии. Пианист предложил необычную трактовку: наполнил размышление и созерцание возвышенным трагизмом.

В начале второго отделения были объявлены лауреаты премии Союза журналистов России (СЖР) «Камертон» имени Анны Политковской. Лауреатами стали

военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный

обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина.

И снова музыка: для завершения Кисин выбрал «Прелюдии» Сергея Рахманинова — просветленные, полные жизни во всем ее многообразии. Зал слушал (прощу прощения за штамп, но в данном случае это правда) на одном дыхании.

Весь концерт — удивительное соединение смыслов. По первому поверхностному ощущению журналистика и классическая музыка несочетаемы, сиюминутное и вечное — какая связь? На самом деле вечное состоит из переживаемых нами мгновений, из новостей, событий, которые растворяются в потоке жизни. Музыка напоминает: ничто не проходит бесследно, и люди, честно выполнившие профессиональный долг, остаются с нами. Пока мы помним.