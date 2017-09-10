Новая газета
ОНЛАЙНОбновлено 8 минут назад

День выборов

Политика

10 сентября в России проходит Единый день голосования. В 16 регионах страны граждане выберут себе губернаторов, еще в шести — депутатов законодательных органов. В других регионах пройдут местные выборы; в Москве, например, в этот раз будут выбирать муниципальных депутатов. «Новая газета» следит за тем, как проходит день выборов в столице и в регионах

Свердловская область. В Первоуральске кандидат из КПРФ Владимир Вохмяков обвинил своего соперника от «Патриотов России» в подкупе избирателей и написал на него заявление в полицию. Он утверждает, что его конкурент раздавал местным жителям палки для скандинавской ходьбы.

«Мне позвонили, сказали, что Дмитрий Андреевский раздает какие-то призы. Я понимаю, что это делается в рамках его проекта «Первоуральск — город чемпионов», но факт есть факт», – сказал Вохмяков.

Сам Андреевский рассказал местному изданию «Городские вести», что выдает оборудование для скандинавской ходьбы только на время тренировки под присмотром тренера, а после ее окончания избирательницы сдают палки обратно.

Фото: портал ГородскиеВести.ру

 

Москалькова пообещала разобраться с недостаточным информированием о муниципальных выборах в Москве

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что будет разбираться с недостаточным информированием о выборах в муниципальные депутаты в Москве.

«Была команда снять информационные стенды до 11 числа. Мне об этом заявили официально члены (избирательной) комиссии. Кто конкретно — мы будем с этим разбираться. ГБУ "Жилищник" дал поручение снять всем (информационные стенды)», — сказала она, добавив, что в подъездах ее дома не было информации о месте голосования.

На депутата-самовыдвиженца в Нижнем Тагиле напали с монтировкой

Нижний Тагил. Кандидата в депутаты гордумы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина атаковал водитель «Газели», незаконно развозивший в день выборов агитационные материалы его конкурента, «единоросса» Игоря Темнова. Самовыдвиженец Горячкин подошел к автобусу и двум «Газелям», пытаясь выяснить, по какому праву они заняты незаконной агитацией; водитель одной из «Газелей» достал заключенный с Темновым договор «О размещении агитационных материалов». Но, испугавшись приближавшихся полицейских, водитель вскочил в авто и уехал. Горячкин кинулся в преследование. Нагнал  в частном секторе города — тогда водитель вышел с монтировкой и начал с разным успехом кидаться камнями в машину Горячкина. Кандидат в депутаты написал заявление в полицию, водитель задержан. 

Независимый кандидат Горячкин  сотрудник Нижнетагильского завода металлоконструкций. Поддержанный «Единой Россией» Темнов руководит предприятием «Тагильский трамвай». В данный момент Темнов обвинил самого Горячкина в незаконной агитации.

«Придут еще, еще не вечер». Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах

Москва. Президент России Владимир Путин проголосовал на участке номер 2151 в Москве, который расположен в здании Российской академии наук. Еще накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин пока не принял решение, пойдет он на выборы или нет.

Здесь же сегодня проголосовали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

На этом участке можно выбрать от одного до трех депутатов из 18 кандидатов. Помимо троих самовыдвиженцев, в списке кандидатов представители «Единой России», КПРФ, партии «Яблоко», «Родины», «Справедливой России» и «Партии роста».

Президент рассказал журналистам, что изучал биографии кандидатов, перед тем как проголосовать, но за ходом избирательной кампании следил «не очень».

«Выбор был осознанный», — заявил Путин, но не рассказал, за кого отдал свой голос, отметив, что «это же секретная информация».

Путин также обратил внимание на то, что явка на участке невысокая, но представителей СМИ много, что «тоже неплохо, интерес прессы к муниципальным выборам тоже важен», а жители «придут еще, еще не вечер».

На выборах в горсовет Омска досрочно проголосовали 15 тысяч человек. В КПФР уверены, что это сделано по принуждению

«На выборах в Омский горсовет власти сделали ставку на досрочное голосование», —  заявил накануне на пресс-конференции депутат Госдумы от КПРФ Александр Кравец. По  данным  областного комитета партии, принудительно проголосовали  многие медики, учителя, государственные,  муниципальные служащие, пожарные и  другие работники бюджетных сфер, например, архивов.

«К нам каждый день приходили сообщения  — сказал «Новой» секретарь обкома Андрей Алехин – о том, что бюджетников заставляют фотографировать на телефон бюллетени с галочкой в нужном месте и предъявлять их потом начальству».

Территориальная избирательная комиссия по Советскому округу, по словам Алехина, ввела новое толкование статьи 17 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», где речь идет о порядке проведения выборов в местах временного пребывания. «К таким местам относятся тюрьмы, больницы, а ТИК к ним приравнял ТЭЦ – 3, ТЭЦ -4, ТГК - 11, ГК «Титан» (группа компаний, производящая синтетический каучук, фенол, занимающаяся биотехнологиями). Значит, либо работников этих предприятий привезут автобусами на избирательные участки, либо члены избиркомов приедут туда с урнами для голосования.

Всего, по сведениям Андрея Алехина, досрочно проголосовали в Омске 15 тысяч человек. Городская избирательная комиссия сообщает, что исполнили свой гражданский долг до дня выборов 2,5 % избирателей.

Свердловская область. В Центре общественного наблюдения раздался звонок из избирательного участка в районе Вторчермет, на Ферганской, 22, о том, что там якобы от имени кандидата в губернаторы от КПРФ Алексея Парфенова бесплатно раздают пирожки. Выезд специалистов избиркома установил, что этот кандидат пирожками никого не агитировал, и незаконной торговли не велось.

И еще одна история с пирожками, но уже в Ярославле: буфеты избирательных участков всерьез соревнуются за самые вкусные пирожки. В сети появился хэштег #буфетбаттл, по которому пользователи выкладывают фотографии выпечки.

В Москве обеспокоены аномальным числом проголосовавших на дому

Москва. Дмитрий Гудков на своей странице в фейсбуке назвал «аномально» высоким число голосующих на дому (в четыре раза больше по сравнению с предыдущими годами). При этом явка на участках «очень низкая».

Гудков также рассказал о многочисленных нарушениях: подписи в заявлениях надомников и в реестре избирателей не совпадают, соцработники заставляют голосовать пожилых людей, держа перед глазами листовки «Единой России».

Движение «Голос» также сообщает о многочисленных нарушениях связанных с «надомным» голосованием. Так, в Тверском районе социальные работники присутствуют при голосовании и отчитываются начальству о результатах.

Из других регионов поступают жалобы на подкуп избирателей, «подвоз» избирателей, незаконную агитацию, принуждение к голосованию и вбросы бюллетеней.

Севастополь. В Институте экономики и права «АТиСО» студентов заманивают на выборы розыгрышем ценных призов. Чтобы стать участником розыгрыша, учащимся нужно опубликовать в соцсетях свое фото на избирательном участке. Какие именно призы могут получить участники, организаторы раскрывать отказываются.

Между тем, появляются сообщения о первых серьезных нарушениях. Так по информации избирательного штаба КПРФ, на УИК № 75 в списках избирателей были проставлены отметки карандашом. После нескольких претензий наблюдателей отметки стерли.

Явка в настоящий момент составляет 15,1%. При этом военнослужащие Черноморского флота проголосовали практически в полном составе: среди них явка составляет 75%.

В соцсетях начали распространять видео о «провокациях» сторонников Навального

В популярных пабликах «Вконтакте» появились видео о подготовке сторонниками политика Алексея Навального провокаций по дискредитации «Единой России» в единый день голосования. Запись появилась практически одновременно в пабликах «Яжемать!», «Лайфхак», «Это интересно!» и других. На публикации обратил внимание твиттер-аккаунт @navalny_memes.

На видео молодой человек говорит: «Можно инсценировать вбросы бюллетеней в урны, чтобы позорить „Единую Россию“ и снимать на камеру. Как вариант». В титрах сообщается, что это якобы «Фрагмент тренинга наблюдателей ФБК в Москве». Однако подтверждения этому нет.

Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах

Мэр Москвы голосовал по месту регистрации в Пресненском районе столицы. Он также призвал москвичей последовать его примеру и прийти сегодня на выборы. 

«Благо, сегодня хорошая погода»,— отметил столичный градоначальник.

Москва. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что один из кандидатов в муниципальные депутаты в Москве покусал и побил членов УИК, за что был удален с избирательного участка. По его словам, это был кандидат от партии «Яблоко».

В пресс-службе «Яблока» «Новой газете» заявили, что не знают об инциденте, и назвали эту информацию провокацией.

Москва. Активист движения «Открытая Россия» Михаил Конев  рассказывает, что у московского УИК №75 избирателям раздают листовки от «Единой России», которые выглядят как бюллетень для голосования с уже проставленными галочками напротив фамилий кандидатов. Некоторые даже пытаются опускать их в урны для голосования, говорит Конев.

Свердловская область. Одновременно с голосованием на выборах губернатора области стартовал розыгрыш фестиваля «Уральские самоцветы», на котором голосующие могут выиграть призы — квартиры, автомобили и бытовую технику. Акция проводится для повышения явки на выборах.

По данным портала 66.ru, участники голосования уже выиграли восемь автомобилей и одну квартиру. Всего призовой фонд фестиваля составляет 100 млн рублей. Однако видео с победителями конкурса, которые публикует портал 66.ru, были загружены до начала голосования – 9 сентября.

Член Свердловской областной избирательной комиссии Елена Босенко сказала "Новой газете", что избиркомы арендуют и контролируют только собственно зал, где идет голосование, а за то, что происходит в соседних помещениях, они не несут ответственности. Босенко также подчеркнула, что ни избирком, ни кто-либо из кандидатов к данному «народному фестивалю» — отношения не имеют.

В Минусинске попытались запустить «карусель»

Красноярский край. В Минусинске, где выбирают депутатов горсовета, зафиксировали попытки вынести чистые бюллетени с избирательного участка № 563: двое зашли в кабинку для голосования, затем, как положено, опустили в урну бюллетени, но при этом один из них попытался вынести чистые, только что этим двоим выданные, бланки. Это классическая «карусель»: их передадут операторам «аттракциона», те поставят галочки, где нужно, и передадут следующим голосующим. Сотрудники избиркома, наблюдатели от ЛДПР призвали на помощь полицейского, инцидент снят на видео.

А за несколько дней до выборов на минусинских заборах и столбах появились объявления с предложением работы: до 500 рублей в час. Позвонившим по указанному телефону предлагали поработать «наблюдателем» – сходить на участок, посмотреть, нет ли нарушений, и досрочно проголосовать. Об этом сообщила местная телекомпания «ТОН». На вопрос, можно ли не голосовать, звонившим ответили, что можно – только денег не получите. «ТОН» располагает скрытой видеозаписью визита в офис, подтверждающей подкуп избирателей. За голос предлагали 400 рублей и призывали «отправлять к нам знакомых из вашего дома или соседних».

Глава Мосгоризбиркома счел «провокацией» видео о подготовке фальсификаций на выборах в Ново-Переделкино

Председатель московского избиркома Валентин Горбунов назвал спланированной провокацией и монтажом размещенную в интернете запись, где замглавы управы Ново-Переделкино передает членам нескольких участковых избирательных комиссий конверты c «вознаграждением».

«Я считаю, что это спланированная провокация, если бы законопослушный человек это увидел, первым делом он пошел бы в полицию», – заявил Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома предположил, что ролик могли выложить, чтобы спровоцировать отмену выборов.

Накануне на Youtube появился видеоролик, в котором замглавы управы района Ново-Переделкино Светлана Антонова обсуждает с членами районных УИКов схему фальсификации выборов. После этого Собянин уволил Антонову и заменил председателей избирательных участковых комиссий в  Ново-Переделкино.

«Зеленых человечков» из Кузьмолово переодели в помощников кандидата-единоросса

Ленинградская область. Сотрудники ЧОПа, которые ранее в бронежилетах и камуфляже следили за ходом досрочных выборов в поселке Кузьмолово Ленинградской области, снова замечены на участках для голосования. Опознать их корреспонденту «Новой» помог один из наблюдателей. Они одеты в гражданскую одежду и пришли на выборы в качестве официальных помощников кандидата от «Единой России» Николая Паховича, ранее судимого за самоуправство и угрозу убийством.

С самого утра около средней школы Кузьмолово припаркован броневик ОМОН, однако самих правоохранителей ни на самом участке, ни вокруг него не наблюдается.

Барнаул. В городе в этот раз проходят выборы в городскую думу. На двух участках избирательные комиссии решили посчитать результаты досрочного голосования. Оказалось, что 100% бюллетеней поданы за кандидата от «Единой России» по округу и 99% — за список партии. Зампред фракции «Справедливой России» Владислав Вакаев говорит, что пометки в бюллетенях выглядят одинаково, «будто поставлены одной рукой».

Теги:
голосование, муниципальные депутаты, россия, москва, выборы
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