День выборов

Свердловская область. В Первоуральске кандидат из КПРФ Владимир Вохмяков обвинил своего соперника от «Патриотов России» в подкупе избирателей и написал на него заявление в полицию. Он утверждает, что его конкурент раздавал местным жителям палки для скандинавской ходьбы.

«Мне позвонили, сказали, что Дмитрий Андреевский раздает какие-то призы. Я понимаю, что это делается в рамках его проекта «Первоуральск — город чемпионов», но факт есть факт», – сказал Вохмяков.

Сам Андреевский рассказал местному изданию «Городские вести», что выдает оборудование для скандинавской ходьбы только на время тренировки под присмотром тренера, а после ее окончания избирательницы сдают палки обратно.