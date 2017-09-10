Случай белорусского священника

Как утверждают социологи, количество научных теорий, известных нам не потому, что мы о них прочитали, а просто так, зависит от нашего окружения. Если мы много общаемся с выпускниками Оксфорда или Гарварда, наши суждения будут выглядеть так, будто мы окончили Оксфорд или Гарвард. Если мы много общаемся с выпускниками Первого казачьего университета, мы будем хорошо разбираться в теории сабельного боя и плохо разбираться во всем остальном. Чем умнее общение, тем больше теорий.

С этой точки зрения интересно посмотреть на видеоблог отца Александра Кухты — двадцатичетырехлетнего белорусского священника, ставшего известным в России после своего видео о конфликте верующих с режиссером Алексеем Учителем.

Знакомство с какими теориями следует ожидать от выпускника Минской духовной семинарии? Судя по маститым московским священникам, отцу Всеволоду Чаплину и отцу Дмитрию Смирнову, в багаже отца Александра должны быть Александр Дугин, попурри из лозунгов сталинской пропаганды, пророчества старцев и масса «народных верований».

Вопреки ожиданиям отец Александр Кухта рассуждает как человек, не знакомый с работами Дугина. Он ничего не слышал о противостоянии Атланты и Евразии. Более того, он не считает Беларусь осколком России, а белорусский язык — региональным вариантом русского. Последнее особенно интересно.

Глядя из Москвы, мнение о самостоятельности белорусского языка кажется надуманным. Шутка в том, что за этим мнением стоит гуманитарная традиция, которой скоро исполнится триста лет, а за мнением Москвы — она сама и ее коллективный Дугин. Еще в середине XVIII века философ Иоганн Готфрид Гердер отстаивал ценность языка и культуры малых народов, критикуя имперский универсализм. Трактаты Гердера легли в основу национально-освободительных движений по всей Европе. Другими словами, уже три века назад сомнение в самостоятельности языка, на котором общаются люди в Витебске и Белостоке, было как минимум спорным. Нужно понимать, что за прошедшее время теории Гердера развивались и усложнялись. Недавно завершилась критика его критики. Теперь на повестке критика критиков Гердера. Американский политолог Бернард Як, изданный в этом году в России, предлагает забыть о спорах, вернуться к истокам и заново прочитать трактаты немецкого мыслителя.

Иоганн Гердер, критикующий универсалистов, Эрик Хобсбаум, критикующий Гердера, Бернард Як, критикующий Хобсбаума, — так выглядит дискуссия, из которой следует мнение отца Александра. Здесь же работы Эдварда Вади Саида, яростная публицистика Альбера Камю, сентенции Хоми Бхаха и Абдул-Жана Мухамеда, исследования Йиржи Коржалки, Шломо Занда, Мирослава Гроха, Эрнеста Геллнера, Бенедикта Андерсена.

Вряд ли отец Александр, скучая за семинарской партой, слышал о них. В учебных планах его alma mater указано, что он изучал в основном средневековые дисциплины: догматику, каноническое право, литургику. Секрет в том, что ему не нужны лекции о постколониальных теориях. Хватит и того, что он читает белорусские СМИ, которые все состоят из ссылок — явных и завуалированных — на работы Гердера.

Адекватность суждений отца Александра следует из адекватности местных медиа, свободных от Дугина. Окончив Минскую духовную семинарию (не самый респектабельный вуз, если честно), он рассуждает о вопросах национализма не хуже выпускника хорошего европейского университета.

Неожиданная на первый взгляд компетентность выпускника семинарии (расположенной, между прочим, не в Минске, а в мужском монастыре на опушке Беловежской пущи) косвенно указывает на отставание России. Если отец Александр вдруг решит сделать карьеру гуманитария, он легко освоится с новыми знаниями. Разница между его картиной мира и картиной мира западной академии стремится к нулю. Его собрата из Москвы, принявшего схожее решение, ждет болезненная ломка. Нужно будет избавляться от Дугина, от предрассудков. Это длительный, болезненный процесс. Затраченные время и силы — это и есть отставание от мировой науки. Печально видеть, с какой скоростью оно растет в Москве, сокращаясь в Минске.