«Аэрофлоту» запретили измерять сотрудниц

6 сентября Мосгорсуд обязал «Аэрофлот» отменить правило, по которому размер одежды бортпроводницы влияет на бонус к заработной плате. Иски к компании были поданы стюардессами Евгенией Магуриной и Ириной Иерусалимской. Постановление суда важно и для российского законодательства, и для наших авиакомпаний в целом в том смысле, что оно касается применения антидискриминационного закона на практике.

Требование установить факт дискриминации судом удовлетворено не было. Но пункт, устанавливающий ограничения по размеру одежды для бортпроводников, был признан незаконным. Мотивировали его незаконность через 3-ю статью Трудового кодекса — «недопустимость дискриминации». Представители «Аэрофлота» говорили, что «да, пожалуйста, признавайте пункт про размер одежды незаконным, только не признавайте сам факт дискриминации». Но факт остается фактом: соответствующий пункт внутренних правил «Аэрофлота» противоречит закону, поэтому вводить такие ограничения авиакомпании на сегодняшний день запрещено.

Вряд ли «Аэрофлот» мог улучшить свой имидж, вводя дополнительные требования к внешнему виду сотрудниц. Для бортпроводниц, по действующему законодательству, и так установлен исчерпывающий перечень требований, которым они должны удовлетворять. Потому что это профессия особого рода, она связана с предоставлением льгот, в том числе льгот пенсионных. И в соответствии с Трудовым кодексом, деловые качества работников таких профессий, которым государство какие-то льготы предоставляет, регулируется на законодательном уровне. А вопросы, связанные с воздушными перевозками, регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации. Однако в кодексе есть прямая отсылка к федеральным авиационным правилам, которые устанавливают требования бортпроводникам.

Возьмем этот самый размер одежды: габариты работника в соответствии с федеральными авиационными правилами действительно имеют значение. Потому что бортпроводник должен иметь возможность дотянуться до багажной полки, благополучно пройти в проходе внутри фюзеляжа самолета, покинуть самолет в случае аварийной посадки и каких-то иных ситуаций через аварийные выходы, которые значительно уже обычных. Государство уже изначально урегулировало все так, что бортпроводник, занимая свою должность, должен быть в хорошей физической форме, потому что от этого зависит безопасность полета.

В европейских странах — в Великобритании, Франции, Бельгии, Германии — был целый ряд судебных решений по похожим искам в дискриминации. В судебных документах, в пояснении к дополнению к апелляционной жалобе мы приводили ссылки на конкретные дела в европейских странах. Устанавливать такие требования к внешнему виду бортпроводников, к их антропометрическим данным, которые не влияют на основную функцию — обеспечение безопасности полетов, — запрещено.

«Аэрофлот» в своих позициях ссылался на подобную практику выставления ограничений в азиатских авиакомпаниях, лоукостерах, таких как индийские и корейские авиалинии. Но вместе с тем «Аэрофлот» в отличие от них входит в глобальный альянс Sky Team. И необходимо понимать, что в этом альянсе состоят авиакомпании, которые задают высокий уровень не только обслуживания пассажиров, но и правосознания самих авиакомпаний, высокий стандарт труда для их работников.

Сергей Саурин,

адвокат