Сергей Шпилькин: «Мы увидели небывалый разрыв явки»

— Обработав данные портала Центризбиркома по выборам губернатора Свердловской области на 10, 12, 15, и 18 часов, я пришел к выводу о нетипичности полученных результатов. — рассказывает исследователь электоральных трендов, физик по образованию Сергей Шпилькин. — В официальных источниках доступны результаты голосования в Свердловской области начиная с 2003 года, а неофициально — даже с 1996. Всегда область и столица региона Екатеринбург голосуют приблизительно одинаково, население довольно однородное. Как правило, большие города голосуют активнее малых, центр — активней окраин, образованные люди — активнее не столь образованных. А в этот раз мы увидели небывалый, не наблюдавшийся ранее разрыв явки: около 22% в среднем в Екатеринбурге и 44-45% в области. Такое возможно только если действовал какой-то неучтенный фактор. При обычном для Свердловской области течении событий второй пик в распределении голосов по явке был бы немыслим. Явка — вещь очень жесткая, повлиять на нее извне трудно. Считают в Свердловской области традиционно честно, население довольно гомогенное.

Совершенно не похожи свердловские результаты и на итоги прямых губернаторских выборов в тот же день, 10 сентября, в других регионах России: республиках Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии и Марий Эл, Пермском крае, а также Белгородской, Брянской, Калининградской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Новгородской и Ярославской областях.

Шпилькин полагает, что феномен, возможно, объясняется уральским «ноу-хау» — совместить губернаторские выборы и «народный фестиваль» беспроигрышной лотереи

не только во времени (часы «фестиваля» полностью совпали с 12-часовой работой избирательных участков), но и в пространстве.

— «Центры награждения» лотереи находились рядом с местами голосования, а «секторы награждения» подозрительно совпадали с границами избирательных участков, отмечает Шпилькин.

При этом местный облизбирком подчеркивал, что контролирует лишь свой арендованный зал, и к другим арендаторам касательства не имеет. Именно об этом заявила «Новой газете» член Свердловского избиркома с правом решающего голоса Елена Босенко.

Призовой фонд фестиваля включал, кроме сувенирной продукции и бытовой техники, 15 квартир и 130 автомобилей.

Два автомобиля за 4 минуты. Аттракцион неслыханной щедрости. Скриншот с сайта фестиваля

В Екатеринбурге, где этот «Фест» не проводился, явка не делала аномальных скачков в 18 часов, и вообще — в силу разных причин, в том числе высказанного многими в соцсетях намерения бойкота выборов — оказалась в два раза меньше, чем в области. А почти во всех городах — не селах, заметим, — разгул халявы шел. Арамиль, Артемовский, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Сысерть, Серов — все эти города перечислены на сайте организатора «народного фестиваля», фонда под названием «Уральские самоцветы», числящем своим учредителем, опять же на сайте, Уральскую Торгово-Промышленую палату.

Сайт м.уралсамоцветы.рф вел онлайн-трансляцию акции, неустанно гоня народ на выборы и регулярно будя страсти вот такими постами:

«Организаторы о ходе акции: На 13 часов 10 сентября выиграна шестая квартира из имеющихся в подарочном фонде фестиваля «Уральские самоцветы»... В 14 часов обрела собственника 7-я по счету квартира из числа разыгрываемых... В три часа пополудни в центрах награждения фестиваля «Уральские самоцветы» по-прежнему многолюдно. Многие наслышаны о том, что в подарочном фонде фестиваля 15 квартир и 130 автомобилей, и хотят попытать счастья... В 16.30 двери центров награждения по-прежнему радушно распахнуты перед участниками акции фестиваля «Уральские самоцветы», и желающих участвовать в ней не становится меньше... До завершения акции награждения участников фестиваля «Уральские самоцветы» осталось три часа, но ажиотаж в центрах награждения не спадает. Люди спешат попытать счастья, вдохновленные историями о счастливом везении, которые народная молва передает из уст в уста. ... в 18 часов акция фестиваля «Уральские самоцветы» не сбавляет обороты, как не иссякает подарочный фонд акции».

Перлы такого стиля — и дальше. За 13 минут до закрытия сайт рапортовал об очередном счастливце. Расчет и надежда на «народную молву» упомянуты недаром: весть о фарте понеслась, как пожар по траве.

Участник фестиваля. Фото с сайта организаторов

— Весь день новости шли по телевизору, онлайн, машины призовые стояли прямо у ДК, — говорит Наталья Крылова, настоящий победитель этих выборов: возглавляемая ею команда КПРФ — теперь большинство в Думе Асбеста, который она называет «самым протестным» городом Среднего Урала, не исключая из Екатеринбурга.

Политолог Сергей Мошкин назвал «народный фестиваль» — «фактическим подкупом избирателей».

12 сентября читайте подробный материал о выборах в Свердловской области