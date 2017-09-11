Вольность перевода приравняла аннексию Крыма к объединению Германии

Ангела Меркель. Фото: EPA

В минувшее воскресенье в немецком издании Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung было опубликовано развернутое интервью с канцлером Ангелой Меркель. До выборов в Германии осталось две недели, и политики используют все возможности, чтобы довести свои позиции по актуальным внутренним и внешним проблемам до самого широкого круга избирателей.

В интервью Меркель уделила внимание миграционному кризису, защите климата, европейскому единству, отношениям с Турцией, корейскому кризису. Вот только она полностью обошла стороной взаимоотношения с Москвой и антироссийские санкции. Журналисты не спросили, а канцлер инициативы не проявила.

Тем не менее, в российской прессе появилась информация, претендующая на сенсацию: якобы Меркель сравнила присоединение Крыма с разделением Германии и последующим ее объединением.

На новость тут же откликнулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав в своем фейсбуке, что канцлер Германии разрешила сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения собственной страны. Теперь, мол, у Кремля есть дополнительный железобетонный аргумент, четко указывающий на историческую справедливость случившегося.

На самом деле в ходе интервью зашла речь о смелости политика говорить открыто нелицеприятные вещи. И на вопрос, является ли мужество демократической ценностью, — Меркель ответила: «Да. Смелость прямо говорить. Мужество за что-то бороться до конца. Вспомним историю немецкого воссоединения. Если я сейчас, например, слышу, что надо просто принять русскую аннексию Крыма, то думаю, а что бы произошло, если тогда с нами в ГДР обошлись по принципу: Германия остается разделенной и ничего изменить нельзя? Считаю это мужеством, что в то время нашлись люди, которые были готовы отстаивать противоположную позицию».

По сути, канцлер, употребив самую сильную и понятную всем немцам аналогию, продолжила обострившуюся в предвыборной борьбе дискуссию вокруг необходимости пересмотреть курс в отношениях с Россией, инициатором которой стал председатель партии Свободных демократов (СвДП) Кристиан Линднер. Он предложил, в частности, считать аннексию Крыма «продолжительным временным решением».

Лидер СвДП, по мнению экспертов, стремится «стяжать лавры автора нового подхода в восточной политике», чтобы повысить избирательные шансы партии. Такая риторика привлекает предпринимателей средней руки и фермеров, бизнес которых наиболее пострадал из-за антироссийских санкций. Насколько успешными окажутся усилия Линднера, пока трудно судить — рейтинг свободных демократов оценивается в районе 10%, что хоть и позволяет им вернуться в бундестаг после четырехлетнего перерыва, но не гарантирует, что партию позовут в коалиционное правительство.

Официальный Берлин уже неоднократно критиковал Линднера за неправомочные оценки текущей ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Не далее, чем за два дня до интервью для FAZ, Меркель принципиально высказалась об отношениях с Москвой.

На одной из предвыборных встреч она заявила, что не против отмены санкций в отношении России, но только при условии безоговорочного соблюдения Минских соглашений. «Когда будут установлен мир, будут отменены и санкции», — подчеркнула канцлер. Аннексию Крыма и события на востоке Украины, по ее словам, нельзя отнести к разряду «несущественных мелочей», поскольку это действия против базовых принципов миропорядка, утвердившихся в послевоенной Европе. Если Россия позволила себе нарушить их один раз, не исключена опасность, что это повторится.