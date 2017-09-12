Маленькая копия дела Сугробова

Леонид Жегулев в суде. Фото: Макс Новиков / Facebook

В понедельник 11 сентября в Останкинском районном суде Москвы продолжилось рассмотрение дела финансиста Леонида Жегулева (брата спецкора «Медузы» Ильи Жегулева). Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков по 228-й статье, Жегулев свою вину отрицает.

В этот день в процесс вошли сразу два новых участника — новые гособвинитель Дмитриев и адвокат Жегулева Олег Белов.

Последний попросил суд отложить заседание на неделю, чтобы он в отсутствии другого адвоката Жегулева Елены Сыропятовой мог подробнее ознакомиться с делом.

— Неделя, — возмутилась судья Татьяна Соколова. — Тут же [всего] два тома!

— Вы спросили — я ответил, — буркнул адвокат. Он заметно нервничал и часто запинался.

Вообще-то на этом заседании стороны процесса должны были уже приступить к прениям, после чего Соколова должна была вынести приговор. Однако Белов начал с того, что попросил у судьи разрешения заявить ходатайство.

— На стадии прений ходатайства не заявляют. Надо тогда возобновить судебное следствие.

— У меня этой информации не было, — ответил невпопад Белов. — Прошу возобновить судебное следствие.

Адвокат объяснил судье, что проведенный им «поверхностный анализ уголовного дела» показал, что основания для оперативно-розыскной деятельности отсутствуют, и не выяснено, на каком основании оперативники остановили и обыскали Жегулева. «Прошу запросить сведения о регистрации дел оперативного учета в отношении Жегулева, а также регистрацию в журнале секретной информации постановления о слежке за ним», — сказал Белов.

— Жегулев, вы можете присесть, — строго обратилась к подсудимому судья. Тот, выдержав паузу, молча сел.

Адвокат тем временем начал рассказывать, что на видеозаписи, приобщенной к материалам дела, видно, что изъятое у Жегулева вещество находилось в «спрессованном виде». «Возникает вопрос, каким образом сотрудники установили его количество в 26 граммов. Процедура подсчета в акте личного досмотра не отражена, и остается предположить, что либо оперативник является медиумом, либо — что страшно — ему не требовалось подсчитывать, потому что он [заранее] знал это число».

— Мы не просматривали видео, не ссылайтесь на него, — перебила его судья. — Ссылайтесь на протокол заседания.

— К сожалению, этот момент не отражен в протоколе. Но я же обосновываю свое ходатайство. На видео есть момент, когда к Жегулеву подошли милиционеры, и его левая рука находится в нагрудном кармане, откуда потом достали пакет, а значит, на нем должны были остаться его генетические следы, — объяснил Белов.

По словам адвоката, Жегулев отрицает, что нес с собой наркотики, поэтому надо провести генетическую и дактилоскопическую экспертизы пакета на предмет отпечатков пальцев и потожировых следов, а также допросить начальника ОВД по СВАО и главу ОНК по СВАО и повторно оперативника Садова.

Гособвинитель Дмитриев не возражал против просмотра видеозаписи, допроса Садова и других свидетелей в случае их появления в суде, но не поддержал проведение экспертиз, так как «прошло уже 10 месяцев, и неизвестно, в каком состоянии пакет». «Это умышленное затягивание рассмотрения уголовного дела по существу», — добавил прокурор.

Судья повторила доводы Дмитриева, отказала защите в той части, которую не поддержал прокурор, и разрешила то, против чего он не возражал.

— Слишком у многих уже побывал пакет в руках, а кроме того потожировые следы на открытом воздухе сохраняются недолго, — пояснила она.

Пришедшие на суд к Леониду Жегулеву. Справа — брат Леонида, журналист Илья Жегулев / Facebook

После этого Соколова назначила следующее заседание на 14:30 и попросила стороны быть готовы к проведению в этот день и судебных прений, чтобы не затягивать процесс.

После заседания брат подсудимого Илья Жегулев старался сохранять сдержанный оптимизм.

— Сменился гособвинитель — это знак, что будут крючкотворски следовать закону, — сказал он «Новой».

— То есть это хорошо?

— Не знаю, — честно ответил Жегулев.

Адвокат Леонида Жегулева был более скептичен. «Я пытаюсь доказать, что оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) были проведены без оснований и что в деле нет доказательства виновности Жегулева в покушении на сбыт наркотических веществ», — сказал Белов.

— Но то, что судья согласилась возобновить следствие, обнадеживает?

— Не очень. Судья намекнула, что ничего не изменится, экспертиз не будет, усилий для вызова свидетелей не сделают. Это просто процессуальный реверанс в сторону защиты, хотя сам факт отрадный, — сказал он «Новой».

— Чем?

— Вода камень точит, и к тому же мы ведем работу и для апелляции в Верховный суд и ЕСПЧ.

Адвокат Белов добавил, что намерен подать заявление о преступлении в отношении оперативников, которые провели ОРМ без каких-либо на то оснований. «Это маленькая копия дела Сугробова, только масштаб другой», — добавил он.