За два дня «заминировали» десятки объектов в крупнейших городах России

Первые сообщения об эвакуации начали приходить 10 сентября из Омска. Аноним заявил о бомбах в торговых центрах города: людей эвакуировали, но угроза не подтвердилась. На следующий день «заминировали» школы, здания мэрий, кинотеатры в Уфе, Рязани и Челябинске, Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге. Во всех случаях угрозы оказывались ложными. Ситуация противоречива. С одной стороны, где-то местные власти подтверждают, что силовики тренируются. С другой, ни одно из федеральных ведомств учения не комментирует, а в Ставрополе возбудили дело за «ложное сообщение о теракте». Тем временем СМИ заявляют: анонимные звонки о минированиях в полицию поступают с территории Украины… В подборке «Новой» — подробно о географии действий «телефонных террористов».

Эвакуация ТЦ МЕГА в Омске. Фото: сообщество «ЧП Омск»

Омск. В воскресенье, 10 сентября, из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировали мэрию, несколько кинотеатров и торговые центры «Маяк-Молл» и МЕГА. По данным издания Om1, звонки поступали из европейской части страны. «Не исключено, что все происходящее могло быть частью масштабных учений, инициированных спецслужбами накануне дня рождения Дзержинского», — в то же время предполагает издание. Хотя в мэрии Омска информацию об учениях опровергли.

Ставрополь. 11 сентября, стало известно об оцеплении на Тухачевском и Верхнем рынках, общежитии Северо-Кавказского федерального университета. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение о теракте», получив в общей сложности 42 звонка о минировании торговых центров, учебных и административных зданий города. Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что телефонные звонки «могли поступать из-за рубежа».

Владивосток. Эвакуируют торговый центр. Инстаграм newsvlru

Владивосток. 12 сентября в городе эвакуировали 22 объекта, среди них — торговые центры «Седанка Сити», «Михайловский», автовокзал и администрация Приморского края.

Пермь. 12 сентября утром анонимные звонки с сообщениями о бомбах поступили в семь пермских школ. Занятия в школах отменили, а учеников отправили домой. Как стало известно позднее, взрывные устройства в зданиях не обнаружили. В городе также эвакуировали вокзалы и Пермский государственный университет. В региональной администрации заявили, что за сегодняшний день были эвакуированы более 5700 человек.

Эвакуация в одной из пермских школ. Фото: «ЧП ДТП Пермь»

Архангельск. Были эвакуированы более 20 объектов. По данным издания 29.ru, речь идет о ТЦ МЕГА, «Титаник», «Двинские зори» и БУМ. Также были оцеплены вокзалы, городская дума и другие административные здания. Источники агентства «Эхо Севера» в правоохранительных органах заявили, что учения не были причиной эвакуации.

Красноярск. Несколько торговых центров эвакуировали и в Красноярске. Также депутат Геннадий Торгунаков написал в фейсбуке, что была эвакуирована городская администрация. Как сообщили региональному изданию «Проспекту Мира» в полиции, им поступили сообщения о «подозрительных объектах» в разных районах города.

Фото: фейсбук Геннадия Торгунакова

Петрозаводск. Анонимные звонки поступили в мэрию Петрозаводска, Законодательное собрании, в здание аэропорта и вокзала. «Неизвестный позвонил в одну из приемных и сказал секретарю: «Слушай внимательно, ваше здание заминировано, а также аэропорт, вокзал и торговый центр», — цитирует сотрудницу мэрии Интерфакс. По ее словам, звонил мужчина, его голос не был похож на смоделированный роботом.