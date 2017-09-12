Знамя клоунов подхватили анархисты

В Париже во вторник, 12 сентября, прошла первая большая манифестация против политики Эмманюэля Макрона — в частности, против изменения Трудового кодекса. Примерно 40 тысяч человек прошли от площади Бастилии до площади Италии.

Началось все мирно и весело — солировали антиматоры и циркачи: клоуны и фокусники, которые жаловались на то, что новый Трудовой кодекст лишит их самостоятельности и «отдаст на откуп бюрократам от культуры»...

Но спустя примерно час в дело вступила могучая кучка (человек семьсот) анархистов-антифа-антиглобалистов, которые стали атаковать засевших в переулках спецназовцев и жандармов. В щиты «фликов» полетели куски асфальта, камни, бутылки и дымовые шашки.

Спецназовцы пропускали удары около часа, а потом перешли в контратаку: забросали анархистов шумовыми гранатами и окропили их слезоточивым газом.

Один человек получил травму глаза.

Потом, для убедительности, из переулка выехала водометная машина и залила разгоравшийся очаг недовольства. Потом пошел дождь и митинг как-то сам собой успокоился и разбрелся по улицам.

Этот митинг (как и 200 помельче — в других городах страны) был организован одним из двух крупнейших профсоюзов — CGT, два следующих, с другими организаторами, намечены на 21 и 23 сентября. 22-го на Совете министров будут представлены президентские указы по изменению Трудового кодекса. И тот факт, что среди оппозиции и профсоюзов нет единства ни по главным вопросам реформы, ни даже по вопросу организации общей акции протеста, существенно облегчает задачу Макрона.

Пара разбитых автобусных остановок — низкая цена за одну из ключевых реформ. Если цена не слишком вырастет к концу сентября, можно будет считать, что президент Макрон прошел первое испытание.