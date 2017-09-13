Сто первая персона

Петр Саруханов / «Новая»

Российский Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян за последние 100 лет, и теперь каждый из нас может поискать в этом списке себя, а также родных и знакомых. Не огорчайтесь, если не найдете. Ведь этот табель весьма условный, и попадание в него зависит от мнений тех случайных людей, кого опрашивали. Подвернулся экспертам очкарик из НИИ — ​и вот вам в списке физик Капица. Задали вопрос вкладчику Сбербанка — ​и, пожалуйста, в списке финансист Греф.

Верите ли вы таким опросам? Если ответите «не верю!», то в список можно будет дополнительно внести Станиславского. Впрочем, извините, он там и так уже числится…

Ясно дело, опрос проводился на воле. А за колючей проволокой? Вот где остро чувствуется влиятельность людей, особенно наших современников! Пришли бы эксперты с блокнотами в самарскую исправительную колонию № 15, сейчас мы знали бы фамилию начальника этого учреждения и видели бы ее в почетном списке. Для нас с вами этот человек, к счастью, не влиятельный, но для тех, кто содержится в женском следственном изоляторе при ИК‑15, гражданин начальник гораздо влиятельнее Сталина, Брежнева и Никиты Михалкова. Как сообщает сайт областной прокуратуры, в изоляторе введены противозаконные ограничения. Женщинам (еще не осужденным и, значит, пока невиновным) запретили в передачах обычно разрешенные продукты. Еще им не выдают тазики, предусмотренные в подобных заведениях для стирки собственных вещей. Хотя наказание в виде лишения стирки (даже условное) вроде еще не укоренилось в юридической практике.

Ну и на воле, конечно, экспертам назовут немало людей, незаслуженно оставшихся за пределами списка. Например, в Вологде некий чиновник, отвечающий в администрации города за согласование уличных мероприятий, выделил, наконец, сторонникам Алексея Навального место для установки агитационного куба в неприметном сквере. Его влияние на общественную жизнь города можно оценить, приняв во внимание, что гражданские активисты, добиваясь законного права на пикет, вынуждены были предложить мэрии поочередно аж 41 площадку. Что, спрашивается, могли нам запретить вошедшие в список Forbes Юрий Гагарин или Лев Яшин? А тут человек в невысоком кресле уверенно перечеркивает 40 площадок. Да он и вратарскую площадку Яшина перечеркнул бы, не опасаясь судьи в поле.

Что-то герои у нас пока безымянные. Пора предложить кого-то в список более конкретно. Вполне подходит руководитель Республики Коми Сергей Гапликов. Правда, его влияние недавно распространилось лишь на первоклассников, но зато очень эффектно. К началу учебного года малышам выдали дневники с красочной фотографией Сергея Анатольевича на фоне стены с портретом президента Путина. Затея понятна. Два предыдущих руководителя республики, Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, по версии следствия, руководили еще и преступным сообществом, и оба, как известно, находятся под арестом. В этих условиях уважение к власти и ее влиятельность надо восстанавливать с нуля. Или, если взрослые уже ничему не верят, — ​с первоклассников. И вот, благодаря дневникам с портретами, дядя Гапликов для политически наивных малышей по влиятельности, пожалуй, уже на втором месте. После Деда Мороза.