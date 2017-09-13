Монстр по имени «Ирма». За ним идет «Хозе»

Ураган «Ирма», обрушившийся на Карибские острова и ряд американских штатов Восточного побережья, побил несколько рекордов: по продолжительности, силе ветра, массовой эвакуации населения, уровню разлива вод. Главное, что в борьбе со стихийным бедствием удалось избежать многочисленных жертв. Хотя в одной Флориде без электричества остались около 6,5 миллиона человек, и размеры ущерба пока еще рано подсчитывать.

Тропический шторм, в который превратился ураган к понедельнику, все еще грозит наводнениями трем штатам: Южной и Северной Каролине и Джорджии. Основной удар урагана приняла Флорида, причем оба побережья полуострова. Президент Дональд Трамп объявил территорию штата зоной «крупнейшего стихийного бедствия», что позволит в течение месяца восстановить за счет федеральной казны затраты властей Флориды: расходы на эвакуацию, обустройство убежищ и т.д.

Эвакуировать в обязательном порядке собирались 6,5 млн человек — почти треть населения штата. Более 116 тысяч человек были размещены в 530 временных убежищах на территории Флориды. Гостиницы в соседних штатах переполнены. Также в месячный срок Вашингтон возместит 75% затрат на уборку завалов после стихийного бедствия. Федеральные средства пойдут на нужды семей в наиболее пострадавших округах штата. Трамп назвал «Ирму» «монстром» и обещал посетить Флориду, чтобы лично проследить за восстановительными работами.

На момент написания этого материала известно о 9 погибших в США: 5 человек во Флориде (автокатастрофы), 3 — в Джорджии и 1 — в Южной Каролине. На Карибских островах, где «Ирма» в ряде мест вызвала глобальные разрушения (на острове Барбуда ураган разрушил 95 процентов построек), число жертв пока составляет 36 человек. Накануне урагана госдепартамент США отозвал своих сотрудников, работавших на территории островных государств. А сейчас американские военные участвуют в спасательных операциях. На островах, несмотря на предупреждения синоптиков, могли оставаться сотни американцев, в том числе школьники. Сейчас, когда обычная связь утрачена, полную картину, кто пострадал от урагана, представить невозможно.

«Ирму» ждали и к ней готовились. Еще не достигнув материка, ураган побил несколько мировых рекордов. Прежде всего, «Ирма» стал мощнейшим за всю историю наблюдений ураганом в Атлантическом океане, зарегистрированным за пределами Мексиканского залива и Карибского моря. При этом он дольше всех (на протяжении трех суток) относился к 5-й, высшей, категории опасности. Более того, на протяжении 37 часов (также рекордных) скорость ветра в эпицентре достигала 300 километров в час. Наконец, циклон стал причиной самой массовой эвакуации в истории Багамских островов и, похоже, установил рекорд и в США.

Как обычно бывает, стихийное бедствие объединяет Америку, заставляет на время отставить конфликты. Ураган «Харви» сбил на время растущую волну насилия в американском обществе, вызванную демонтажом памятников героям Южной Конфедерации. «Ирма» обрушилась на Америку в дни, когда здесь отмечают День патриота — очередную годовщину террористических атак 11 сентября.

Оставив споры в стороне, государственные мужи из ведущих партий заняты помощью пострадавшим районам. Главная задача — восстановить электричество и коммуникации. Масштабы разрушений заставляют экспертов говорить о неделях восстановительных работ в ряде особо трудных мест. Во Флориде восстановлением электросвязи занимается целая армия из 19 тысяч электриков. Люди лишены телевидения, радио и интернета, отрезаны от новостей. В центре Майами, оставшемся сразу после урагана на 90 процентов без электричества, люди приходили к зданию городского совета, чтобы в здешнем парке зарядить телефоны, розетки мэрия разложила прямо под пальмами.

Власти Флориды понимают важность электрификации: за сутки, сообщает газета Miami Herald, электричество восстановлено для 200 тысяч жителей. Электрики повсеместно используют дроны, снимающие с воздуха и картину ущерба, и пути подхода к очередному «фронту работ». Тем не менее «возвращаться домой еще рано», власти всех уровней предупреждают об этом временных беженцев.

Вотличие от урагана Катрина 2005 года, парализовавшего жизнь в Новом Орлеане, где без света, тепла и помощи оказались отрезаны тысячи людей, отказавшихся или не сумевших эвакуироваться вовремя, во Флориде неорганизованных очагов массового скопления беженцев не наблюдалось. В момент обрушения урагана центр популярного курорта Майами практически обезлюдел.

В ходе Катрины погибло около двух тысяч человек, а более мощная «Ирма» не привела к массовым жертвам. Для сравнения: от 6 до 10 тысяч человек погибли в техасском Галвестоне от урагана 4-й категории в 1900-м году. У этих людей не было прогнозов метеорологов, их никто не эвакуировал и не предоставлял убежищ. В XXI веке современные спутники вовремя предупредили, а власти обеспечили массовую эвакуацию.

Пока 8 жертв, но по мере расчистки улиц и завалов, эта цифра неизбежно вырастет.

Сезон ураганов не закончен. На очереди «Хозе», ему присвоили 3-ю категорию, на его пути первая цель — Пуэрто-Рико.

Глава федерального агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт полагает, что в разгар сезона смертоносных ураганов «неуместно» спорить о климатических изменениях на планете. Президент Трамп, откликаясь на два мощных урагана, ни слова не упомянул о глобальном изменении климата, что неудивительно. Однако мэр Майами, города приютившего тысячи россиян (от звезд эстрады, отставных политиков до бывших братков из 90-х), спорит с «вашингтонским обкомом»: когда еще говорить о климате, если не сейчас? «Самое время для президента и агентства по окружающей среде говорить об изменении климата. Если это [ураган] не результат климатических изменений, то что это такое? По-моему, мы все, как на плакате, увидели картинки из будущего», — заявил мэр газете Miami Herald. В случае повышения уровня мирового океана Майами уйдет под воду, предсказывают эксперты.

Ураганы в США и в районе Карибского бассейна практически происходят ежегодно. Это обязательная примета, как лесные пожары в Калифорнии и ветродуи в Чикаго. Однако резко возросшую интенсивность здешних ураганов ученые из числа сторонников лауреата Нобелевской премии Альберта Гора относят к безусловным доказательствам глобального потепления. В Вашингтоне климатический вопрос немедленно превращается в политический. Критики президента Трампа вспоминают о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Профессор университета Майами Берт Киртман, эвакуировавшийся из Флориды еще неделю тому назад, полагает, что необходимо не только бороться с последствиями ураганов, но и выяснить их причины. Он спорит с министром: «Я не думаю, что говорить об этом сейчас неуместно». В прошлом году доктор Киртман вместе с другими учеными из Флориды написал коллективное письмо к тогдашнему кандидату в президенты Трампу с предложением обсудить проблему парниковых газов и изменения климата, но ответа ученые не получили.

Став президентом, Дональд Трамп назвал изменение климата «мистификацией». Назначенный им главой экологического агентства Скотт Прюитт относится к числу заядлых скептиков, полагающих, что эмиссии углеродов в атмосферу от выбросов заводов, выхлопов автомобилей и т.п. не являются главной причиной потепления.

Ураганы «Харви» и «Ирма» стали поводом напомнить о проблеме климата. «Главный, самый опасный миф, связанный с изменениями климата, — отмечает метеоролог из Техаса Кэтрин Хэйхо, — заключается не в том, что это, мол, никак не связано с деятельностью человека. Самое опасное заблуждение — в том, что это вообще для нас не имеет никакого значения».

Сейчас в Техасе и во Флориде американцы увидели, как «Харви» и «Ирма» этот миф развенчали.