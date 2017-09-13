Что Митин, что «Немитин»

10 сентября Новгородская область избрала нового губернатора. Им стал бывший глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, назначенный в регион временно исполняющим обязанности главы прошедшей зимой. Он оказался в числе призыва так называемых молодых технократов: нескольких назначенцев президента не старше 40 лет, не имеющих опыта публичной политики. Технократ, придя в регион, сразу же заговорил языком столичных менеджеров. Но быстро свыкся с провинциальной политической реальностью, став ее продолжением.

Петр Саруханов / «Новая»

Приход Андрея Никитина вызвал вау-эффект на контрасте с потерявшим популярность политиком-тяжеловесом Сергеем Митиным, пришедшим в Новгородскую область в 2007 году. Прежний губернатор периодически устраивал разносы подчиненным или главам районов и срывался во время разговоров с журналистами и простыми новгородцами, задающими неудобные вопросы. Никитин показался неконфликтным и уравновешенным человеком.

Но весной ряд чиновников, в том числе два вице-губернатора, лишились работы. На их место Андрей Никитин стал назначать приезжих специалистов: советника министра культуры Николая Новичкова и сотрудников «Агентства стратегических инициатив». Журналисты окрестили эти назначения «миграцией из АСИ».

Никитин сразу показал себя противоположностью предшественника, который, напротив, ладил с местными элитами, но конфликтовал с мэром областного центра. Сферу здравоохранения, состояние которой Митин оценивал положительно, Никитин назвал одной из главных проблем региона. Сергей Митин в должности губернатора пропагандировал здоровый образ жизни, спорт и велосипедные прогулки, а грузный Андрей Никитин прослыл большим любителем мотоциклов и повседневным потребителем кофе и сигарет. В новгородском интернете его в шутку прозвали «Немитиным».

Технократ пришел в регион с разбитыми дорогами и проблемами в ЖКХ и медицине с проектами детского технопарка «Кванториум», регионального офиса туризма «Русь Новгородская» и чемпионатом рабочих профессий WorldSkills. Чтобы закрепить за собой репутацию человека дела, врио губернатора привлек коучей, которые провели цикл сессий, предваряющих стратегию развития области. Формально в сессиях могли принять участие все желающие, но на деле большинство участников так или иначе были связаны с новгородской политикой, либо находились на государственной и муниципальной службе. Это дало повод для критики и обвинений в имитации гражданской активности.

Кампания без кандидата

Андрей Никитин долго не заявлял о своих губернаторских амбициях, пока «Единая Россия» не объявила праймериз. Конкурент у врио губернатора на внутрипартийном голосовании был только один: глава Крестецкого района и ассоциации муниципальных образований области Сергей Яковлев.

По окончании внутрипартийного голосования определили руководителя кампании. Им стал глава «Агентства политических и экономических коммуникаций» политолог Дмитрий Орлов. Несмотря на новые лица в рядах кандидатов и политтехнологов новгородские политики и журналисты увидели сходства с губернаторской кампанией 2012 года, когда Сергей Митин шел на второй срок.

В 2012 году был реализован неконкурентный сценарий выборов. До них допустили только трех кандидатов: самого Сергея Митина, непубличного представителя ЛДПР Виктора Михайлова и опытного политика, выдвиженца «Патриотов России» Николая Захарова. Тогда один из главных критиков губернатора, коммунистка Ольга Ефимова, не смогла собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Спустя пять лет неконкурентный сценарий повторили. На этот раз до голосования были допущены пять кандидатов, в том числе представители всех парламентских партий: Андрей Никитин, член ЛДПР и депутат Госдумы РФ Антон Морозов, представитель КПРФ Ольга Ефимова, выдвиженец «Справедливой России» Михаил Панов и снова Николай Захаров от «Патриотов России».

Еще два кандидата — Дмитрий Рубахин из «Родины» и Анна Черепанова от «Яблока» — не смогли собрать 131 подпись в 17 районах и пройти муниципальный фильтр. Участие в выборах самовыдвиженцев не предусмотрено областным законом о выборах губернатора. Его приняли областные депутаты прошлого созыва, подконтрольные Сергею Митину. По этой причине участие амбициозного политика и крупного строительного бизнесмена Михаила Караулова в выборах оказалось невозможным, потому что «Справедливая Россия» отказалась от его выдвижения в пользу наиболее слабого из кандидатов.

Единственным возмутителем спокойствия на выборах могла стать представительница «Яблока» Анна Черепанова. На этапе ее выдвижения региональное отделение партии выпустило заявление о недопустимости давления на муниципальных депутатов и административного сбора подписей для прохождения муниципального фильтра согласованными кандидатами. В ходе подписной кампании представители штаба Черепановой регулярно сообщали о депутатах, которые были готовы поддержать яблочницу, но в последний момент отказывались. Они утверждали, что подписи собирались сотрудниками департамента внутренней политики областного правительства, которые централизованно распределяли депутатов по кандидатам. Протестуя против таких методов, партия «Яблоко» провела в Великом Новгороде митинг с участием председателя Эмилии Слабуновой и направила заявления о нарушении избирательного законодательства избирком и Следственный комитет.

— Мы сделали все возможное для сбора подписей депутатов, но наши усилия оказались тщетными из-за применения властью запрещенных приемов, заблокировавших участие кандидата от «Яблока» в выборах губернатора Новгородской области, — утверждает Анна Черепанова.

Андрей Никитин во время кампании отказался от каких-либо политических заявлений или заочной полемики с критиками и сосредоточился на работе в должности врио губернатора. Несмотря на декларацию новых идей, кампания велась старыми методами с использованием административного и медийного ресурса и поддержкой федерального центра.

Главный медийный ресурс правительства Новгородской области — медиахолдинг «Агентство информационных коммуникаций» с областной и районными газетами, интернет-изданиями и телеканалом — во время кампании усиленно создавал положительный имидж кандидату. Один из ярких моментов случился в самом начале кампании, когда газеты «Новгород» и «Новгородские ведомости» напечатали номера с вкладкой, полностью повторяющей агитационную листовку Андрея Никитина без выходных данных. Избирательная комиссия Новгородской области не нашла в этом нарушения, объяснив, что материал информирует о работе врио губернатора и опубликован законно.

Выборы без явки

Для поддержки кандидата Новгородскую область еще до начала кампании посетил президент Владимир Путин. Он пообещал выделить на ремонт дорог миллиард рублей. Летом в Великий Новгород приезжали премьер-министр Дмитрий Медведев и представители его правительства, Старую Руссу посетил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 2 сентября Путин принял Андрея Никитина в Кремле. Широкомасштабная поддержка федерального центра всячески подчеркивалась в СМИ.

Неприятно удивила наблюдателей и тройка кандидатов в Совет Федерации. В ней оказался мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, вице-губернатор и человек команды Сергея Митина Вероника Минина и сам экс-губернатор Сергей Митин, которого после отставки не стеснялись критиковать даже в государственных СМИ.

В ночь на понедельник Избирательная комиссия Новгородской области озвучила предварительные результаты выборов. Андрей Никитин, выдвинутый партией «Единая Россия», получил 67,99% голосов избирателей, ближайший «преследователь» Ольга Ефимова от КПРФ набрала 16,17%, член ЛДПР Антон Морозов довольствовался 7,51% голосов, выдвиженец «Справедливой России» Михаил Панов набрал 4,09%, за Николая Захарова от «Патриотов России» проголосовали 1,71% пришедших на выборы новгородцев.

Явка 28,36% (143 тысячи человек) стала самой низкой в истории губернаторских выборов в Новгородской области. Для сравнения: в 2012 году на избирательные участки пришли 36% избирателей, хотя участвовали всего три кандидата. А в первых в истории новгородчины выборах губернатора в 1995 году приняли участие 67,03% избирателей, или почти 376 тысяч человек.

Среди 16 регионов России, где прошли выборы губернаторов, по явке Новгородская область оказалась на третьем месте с конца. Результат Андрея Никитина среди семи назначенных в начале 2017 года «технократов» оказался предпоследним.

Алексей Сабельский —

специально для «Новой»