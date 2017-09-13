Без энтузиазма и альтернативы

В единый день голосования, 10 сентября, в 16 субъектах России выбирали глав регионов. Победу, как и ожидалось, одержали действующие губернаторы или врио. Все они избирались от партии «Единая Россия» и победили с большим отрывом от конкурентов. Все было бы относительно гладко, если бы не низкая явка: избиратели продемонстрировали отсутствие интереса к безальтернативным выборам.

Если учесть количество проголосовавших, то безоговорочная народная поддержка избранных глав регионов перестает казаться такой уж очевидной. «Новая» подготовила таблицу, которая позволяет сравнить, в каких регионах народ активнее голосовал за начальство. Как видно, в четырех регионах — Кировской, Новгородской, Томской областях и республики Карелия — провластные кандидаты в губернаторы были поддержаны менее чем 20% граждан, что ставит под сомнение их фактическую легитимность.

По некоторым другим субъектам федерации, в частности Калининградской и Саратовской областям, заметна корреляция между высокой явкой с поддержкой граждан и числом зафиксированных наблюдателями нарушений.