«В 90-е такого не было!»

По итогам единого дня голосования ушел в отставку мэр Саратова Валерий Сараев. Как заявил саратовский губернатор Валерий Радаев, кадровое решение принято из-за «вопросов с организацией выборного процесса»: накануне здесь проходили выборы главы региона и депутатов областной думы. По сведениям «Голоса», Саратовская область заняла второе место в стране по количеству нарушений (лидером стала Москва). Как полагают эксперты, беспрецедентно грубая избирательная кампания стала лишь предлогом для увольнения чиновника, не справившегося с проектом по сдаче в концессию муниципального водоканала.

По подсчетам «Голоса», в Саратовской области допущено 120 нарушений избирательного законодательства, в том числе нападения на участковые комиссии. «Первый раз я был членом УИК на выборах в Тольятти в 1996 году и могу сказать: в 1990-х такого не было», — говорит член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Александр Сошников, работавший на участке № 250 в саратовской школе № 57. По словам Александра, около 16.30 он заметил вброс: «Секретарь комиссии достала из сейфа два десятка бюллетеней и бросила в урну». Сошников подал жалобу председателю комиссии, но ее отклонили. «Со мной начали вести разговоры о явке, мол, 30 процентов — маловато, надо бы сделать 60%, соглашайся, твой кандидат пройдет, мы все сделаем красиво. Я сказал, что мне это предложение неинтересно».

После закрытия участка подсчет голосов не начался. По словам Александра, через 40 минут на территории УИК появились молодые люди в спортивных костюмах, «в течение дня я видел их в школе, они со всеми были на «ты». «Начали орать на меня и члена комиссии с совещательным голосом Александра Осипова: «Не портите людям нервы, встали и ушли отсюда!» Четыре-пять человек выволокли нас в фойе школы, Осипова ударили в живот, меня — по голове, разорвали одежду», — рассказывает Сошников. Приехавшие на вызов врачи скорой зафиксировали у пострадавшего многочисленные ушибы. Участковый записал объяснения участников инцидента. По словам Сошникова, он намерен подать жалобу в ТИК с просьбой аннулировать результаты выборов на этом участке.

О запугивании рассказала журналистам член комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» Вера Севостьянова, работавшая на участке № 30 в областном институте развития образования. По словам девушки, около 16.00 председатель отозвала ее в соседний кабинет, где сидел мужчина, представившийся работником районной администрации. «Он предложил мне деньги или проходной процент голосов для партии («Яблоко». — Ред.) за то, чтобы я закрыла глаза на нарушения. Я отказалась и вышла из кабинета. Член комиссии с правом решающего голоса сказала, чтобы я не делала глупостей, и пригрозила, что у меня будут проблемы». После этого на участок зашли два крепких молодых человека и сели за спиной Веры. Девушка восприняла это как акцию устрашения и обратилась в редакцию «Открытого канала». Неизвестные заявили съемочной группе, что они «просто люди», и убежали.

Около 5.00 утра 11 сентября трое неизвестных ворвались в помещение УИК № 365 (школа № 77) и украли бюллетени. По сообщению наблюдателя Эльдара Курамсина, подсчет голосов на тот момент не был закончен. По сведениям облизбиркома, протокол об итогах голосования уже был подписан.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по состоянию на 11 сентября комиссия «не получила ни одной жалобы» на нарушения в ходе выборов в Саратовской области. Как заявил председатель саратовского облизбиркома Павел Точилкин, всего поступило 16 жалоб, четыре подтвердились. «По многим обращениям нарушений не выявлено, они носили провокационный характер», — отметил Точилкин.

Напомним, что ровно год назад в регионе произошел скандал, связанный с выборами в Госдуму: на 100 избирательных участках «Единая Россия» набрала одинаковое количество голосов — 62,2 %. Как объяснял тогда председатель регионального избиркома Павел Точилкин, «эти цифры говорят не более чем о математическом совпадении».

На нынешних выборах в областную думу «ЕР» получила 66,84% голосов (в 2012 году на выборах в региональный парламент партия власти набрала 77,92%), КПРФ — 14,68% (в 2012 году — 8,27%), ЛДПР — 8,06% (в 2012 году — 2,83%), «Справедливая Россия» — 5,75% (в 2012 году — 5,01%). На выборах губернатора с результатом 74,62% победил Валерий Радаев при явке в 54,8%.