ЧОП-демократия

Наблюдавшие за голосованием корреспонденты «Новой» зафиксировали чувство предрешенности. А независимые наблюдатели — массовые подвозы избирателей, подкупы и вбросы.

Незадолго до единого дня голосования городское поселение Кузьмолово во Всеволожском районе Ленобласти прославилось на всю страну. Здесь в ходе досрочного голосования на избирательных участках появились люди в камуфляже и бронежилетах, которые оказались чоповцами, нанятыми администрацией для «обеспечения порядка на выборах». Кроме этого, в здании, где шел подсчет голосов, несколько раз отключали свет, а в один из дней лестница, ведущая к урнам, оказалась залита желтой масляной краской.

8 сентября Леноблизбирком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателя в Кузьмолово. По данным полиции, на территории поселка действовала преступная группа, которая «обрабатывала» местных жителей, выплачивая им по тысяче рублей за каждый голос в пользу одного из кандидатов.

В день выборов на всех пяти избирательных участках в Кузьмолово проводился фестиваль «День разноцветного букета», а на территории одной из школ установили батуты и детские карусели. Но наиболее «празднично» выглядели броневики ОМОНа и усиленные наряды полиции, дежурившие возле участков для голосования.

Свою лепту в торжественную атмосферу кузьмоловских выборов вносили крепко сложенные «спортсмены», дежурившие на самих участках и около них. Один из наблюдателей сообщил корреспонденту «Новой», что эти люди — те самые «зеленные человечки», которые появлялись здесь неделей ранее. Правда, теперь они были одеты в гражданское и имели при себе удостоверения членов комиссий от кандидатов-единороссов.

Активистка «Наблюдателей Петербурга» Татьяна Колесова, живущая в Кузьмолово, объяснила «Новой», что такая напряженность связана с конкурентностью выборов: сошлись интересы двух влиятельных групп — членов «Единой России» и сторонников главы поселка Агалатово Владимира Сидоренко, которые вышли на выборы самовыдвиженцами. По словам Колесовой, обе группировки способны использовать самые грязные технологии на выборах. Возможно, поэтому были приняты такие избыточные меры безопасности.

В итоге победу в 12 округах в Кузьмолово одержали представители «Единой России». Как стало известно пос­ле подсчета итогов досрочного голосования, в двух округах единороссы Николай Дабужинскас и Виктор Воронин набрали 99,9 и 100% голосов избирателей соответственно.

…«Нет, не собираюсь сдавать мандат, конечно», — сказал журналистам в 2016 году избранный в депутаты Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Сергей Нарышкин за несколько дней до того, как сдать свой мандат и возглавить Службу внешней разведки. Из-за этого ровно через год жителям Кингисеппа снова пришлось идти на избирательные участки.

Главным кандидатом на довыборах в ГД 10 сентября стал вице-губернатор Ленинградской области по сельскому хозяйству Сергей Яхнюк. Самые высокие шансы побороться с явным фаворитом от партии власти были у представителя «Справедливой России» Марины Любушкиной и коммуниста Николая Кузьмина.

«Я не буду голосовать. Они сами уже все между собой решили», — объяснил «Новой» охраняющий один из избирательных участков казак Юрий.

«Крепкий хозяйственник» Яхнюк получил в Кингисеппе 61% голосов. Явка составила 25%.

В единый день голосования «Наблюдатели Петербурга» получили 132 сообщения о проблемных ситуациях и зафиксировали 60 нарушений. В их числе голосование солдат строем (УИК № 623 в Ломоносовском районе), бабушки-агитаторы в Федоровском (УИК № 958), а также расхождение в 150 человек между фактической явкой и заявленной председателем УИК № 624 в Большой Ижоре. Все выявленные инциденты войдут в итоговый доклад, который будет представлен в ближайшие дни.

Святослав Афонькин,

Артем Александров,

Алла Игнатенко,

Серафим Романов —

для «Новой»