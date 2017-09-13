 «В городе остались мы и «ЕР»

Дмитрий Гудков ​о перспективах сотрудничества с «Яблоком» после успешных муниципальных выборов:

— Мы с «Яблоком» успешно прошли самый сложный этап — ​выдвижение совместных команд. Дальше все будет намного легче, и, думаю, никаких проблем не возникнет. Будем координировать свои действия, обучать депутатов, пытаться изменить ситуацию в других городах. Мы все делали вместе: сидели в штабе «Яблока» в воскресенье, проводили брифинг, вместе собирали пожертвования, в том числе на счет партии. Никаких претензий и обид между нами не было: мы очень хорошо прошли этот отрезок. Наше сотрудничество дает плоды, так что в нем заинтересованы все. И для нас, и для Явлинского очень важно, что все наши договоренности выполняются. В отличие от всех парламентских марионеток Явлинский — ​это политическая глыба, человек четких демократических взглядов, который никогда их не менял. Его миссия состоит в том, чтобы его идеи реализовывались и дальше, в том числе с нашей помощью. Нам уже удалось запустить процесс объединения демократов в Москве. Надеюсь, что получится сделать это и в других регионах.

По поводу мэрской кампании: у нас с Сергеем Митрохиным уже были дебаты. Все проходит мирно и бесконфликтно. Это абсолютно нормальный процесс. Я считаю, что у меня хорошие шансы стать единым кандидатом от демократов, которого поддержат еще и другие силы: «Открытая Россия», ПАРНАС, «Солидарность». Думаю, в «Яблоке» тоже увидели наш результат и понимают, что вместе мы можем добиться большего. А решение о выдвижении общего кандидата на выборах мэра будет принимать московское отделение партии.

Для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра нам не хватает подписей примерно в 40 районах. Мы еще изучим ситуацию: может, найдутся независимые депутаты во всех 110 райо­нах. Кто-то даже может отколоться от «Единой России». Если же мы поймем, что не проходим фильтр, то начнем публичную общественную кампанию с требованием регистрации представителя второй политической силы в городе. Влияние наших депутатов здесь очень поможет.

Я помню, как во время акции «Оккупай Абай» в Красносельском муниципальном районе не хватило одного голоса, чтобы легализовать акцию. А у нас есть Тверской район с Кремлем: с помощью депутатов мы можем организовать публичные гуляния или слушания. Если даже история с Ройзманом привела к полной компрометации российского избирательного законодательства, то в Москве это тем более будет у всех на виду. Люди не пойдут на выборы, если из кандидатов там будут только Собянин и условный Пупкин из ЛДПР. Если бы мы провалились, то какая разница — ​черт с ним, с Гудковым, пойдет один Пупкин. Но мы провели 266 депутатов при низкой явке и стали единственной политической силой, которая показала какой-то результат. Конечно, не считая «ЕР», которая не столько политическая партия, сколько админресурс.

На прошлых муниципальных выборах они получили свои голоса при явке 48%, а сейчас явка была 15%. На этот раз легитимность их результатов в несколько раз ниже. Они заморозили явку и сделали так, чтобы про выборы никто не узнал. При этом раньше у них в союзниках была куча лояльных депутатов из парламентских партий, а сейчас большинство этих мандатов получили мы. То есть вместо коммунистов, ЛДПР и «Справедливой России» в Москве остались только мы и «ЕР». В прошлый раз у демократов было максимум 70 потенциальных кандидатов, а сейчас появилось больше 1170.

Для демократов это серьезный прорыв, а в мэрии, конечно, такого не ожидали: пришли новички и обыграли их на своем поле. В некоторых районах, где мы не прошли, нашим кандидатам не хватало от 6 до 25 голосов. Они уже прошли серьезную школу и дальше будут набирать политические мускулы, приобретать себе новых сторонников. К следующим выборам этот снежный ком значительно увеличится. А те, кто не верил в успех на этих выборах, наконец изменят свою позицию.

Записал

Арнольд Хачатуров,

«Новая»

«Это были политические выборы»

Григорий Явлинский о том, на какой платформе строился альянс «Яблока» и независимых кандидатов:

— На муниципальных выборах у нас получился неплохой результат. Получился благодаря тому, что пришло много новых людей. Поддержка «Яблока» в Москве всегда (и в прошлом году) была на уровне 10–14 процентов. На этот раз у нас были эффективные союзники: Дмитрий Гудков, Максим Кац. Они смогли дополнительно привлечь много молодых толковых людей, и это, конечно, добавило энергетики и интереса. «Яблоко» выдвинуло больше тысячи человек, а в выборах участвовало около 700. Так много кандидатов мы не выдвигали никогда. Это была серьезная работа, хорошо сработали «яблочный» штаб и московская организация партии.

У избирателей появилось понимание за кого голосовать: в политику пришли новые люди, которые стремятся к переменам. Москвичи откликнулись на призыв «Яблока» их поддержать, дать им шанс. В результате мы стали второй партией в Москве по количеству прошедших депутатов, серьезно обогнав три партии так называемой «думской оппозиции».

Все кандидаты, шедшие от «Яблока», подписывали политический меморандум. В этом меморандуме есть четкая оценка нынешней политики по отношению к Украине, по Крыму, по несменяемости власти и ее узурпации и даже по президентским выборам. Таким образом, те люди, которые от нас баллотировались, имели политическую позицию. В этом особенность политической партии. Поэтому мы считаем, что прошли именно политические выборы, хотя и муниципального уровня.

А ведь было много споров и дискуссий. Что, мол, ничего этого политического не надо, не тот уровень. В итоге партия заняла твердую позицию: что, когда страна ведет две войны, убивает людей в Украине, держит в тюрьмах политзаключенных, физически уничтожает политических оппонентов, аннексирует территории соседей, балансирует на грани большой войны и бесконечно лжет на государственном уровне, — ​у каждого человека, которому небезразлично будущее страны, а тем более у депутата, в том числе и муниципального, должно быть понимание неприемлемости и разрушительности такой политики.

Было два разных подхода к муниципальным выборам. Один был ориентирован на предстоящие выборы мэра. Он не состоялся, потому что для преодоления «фильтра» при выдвижении кандидатуры на пост мэра надо собрать подписи со 109 муниципальных районов, а у нас депутаты будут только в 51. Но был и другой подход: мы идем в муниципальные органы власти, чтобы работать для людей, заниматься улучшением качества жизни москвичей: благоустройством, лифтами, детскими площадками, то есть всем, чем занимаются муниципалитеты. И вот этот второй подход победил, в том смысле, что у нас теперь есть целые муниципалитеты, где мы реально можем показать, что мы можем и умеем.

Нашим муниципальным депутатам придется отстаивать права жителей на благоприятную окружающую среду, неприкосновенность частной собственности, добиваться полноценного местного самоуправления и отстаивать его независимость, в том числе и финансовую, требовать прозрачности законодательной и исполнительной власти и их подотчетности гражданам. Предстоит бороться за существенное расширение полномочий местного самоуправления в Москве.

Еще раз подчеркну: очень важно, что в этой кампании вместе с нами участвовало много новых людей, которые не являются членами нашей партии. Я думаю, что их приход в политику — ​большая надежда на обновление «Яблока». Это шанс на появление новой энергетики, новых сил, новых идей в демократической политике. Именно сейчас начинается самое главное. Надо научиться всем вместе работать в политике, адекватно оценивать ситуацию, не тянуть одеяло на себя, не истерить, не создавать новые карликовые партии, новые «координационные комитеты». Мы готовы сотрудничать со всеми, кто готов идти в серьезную политику.

Записал

Андрей Липский,

«Новая»

Муниципальный фильтр: не арифметика, а политика

Результаты выборов 10 сентября важны еще и потому, что через год состоятся выборы мэра Москвы, для участия в которых кандидатам нужно будет преодолеть муниципальный фильтр. По закону, нужны голоса в поддержку выдвижения от депутатов из 109 муниципальных собраний, в то время как команда Гудкова, намеренного баллотироваться в 2018 году, представлена в 62 из них. Однако эксперты «Новой» отмечают, что в данном случае арифметика вторична. В сложившейся ситуации ни одна партия, включая КПРФ или ЛДПР, не сможет преодолеть фильтр, не вступая в переговоры с «Единой Россией».

Александр Кынев политолог:

— Вопрос о том, сможет ли Дмитрий Гудков преодолеть муниципальный фильтр, является сложным, потому что преодоление зависит не от количества депутатов от партии, на чем все делают акцент. На самом деле, это абсолютно вторично, потому что, во‑первых, у депутатов есть свобода воли, а во‑вторых, депутаты — ​живые люди, и на них всегда есть, скажем так, возможности воздействия кнутом и пряником вне зависимости от того, в какой партии они состоят.

Участие в выборах зависит исключительно от ситуации, которая вынуждает власти соглашаться или не соглашаться на определенных конкурентов. Здесь вопрос только в общеполитической обстановке в городе и в общественном мнении, которое вынудит или не вынудит зарегистрировать кандидата. На все остальное не нужно обращать никакого внимания.

Нет никаких гарантий, что к моменту выборов эта система останется такой, какая она есть сейчас. Потому что все почему-то считают, что она останется неизменной.

Подготовила

Юлия Минеева,

«Новая»