О жалости к негодяям

Зампред Госдумы Игорь Лебедев обронил в беседе с экс-сенатором Торшиным в твиттере одно коротенькое человеконенавистническое высказывание.

В ответ на твит, в котором экс-сенатор Торшин демонстрирует видео с ребенком без рук, Лебедев заявляет: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет? Ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

Можно было бы вовсе не обращать внимания на это высказывание, мало ли глупостей пишут в твиттере.

Но ведь мы живем в новом мире, в котором Дональд Трамп одним твитом обрушивает капитализацию гигантов вроде Amazon или Boeing на миллиарды долларов, в мире, где Илон Маск через твиттер договаривается об обеспечении целого континента энергией и, конечно, мы живем в том мире, где за твит или репост сажают в тюрьму на вполне реальный срок.

Можно было бы вовсе не обращать внимания на это высказывание, мало ли глупостей говорят депутаты и государственные чиновники.

Но ведь мы имеем дело не с обычным государственным чиновником, а с заместителем председателя Государственной думы, руководителем фракции, членом Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству. То есть Игорь Владимирович не просто какой-то там депутат, он заместитель Вячеслава Володина, занимающего четвертое место в списке протокольного старшинства.

Проще говоря, заместитель четвертого по значимости государственного чиновника публично заявил, что детям с инвалидностью, которых на сегодняшний день в России насчитывается около 600 тысяч, вообще лучше не рождаться.

Можно было бы сказать, что это заявление нарушает Конституцию, так как все, в том числе инвалиды, равны перед законом и должны обеспечиваться равными возможностями. Можно было бы сказать, что это заявление нарушает принципы общественной морали, так как призывы к убийствам больных и слабых — это безнравственно и аморально, и что мы живем не в Спарте, и что медицинские технологии шагнули далеко вперед по сравнению со средневековьем. Не говоря уже о христианских ценностях. Можно было бы сказать, что это заявление оскорбляет лично каждого десятого жителя страны, ведь инвалидов (по официальной статистике) в России уже 15 миллионов. А еще оно оскорбляет как минимум десятки миллионов родственников этих инвалидов. Согласитесь, неприятно, когда какой-то депутат предлагает убивать вашего вашего ребенка? Можно было бы сказать, что это заявление оскорбляет миллионы волонтеров, а также миллионы сотрудников благотворительных организаций, которые, не получая сколько-нибудь значимой поддержки от государства, в том числе и от Государственной думы, продолжают работать и спасают миллионы жизней. Можно было бы сказать, что это высказывание оскорбляет миллионы людей по всей России и по всему миру, которые жертвуют деньги на благотворительность и пытаются помогать российским инвалидам быть полноценной частью общества.

Но это все пустые слова. Все это можно было бы сказать человеку, для которого человеческая жизнь имеет хоть какую-то ценность. А судя по высказыванию Игоря Лебедева, для него она не представляет никакой ценности.

Одна из фундаментальных общественных проблем современной России заключается в том, что мы не можем признать главенство над всеми остальными моральными правилами лишь одного правила: человеческая жизнь есть высшая ценность.

Сравнивать ценность человеческой жизни можно только с другой человеческой жизнью. И больше ни с чем.

Именно это правило должно стать фундаментом для строительства нашего нового и светлого будущего. Именно через призму этого философского постулата государство должно взаимодействовать со своими гражданами. Именно отсутствие такого важнейшего принципа в основе наших моральных установок привело к таким позорным страницам нашей истории, как раскулачивание, Красный террор, Большой террор, к репрессиям меньших масштабов (вы ведь не забыли, что политические лагеря в нашей стране существовали до конца 80-х годов?). И отсутствие этих же моральных принципов сегодня предоставляет возможности для формирования реальности: законы, вроде закона Димы Яковлева или закона о запрете пропаганды гомосексуализма, нищенские пенсии, главенство военного бюджета над социальными обязательствами государства, войны, приоритет геополитики над внутренней политикой и, конечно же, призыв убивать детей-инвалидов. Это все одна тенденция. Одна линия. Все это результат того, что наше общество не имеет крепкой философской базы в своем основании.

Так что не надо нападать на Игоря Лебедева. Его надо просто пожалеть. Так, как жалеют больного человека, который никогда не сможет вылечиться от своего заболевания. Игорь Лебедев — человек, взращенный старой системой и перенявший от нее все, что можно: и плохое, и хорошее. Он правда так думает, и правда не понимает, что он сказал плохого. Ведь он хотел как лучше. Так его научили родители. Так его научила жизнь.

Но мир изменился. Ни Советского Союза, ни средневековых ценностей уже давно нет. И нет ценностей, которые формировались теми временами. Их больше не будет никогда. Весь мир имеет совершенно очевидный тренд — двигаться к равноправию для всех, к уважению к каждому, к безоговорочной ценности личности и человеческой жизни.

И Игорь Лебедев — человек, которому нет и никогда не будет места в новом мире. Поэтому мне его жалко.

*Заголовок и лид предложены редакцией