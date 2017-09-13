Война с табличкой

Утром 12 сентября стало известно, что мемориальная табличка памяти Бориса Немцова исчезла со стены здания, которое примыкает к дому Немцова на улице Малая Ордынка. Табличку демонтировали активисты движения SERB, которые ранее не раз нападали на мемориал политика на Большом Москворецком мосту, а в соцсетях грозились убрать памятный знак и со стены. Муниципальный депутат Игорь Брумель подтвердил «Новой», что это дело рук движения SERB, и он сам также участвовал в этом. Табличка провисела на доме пять дней.

Тарасевич — главный борец с памятью о Борисе Немцове

Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков, который был соседом Немцова и инициировал установку таблички, рассказал «Новой», что уже подавал заявление в полицию по поводу намерений «сербовцев», но никакой реакции не последовало:

— Я обескуражен, но не сильно. Эти преступники сообщали о том, что хотят сделать, заранее. И я уже подавал заявление в ОВД Замоскворечье. Москва — большой город. Здесь все время что-то крадут, и застраховаться от этого нельзя. Но они не обратились ни в суд, ни ко мне, они взяли и украли мою частную собственность. Я собираюсь забрать свою собственность из ОВД ЦАО, они же сказали, где она находится. Потом я планирую привлечь их к уголовной ответственности за кражу, за самоуправство и за умышленное повреждение чужого имущества. По умышленному повреждению надо смотреть, если оно больше, чем на 250 тысяч рублей, то это «уголовка». Если меньше — «административка». Табличка по расходным материалам стоит полмиллиона, это — авторское произведение искусства, бронзовое литье.

Марков отметил, что табличка обязательно будет установлена снова, но, скорее всего, не сразу: «Потому что будет какая-то потеха. Мы ее будем вешать, а они ее будут снимать. Мы сначала добьемся привлечения их к ответственности.

Игорь же Брумель рассказал «Новой», что он и активисты SERB сняли табличку, так как «живут в правовом государстве»:

— Есть процедура, по которой мемориальные таблички устанавливаются по решению правительства Москвы. Нарисуйте на асфальте «здесь проходил мимо Борис Немцов». Почему я на своем здании не могу повесить табличку «Здесь был Игорь»? Бывший депутат Марков, мой сосед по району, допустил правовой нигилизм. Он самовольно установил табличку, без всяких на то решений соответствующих органов. Марков может табличку поставить у себя в квартире. Мы ее сняли вполне законно, потому что она там не должна быть, мы ее не просто выбросили или сломали. Мы отвезли ее в отделение полиции.

Активисты движения подали «заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».