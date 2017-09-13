«Вижу эти цифры первый раз»

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Радиостанция «Эхо Москвы» на этой неделе снова попала в скандальные хроники. Сначала глава Мосгоризбиркома Александр Горбунов обвинил радиостанцию в трехкратном нарушении «режима тишины» перед муниципальными выборами. В этот день в эфир вышел ролик Дмитрия Гудкова с призывом приходить на выборы. «Уважаемое издание «Эхо Москвы» в день тишины прокручивает рекламную передачу с Гудковым, вышедшую 4 сентября, когда это было можно. Кроме того, сегодня также транслировался информационный материал, который также явно подпадает под запрет в день тишины», — рассказал Горбунов СМИ.

В ответ на это главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что такие «голословные обвинения наносят ущерб деловой репутации радиостанции, а в некоторых пассажах юристы обнаружили признаки прямой клеветы». Венедиктов упомянул, что редакция готова предоставить в Мосгоризбирком любые фрагменты эфира и ответить на все интересующие вопросы как в судебном, так и в досудебном порядке. К тому же, отметил Венедиктов, Гудков не является кандидатом на этих выборах, а призыв приходить голосовать нарушением не является. И еще один момент — содержанием и размещением рекламных материалов занимается дирекция, а не редакция «Эхо Москвы». Так что вопросы о нарушениях, умышленных или нет, правильнее адресовать к гендиректору.

На следующий день после выборов, 11 сентября, прошел обыск в редакции «Эха Москвы» в Пскове. Обыск был также связан с муниципальными выборами в регионе. Как объяснили сотрудникам, партия «Справедливая Россия», с которой у «Эха» был заключен договор на размещение агитационных материалов во время избирательной компании, могла использовать иные финансовые механизмы в обход единого избирательного фонда.

«Идет острый конфликт между «Единой Россией» и объединенной оппозицией. А мы здесь просто «попали», потому что мы предоставляли возможности по размещению предвыборной рекламы всем, кто приходил. Ну, не всем это нравится. Это моя версия», — рассказал «Новой» главред «Эха в Пскове» Максим Костиков.

Во время обыска изъяли коммерческие договоры и договоры со «Справедливой Россией», а также допросили сотрудников.

И, наконец, во вторник издание Mash, входящее в холдинг Лайф, в своем телеграмм-канале опубликовало информацию о результатах прошедшего аудита, инициированного якобы акционерами «Газпром-медиа». По данным Mash, в результате проверки обнаружились долги и нарушения. Так, по их словам, у радиостанции есть долги перед мэрией за аренду помещения и перед ФНС, а общий убыток «Эха» составляет 41 миллион рублей.

— Я вижу эти цифры первый раз, — прокомментировал ситуацию Алексей Венедиктов. — Это зона ответственности гендиректора Екатерины Павловой. Я благодарю Лайф за то, что просветил меня как акционера, который контролирует блокирующий пакет, как члена совета директоров и как главного редактора радиостанции, которому гендиректор такие данные не предоставлял. А Лайфу кто-то предоставил. Теперь я хоть знаю ситуацию, в которую она [гендиректор] нас ввергла. Возможно, это самое главное в данной ситуации.

Екатерина Павлова на момент подписания номера была недоступна для комментариев.