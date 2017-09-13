Сотрудник службы безопасности «Роснефти»: «Я не видел, но не исключаю, что Улюкаев показывал два пальца Сечину»

13 сентября в Замоскворецком суде продолжился процесс по делу Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за якобы положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти». Напомним, согласно тексту обвинительного заключения, взятку Улюкаев вымогал 15 октября 2016 года, находясь на Гоа на саммите стран-участниц БРИКС (впрочем, к тому моменту сделка уже была завершена и никакие характеристики по идее на нее влиять уже не могли). Улюкаева задержат через месяц после саммита, найдя в багажнике его машины, выезжающей из офиса «Роснефти» портфель с деньгами. По мнению самого экс-министра, находящегося под домашним арестом, произошедшее — провокация Сечина (с которым он и встречался в офисе «Роснефти») и тогдашнего вице-президента нефтяной компании, генерала ФСБ Олега Феоктистова, курирующего разработку дела против Улюкаева.

Впрочем, подробные показания Улюкаев даст позже. А пока показания продолжают давать свидетели прокуратуры, которые по логике как-то должны, хоть косвенно, подтверждать факт вымогательства взятки. Но допрос восьмого и девятого свидетелей (всего заявлено 30), продолжавшийся 40 минут, ничего нового к описанной обвинением картине взятки не добавил. Про обстоятельства, способы и возможные причины вымогательства свидетели не знали ровным счетом ничего. Так, секретарша Улюкаева лишь рассказала, что соединяла его по телефону с Сечиным, а сотрудник службы безопасности «Роснефти» — лишь видел, как Улюкаев на Гоа подошел к Сечину, играющему в бильярд с главой ВТБ Андреем Костиным.

Ирина Дютина, на момент ноября 2016 года выполнявшая функции секретаря министра, рассказала, что на следствии ей давали прослушать диск с телефонной записью разговоров двух мужчин, из которых она распознала голос своего шефа. Что касается второго мужского голоса, то представитель следствия ей сказал, что это был Сечин.

— Я сама с ним никогда не разговаривала и его голос не знала, — отметила женщина. «Двух мужчин» днем 14 ноября 2016 года соединила именно она по просьбе секретаря Сечина, которая позвонила в министерство и сообщила, что глава «Роснефти» хотел бы поговорить с министром по телефону. Дютина либо отправила сообщение Улюкаеву через программу Outlook (использовалась на случай, если министр занят), либо позвонила по телефону – точно не помнила.

— Я их соединила. О чем говорили, не знаю. Это закрытая спецсвязь, — отметила женщина, не исключив, что Сечин звонил Улюкаеву и раньше, но точно не помнит – в министерство поступало много звонков ото всех.

Адвокат Тимофей Гриднев заявил ходатайство предъявить Дютиной вещдок - диск с телефонной записью разговоров Сечина и Улюкаева, чтобы точно удостовериться, кто кому звонил и что говорил, так как у защиты есть вопросы по конкретным фразам. Прокурор Павел Филиппчук выступил против, заявив, что защита «вносит хаос» в судебное следствие и «пытается его затянуть с первого же дня».

Судья Лариса Семенова в предъявлении вещдока отказала. Бывшую секретаршу Улюкаева отпустили.

Вставший следом за трибуну свидетель обвинения Вадим Деревягин, менеджер в службе безопасности «Роснефти», — рассказал, что занимается обеспечением безопасности Игоря Сечина на протокольных мероприятиях. В командировку на Гоа в октябре 2016 года он тоже ездил, причем приехал туда на неделю раньше шефа, чтобы все скоординировать и обеспечить. Затем, как и выступивший на прошлом заседании журналист Life, Деревягин рассказал, что там, на Гоа, в холле гостиницы стал свидетелем игры на бильярде Сечина и Костина, и видел, как к ним подходил Улюкаев. О чем они разговаривали, он не знает, так как стоял на расстоянии 10 метров. Не помнит, участвовал ли в беседе Костин, — «я не акцентировал свое внимание на том, кто с кем беседовал».

Особых вопросов у обвинения не было. Адвокат Тимофей Гриднев уточнил:

— Вы видели ли, чтобы Улюкаев делал какие-нибудь жесты Сечину?

— Да меня уже спрашивали об этом (на следствии - Ред.), — был недоволен чем-то свидетель. — Нет, не видел.

Прокурор Борис Непорожный решил освежить показания Деревягина на следствии – тогда «он помнил лучше».

На следствии менеджер службы безопасности «Роснефти» говорил: «Я непосредственно видел, как Улюкаев подошел к столу (бильярдному – Ред.), и стал разговаривать с Сечиным. Костин в разговоре не участвовал. Беседа проходила минут 5. Содержание не слышал. Каких-либо жестов в виде двух пальцев со стороны Улюкаева я не видел. Но может быть, не исключаю, Улюкаев и показывал их».

15 ноября из СМИ сотрудник службы безопасности узнал о задержании Улюкаева, что этому предшествовало, он не знал.

Больше в этот день у прокуратуры свидетелей не было. Следующее заседание — 18 сентября.