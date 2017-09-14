«После скольких звонков реакция ослабеет?»

С 10 сентября по всей России эвакуируют школы, вузы, вокзалы, аэропорты, торговые центры, гостиницы, предприятия, администрации городов. Это происходит из-за анонимных звонков с угрозами взрывов. Началась волна 10 сентября в Омске, охватила Дальний восток. Затем перекинулась на европейскую часть. В одной Москве, по данным «Интерфакса», в среду эвакуировали больше 100 тысяч человек: три вокзала, два университета, десяток крупнейших торговых центров, в том числе ГУМ. Информации, что происходит, почти нет. Звонки якобы поступают с Украины. Анонимы используют IP-телефонию. По другой версии, опубликованной «РИА Новости»: к телефонному терроризму причастно запрещенное Исламское государство. По информации РБК, ФСБ возбудила уголовное дело о заведомо ложных угрозах.

В четверг, 14 сентября, звонки продолжились. В Москве эвакуировали школы, в Санкт-Петербурге — торговые центры.

Федеральные каналы молчат, а профильные министерства не говорят ничего конкретного. В некоторых регионах правоохранители (тоже анонимные) объяснили эвакуацию всероссийскими учениями, которые якобы проводятся с 5 сентября. МЧС и МВД эту связь не подтверждают.

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К телефонному терроризму причастно «Исламское государство» (РИА Новости)

Практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины (источник «Интерфакса»).

В кинотеатры звонили возмущенные готовящимися показами фильма «Матильда» православные. А в другие здания — враги России (лидер «Христианское государство» Александр Калинин в интервью «Медузе»)

Кроме двух очевидных версий (учения или атака телефонных террористов) обсуждаются и другие. В частности, лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин связал массовые звонки о терактах с протестом против фильма «Матильда».

«10 сентября нам пришло анонимное письмо, — рассказал Калинин в интервью «Медузе». — В нем говорилось, что есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое. Что можно звонить. В письме было указано, что можно дестабилизировать всю инфраструктуру России».

«Новая газета» также опросила нескольких экспертов. Бывший сотрудник службы борьбы с терроризмом ФСБ предполагает, что массовые звонки могут быть проверкой реакции российских властей настоящими террористами.

«Я допускаю, что злоумышленники пытаются нащупать предел прочности: сколько можно сделать звонков, после которых реакция ослабеет, — говорит специалист. — Заодно посмотреть на экономический ущерб. Кроме того, мы знаем только о тех звонках, о которых можно рассказать. А есть еще закрытые предприятия».

На момент подписания номера в печать, РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что ФСБ установила источник анонимных звонков и в ближайшие дни сообщит о розыске подозреваемых.