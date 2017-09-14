Помни о смерти, брат

Александр Калинин, представитель движения «Христианское государство — Святая Русь». Скриншот Youtube

33-летний лидер движения «Христианского государства — Святая Русь» («ХГСР») Александр Калинин в соцсетях сегодня открыто заявляет: звонки с сообщениями о «минировании» кинотеатров в регионах России — демонстрация возможностей его сторонников — православных активистов, возмущенных предстоящим показом фильма Учителя «Матильда». Собственно, и показа-то никакого не будет, убежден Калинин: прокатчики не станут рисковать жизнью зрителей и добровольно откажутся от показов.

Крупнейшие московские киносети, действительно, несколькими днями ранее заявили, что фильм демонстрировать не будут — из-за получаемых угроз.

Тем временем Калинин рассказывает в интервью СМИ о фанатичности и многочисленности своих сторонников: подобно мученикам, они готовы отдать жизнь, чтобы помешать «кощунникам» от культуры. «Каждый день будет так: покажут фильм в кинотеатре, завтра он сгорит. Покажут фильм в другом — и он сгорит», — выступает Калинин. На youtube-канале «ХГСР» выложено видео поджога екатеринбургского кинотеатра православным активистом, выступавшим против «Матильды» (с припиской: «Одумайтесь, кощунники!»). Там же — последствия недавнего поджога двух автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина.

Почему активисты движения «Христианское государство — Святая Русь» и ее лидер чувствуют свою безнаказанность, публикуя открытые угрозы в интернете и транслируя их в интервью?

«Новая газета» коротко из открытых источников рассказывает о том, что о них известно.

Чтобы как в Иране

По словам Калинина, «Христианское государство» возникло в 2010 году, как «братская сеть» верующих, которые не ставило перед собой задачи «биться ни с какими «матильдами» или шизофрениками», а собирались дать отпор исламскому терроризму — фанатичными методами.

При этом идеальное общественное устройство России, которое активисты движения проповедуют, больше всего напоминает как раз тоталитарные общества ближневосточных исламских стран. Да и само название организации прямо относит к запрещенному в России «Исламскому государству». Россия как «православный Иран» — это общество, в котором введена уголовная ответственность «за бескультурье и безнравственность», а также запрещены матерная ругань и оскорбление чувств, размышляет Калинин в интервью «Медузе».

Известие о съемках фильма, порочащего память последнего русского императора, признанного РПЦ «страстотерпцем», заставило «братскую сеть» переключиться на нового противника — «кощунников». Как утверждает Калинин, заявление на вступление в организацию за время скандала с «Матильдой» написали 4000 человек, и каждый из них «хочет проявить себя правильным образом». Всего участников движения, судя по его сайту, — 4713.

Собственную причастность к поджогам кинотеатров и защитников режиссера «Матильды» Калинин отрицает: видео ему якобы прислали на почту «братья», а миссию «ретранслировать» позицию общества мужчине доверил лично Господь. Сожжение автомобилей Калинин называет «мелочами жизни», и уверяет, что неназванные братья могли бы сжечь и «гораздо больше», хотя отвергает причастность организации к этому.

Фильм «Матильда» Калинин уже посмотрел – в виде экранной копии, снятой пиратами во время предпоказа во Владивостоке. «Ничего хорошего» в фильме нет — рецензирует фильм активист. «Плевком в душу православного человека» являлся уже сам выбор на главную роль Ларса Айдингера, снимавшегося обнаженным в фильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания».

Православие — не только поцелуи

Главная страница сайта «ХГСР», сохраненная в кэше Google

Сайт «Христианского государства», по словам Калинина, как раз накануне интервью «Медузе» подвергся хакерской атаке и сейчас не доступен. «Они (хакеры — Ред.) уничтожили всю платформу, все разворошили», — сетует он. Однако копия ресурса сохранена в кэше Google.

Интернет-представительство «Христианского государства» встречает посетителей надписью «Помни о смерти» и заставкой с падающим снегом.

На сайте можно заказать онлайн молитвы за упокой и за здравие, а также «безплатную» икону ручной работы. (Среди православных фундаменталистов распространено поверье, что приставка «бес» была искусственно введена Лениным и Луначарским во время орфографической реформы, чтобы заставить русский народ славить на письме Сатану).

В разделе «Контакты» указан адрес «г. Москва, ул. Б. Полянка, 30», скайп, номера мобильных и городских телефонов.

На сайте «Святой Руси» можно ознакомиться и с «Обращением к заслуженному артисту России Алексею Учителю» (в действительности, в 2002 году Учителю было присвоено звание «народного», а не «заслуженного» артиста). Режиссера призывают «покаяться и обратиться ко Господу».

На сайте есть раздел «Региональные организации\Устав\Цели», но ознакомиться с ним невозможно без ввода пароля.

У самого Калинина есть профили в основных соцсетях, он активно эксплуатирует амплуа видеоблогера: на его странице Вконтакте и youtube-канале доступны несколько десятков видео, где он рассуждает на всевозможные темы: от признаков правильной молитвы — до телешоу «Битва экстрасенсов».

Последнее из доступных видео называется «Обращение ко всему Православному Миру! ч.1». Оно было опубликовано 8 сентября, вторая часть видео 13 сентября уже удалена с Youtube. (Вскоре была удалено и первая часть «Обращения»).

«Православие — это не только лишь обнимания, поцелуи, молитвы и хорошие слова, — учит в «обращении» Калинин. — Православие — это еще и Война. Со злом». «Зло» понимается вполне конкретно.

«Почему пророк Илия язычников на кол посадил? На кол, понимаете, на кол, уничтожил, разорвал на куски! —начинает Калинин. И заключает: «вооружившись примером святых», какой-нибудь человек может посадить на кол и самого режиссера Учителя (из интервью «Медузе»).

«Все адекватные люди России» — или 1%?

Александр Калинин уверен, что деятельность «Святой Руси» одобряют «все адекватные люди». Согласно опросу ФОМ (2014), количество россиян, считающих себя православными, достигло в стране 68%, но при этом лишь 13% из православных (8,8% россиян) ходят в церковь хотя бы раз в месяц, регулярно молятся и причащаются. Большинство причисляющих себя к православным россиян не только не соблюдают церковных постов, но ни разу в жизни даже не читали Евангелия. Полностью соблюдает Великий пост, по данным прошлогоднего опроса Левады, и вовсе 1% россиян.

Предельную маргинальность собственного движения не отрицает и сам Калинин. «Ничтожно мало истинно православных людей, осознающих православие во всей полноте этой веры», — этими словами он начинает последнее обращение к своей «пастве», вскоре удаленное из сети.

Роман Королев