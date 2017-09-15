Мотоспасатель

Иван Золотарев на мотоцикле в девять вечера возвращается с работы. На мосту через Минское шоссе за ограждением висит над дорогой человек. Проезжая под эстакадой, Иван замечает его. Разворачивается из крайнего левого ряда в крайний правый через четыре полосы движения. Возвращается против встречного потока машин обратно к эстакаде и один останавливает движение на скоростной трассе. Ограничение на этом участке 80 км/ч, но камер нет, и обычно скорость потока больше 100 км/ч. Парень все еще висит над дорогой. Иван старается отвлечь его, заговаривает, предлагает прокатиться.

После нескольких предложений покататься парень перелезает обратно через ограждение и исчезает из поля видимости. Иван проезжает дальше по встречной полосе, заезжает на эстакаду и ловит его на дороге. Пытается завести с разговор, отвлечь. Парень отвечает мало, только говорит, что едет хоронить маму в Смоленск.

Произошедшее заснято на видеорегистратор мотоцикла. Ролик длиной две минуты двадцать одну секунду собрал два миллиона просмотров в России и девятнадцать миллионов в Америке.

Иван рассказывает о случившемся как о чем-то обыденном, будто ему каждый день приходится спасать жизни.

«Между моментом, когда я его заметил, и моим «эээ, спускайся, не делай этого» прошло двадцать три секунды. Я осознавал, что нарушаю правила, еду по встречке, создаю аварийную ситуацию. Но возвращаться такое расстояние задним ходом на мотоцикле, это значит отталкиваться ногами, это очень долго. А он уже готов был прыгнуть. Я старался максимально аккуратно ехать, моргал встречным водителям, чтобы они меня видели. Когда остановил движение, один мужик из машины крикнул мне: «А можно я поеду?» Можно, конечно. Но лучше останавливаться. Всегда лучше останавливаться, если кому-то нужна помощь».

Спрашиваю Ивана, как удалось так быстро сориентироваться? Как догадался предложить ему покататься, это ведь был отличный способ его отвлечь? Я бы не сообразила.

«В сезон я постоянно езжу на работу на мотоцикле. И давно сотрудничаю с «МотоМосквой» (социальная сеть взаимопомощи мотоциклистов. — А.Е.), выезжаю на аварии, помогаю мотобратьям, попавшим в беду. Когда ездишь на мотоцикле, привыкаешь замечать вещи, не вписывающиеся в нормальную картину движения. Не важно, что это: кусок бампера посреди дороги, машина, припаркованная на «аварийке» на обочине, сломанный мотоцикл — всегда стараюсь останавливаться и спрашивать, нужна ли помощь. Однажды на Третьем транспортном в левом ряду закипела девушка. Я остановился помочь оттолкать машину вправо, вызвать эвакуатор. Создалась пробка, приехал патруль ГИБДД. Мот я оставил в левом ряду у отбойника, пока девушке помогал. Оттолкал вправо, объяснил, куда звонить. Прибежали гаишники, чуть не оштрафовали меня за то, что мотоцикл слева на обочине мешает движению. Частая практика помощи пострадавшим в ДТП помогает быстро оценивать ситуацию, успокаивать людей, находящихся в шоке, правильно останавливать движение».

Что же произошло после окончания видео? Остановился только один водитель?

«Там видно, как один парень остановился, чуть позже еще одна машина, там была семья. Я очень благодарен этим водителям. Они так же, как я, увидели этого парня на мосту, доехали до следующей эстакады и там развернулись. Вызвали скорую и полицию. Те приехали быстро, минут за десять. Но за это время парень, который назвался Алексеем, два раза пытался от нас убежать. Мы вместе с автомобилистами его ловили. Он явно был в неадеквате. В скорой ехать отказался, с МЧС тоже, но с инспекторами полиции в машину сел, они его и увезли. Что с ним было дальше — не знаю».

После того как ролик попал в социальные сети, американские СМИ предложили Ивану продать его. Он отказался и передал видео бесплатно с условием безвозмездного распространения. А российские СМИ атаковали Ивана предложениями дать интервью и поучаствовать в ток-шоу. Один из федеральных телеканалов якобы нашел несостоявшегося самоубийцу. По их версии, он наблюдается в психиатрической лечебнице и зарабатывает на жизнь таким странным способом — вызывает у людей жалость и вымогает деньги. Доказательств этой версии нет. Но журналисты предложили Ивану Золотареву рассказать теле­зрителям, что не стоит останавливаться и предлагать помощь, чтобы не попасться таким мошенникам. Он отказался участвовать в этой программе.

«С ума они сошли, такое говорить с экрана. И так мало останавливаются! Чтобы вообще перестали помогать?! Да даже если он мошенник, какая разница? Проезжая мимо, ты это не определишь, это раз. А во-вторых, он стоял за ограждением, что угодно могло случиться: руки устали, перила скользкие, банально машина резко в спину посигналила, и он сорвался прямо под машину. И была бы на трассе еще авария, другие люди бы пострадали. Надо всегда останавливаться. Оттого что вы потратите три минуты на вопрос, нужна ли помощь, вы никуда не опоздаете. Мотоциклисты останавливаются чаще, есть такое понятие — «мотобратство».