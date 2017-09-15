Пальцем — в Сатурн

Петр Саруханов / «Новая»

После выборов можно расслабиться и поговорить о будущем — лучше всего о будущем пензенского футбола. На фоне остальных проблем страны тут, пожалуй, легче прогнозировать. «Есть ли будущее у пензенского футбола?» — справедливо задалась вопросом одна из местных газет после того, как мающийся во втором дивизионе пензенский «Зенит» проиграл московскому «Торпедо» со счетом 0:9. Да уж! А мы с вами всё о ценах на нефть, об утечке умов, о вымирании деревни…

В самом деле, разговоры о том, что ждет Россию в будущем, какие-то невнятные. Одни предсказывают ее укрепление, другие — распад на ханства и княжества (под впечатлением можно представить распад и на более мелкие части — на ЖЭУ и ЖЭКи с собственными уставами, флагами, гимнами и несменяемыми управдомами).

Слушать разнобой политологов и экономистов уже невозможно. Астрологи хотя бы забавней. У них Юпитер сближается с Сатурном, и это, видите ли, — к смене власти. Сомнительное предсказание. Если понадобится, Росгвардия разгонит планеты по углам Вселенной, а наш суд лишит их права свободного передвижения по орбитам на пять световых лет. И не поможет апелляция в Европейский суд: мол, российское правосудие не учло, что световой год — это не время, а расстояние. Конституционный суд РФ даст на это разъяснение: московское время приоритетнее любого расстояния.

Россия такова, что в ней и прогноз погоды на три дня невозможен, а тут экономисты нам говорят, что в ближайшие три года… Стоп! В этот раз, как ни странно, экономистам можно поверить. В ближайшие три года, прогнозирует Министерство экономического развития, пенсии в реальном выражении будут сокращаться. Ну, наконец-то нашлись не оторванные от жизни эксперты. А то всё о прибавках да о прибавках. Теперь ясно, что три года бабусям надо потерпеть, а потом им начислят хорошую пенсию — может, даже не в рублях, а в биткоинах.

Мы чуть не забыли про пензенский «Зенит». Что там за неприятности? «У нас тяжелая финансовая ситуация, — пояснил на пресс-конференции тренер команды. — Три месяца ребята не получали зарплату, были проблемы с питанием». Понятно. Для Пензенской области привычное дело. Здешние задержки зарплаты однажды стали даже темой «Прямого разговора» Геннадия Зюганова в ходе телемоста на телеканале КПРФ «Красная линия» (не путать с «Прямой линией» Владимира Путина на ТВ). До Владимира Владимировича пензенцы что-то не дозвонились, но и Геннадий Андреевич вошел в положение — пообещал разобраться. В частности, речь шла об обанкротившемся Заводе имени Фрунзе, чьи велосипеды «ЗиФ» когда-то знал весь Советский Союз и где с осени 2015 года до весны 2017-го задолженность по зарплате достигла 65 миллионов рублей. При этом давно уволившиеся работники предприятия ждали, когда с ними рассчитаются, аж с 2005 года. Возмущенный Зюганов пообещал, что «вопрос о невыплате зарплаты в Пензенской области будет официально поставлен на заседании Государственной думы». Хотя, конечно, лучше бы наоборот — если бы вопрос о зарплатах депутатов Государственной думы в свое время обсудили бы на Заводе имени Фрунзе.

Ну а бедный «Зенит», пропустив в восьми матчах 28 мячей, 3 гола все-таки забил. И в тот момент смотрел в будущее вовсе не с последнего, а с обнадеживающего предпоследнего места.