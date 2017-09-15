Звери сетей

Фото: Shizuksur https://vk.com/club115903920

— Ой, да засуньте ваше зверье себе глубоко в задницу, мне нужен портрет маслом со скидкой!

— Ничем не могу вам помочь. Я рисую антро* по вышеуказанным ценам.

— Какое наплевательское отношение к работе! Я напишу на вас жалобу!

Я подам на вас в суд! Совсем обленились!

Все уже привыкли, что у подростков в сети свои группы для общения и своя музыка. Но у них там и свои художники.

Художники, которые рисуют портреты и пейзажи, «ВКонтакте» хоть и бывают, но встретить их можно крайне редко, да и аудитория у них более взрослая, так что речь пойдет о художниках-тинейджерах, рисующих антропоморфных зверей и аниме.

Рисуют по большей части не на бумаге, а используют фотошоп и другие аналогичные программы, но недооценивать их не стоит: рисунок может выйти очень качественным и живым, даже если для его создания используется компьютер. Но что же может дать, например, «ВКонтакте» такому художнику? Ответ: неплохой заработок. Художник должен только создать вкладку «Товары» и разместить там фото рисунков с ценами. Например — «Портрет, 200 рублей. По пояс, 400 рублей. В полный рост, 600. Референс**, 800». Конечно, для этого понадобится разместить портфолио, а также набрать подписчиков, но в этом могут помочь реклама и друзья, а покупателю остается только кликнуть на кнопочку «Купить» и скинуть деньги на электронный кошелек. Для того чтобы заказать рисунок, также требуется персонаж. Это может быть любой антропоморфный зверек/анимешный человек, которого вы придумали сами либо просите сделать это художника. Если вам уж очень лень рисовать персонажа, то вы можете купить лайн — контур зверя или человека, который покрасите под свою задумку. С лайнами существует подстава: есть очень популярная группа, куда выкладывают ворованные лайны, оправдывая это такими словами: «Я не понимаю, что в этом плохого, обидно, что люди ненавидят меня за то, что я не раб системы!»

Но художникам обычно мало «ВК». Если вы уже неплохо рисуете, вам открыт и YouTube. Тут нужно включить монетизацию, и тогда просмотры, лайки и подписки будут приносить деньги. Художники снимают разные видео, но чаще всего это обзоры их блокнотов — скетчбуков, обучающие видео, а также спидпейнты — ускоренный процесс создания рисунка под музыку. Некоторые художники снимают себя на камеру, рассказывая о себе, вдохновении, критике и других вещах, которые интересуют подписчиков.

Из отечественных художников, которые работают в сети, я назвала бы дуэт MLart (они и для американцев контент делают), By Maracaso, Mattew Barley, MOHNOT.

Звучит все довольно радужно, но у таких художников много проблем. Одна из них — не самые приятные заказчики, которые могут легко не заплатить за рисунок (он ведь плохой), но активно использовать его, воровать рисунки и настойчиво требовать бесплатный портрет (художнику ведь так просто его нарисовать). Все эти заказчики очень настырны, а в случае отказа могут накатать жалобу: «Я заказчек и имею право папрасить партрет, чо у вас так мала денег что вы чтоли не можете, наресавать а» (орфография сохранена).

Есть «критики». Не те, которые указывают на реальные недостатки, а те, которые поливают рисунки помоями и пишут художнику, что он не художник, творчество его не творчество, надо идти в художественную школу и рисовать с натуры на холсте, а не тратить время на этот компьютер.

Собственно, в этом и проблема: люди старшего поколения, привыкшие к академическому рисунку, художников в интернете не признают. Для них это не настоящее искусство. Настоящее искусство — это натюрморт, написанный маслом. Но это не так. «Звери в соцсетях» — это просто новый вид искусства, новая техника, новый стиль, но это не отменяет того, что это тоже красиво и тоже заслуживает внимания.

Александра Старобинец,

7-й класс

*Антро – от слова «антропоморфизм» — здесь: изображение зверя с человеческими чертами.

**Референс — картинка, изображающая персонажа в полный рост спереди и сзади; сбоку обозначают палитру и мелкие детали.