Хлопоты и мурашки

Последние дни августа и начало учебного года для школьника — волнующее время: это как старт девятимесячного забега, и стартовать очень хочется в нужном темпе. Именно в это время мы стремимся «доотдыхать» кусочек стремительно уходящего лета, хочется за последние дни успеть повторить все, что может понадобиться в учебе, закупиться канцтоварами — в общем, собраться во всех смыслах, не ударить в грязь лицом 1 сентября. Но к 11-му классу этот мандраж потихонечку спадает и заменяется спокойной уверенностью: этот год будет трудный и плодотворный, поэтому и к подготовке подходишь как-то более по-взрослому, не только покупая красивые тетради. Мой последний учебный год начался за три дня до 1 сентября.

29 августа классный руководитель позвал нас в мастерскую Лазаря Гадаева. В мастерской сохраняется удивительное ощущение рабочего пространства: как будто мастер вышел на минуту и скоро вернется. Отдельной радостью стало чаепитие прямо в мастерской и разговор об увиденном, об искусстве в целом.

Вечером я впервые пошла на собрание литературного клуба «Одно стихотворение» в Культурном центре ЗИЛ. Очень здорово, что это была живая дискуссия о поэтических текстах. Но кроме меня и двух моих друзей, там практически не было любителей, поэтому встреча плавно перетекла в интеллектуальный поединок между несколькими литературными критиками. Отдельным удовольствием было слушать и смаковать красивые фразочки, которыми они сыпали. Все закончилось в девять вечера, и было приятно наконец вырваться из душного лектория. Мы с друзьями гуляли по парку, и эта прогулка, кажется, была радостнее, чем все увиденное и услышанное до этого.

30 августа мы собрались в школе: обсуждали 1 сентября, линейку, на которой мы должны спеть гимн школы, проводить первоклассников на их первый урок.

Последнее школьное 1 сентября в моей жизни началось ужасно рано: нужно было прийти задолго до начала линейки и подобрать подарки первоклассникам. Но это были скорее формальные причины, а настоящим поводом для раннего подъема были обычные для любой девушки праздничные сборы. Неудобно было бы прийти на последнее школьное 1 сентября в свитере и затертых джинсах, хотя этого очень хотелось. Поэтому пришлось пройти все утомительные пункты, начиная с выбора платья (очень торжественное, официальное, полуофициальное, повседневное или вечернее?) и заканчивая мучительными попытками уложить мои короткие вьющиеся волосы. Все чаще я начинаю завидовать парням, не знающим этих мучений. На линейку я не опоздала, но прилетела я в школу со скоростью разгоняющегося самолета, и от наведенного лоска не осталось и следа.

Мы проводили первоклассников в их кабинеты, сказали им напутственные слова. Очень забавно было наблюдать за ними и их родителями: первоклассники были очень испуганные, но очень хорошо держались, а родители пытались во что бы то ни стало запечатлеть своего ребенка в разных ракурсах, хотя для этого были приглашены специальные фотографы. Было непросто успокоить взволнованных пап и мам, объясняя, что мы не собираемся съедать их детей в темном подвале.

Встретила одноклассников и сразу поняла, что они провели лето интересно. В душе зашевелилось тоскливое чувство, что и я могла сделать за каникулы что-то важное: у меня даже чтение «Доктора Живаго» растянулось на полтора месяца. Конечно, все изменились, многим стукнуло семнадцать. А меня в октябре ожидает только лишь шестнадцатилетие, так что я чувствовала себя маленькой.

Несмотря на близящиеся ЕГЭ и поступление, мысли, от которых по спине идут мурашки, меня не покидает ощущение, что этот год будет ресурсным в духовном плане и принесет много всего яркого и радостного.