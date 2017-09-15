Самые актуальные стихи на нынешнее 1 сентября — заходеровский перевод стишка из «Алисы в Стране чудес»: «Звери, в школу собирайтесь! Крокодил пропел давно! Как вы там ни упирайтесь, ни кусайтесь, ни брыкайтесь — не поможет все равно! Громко плачут зверь и пташка, «караул!» — кричит пчела, с воем тащится букашка... Неужели им так тяжко приниматься за дела?»

«Еще глаз не перестал дергаться, а уже первое сентября» — на родительской аватаре. Новый вал публикаций на тему «почему школа изжила себя» — на порталах со школьно-семейной тематикой. Многодневный холивар на тему цветов и детей в соц­сетях. А потом — первосентябрьские фотографии. Дети — с цветами и без, выросшие за лето, с новыми прическами. Смотрят в камеру, будто ждут чего-то, всматриваются в этот год.

А потом — учительские жалобы, что опять не работает электронный журнал. Родительские поиски репетиторов. Коллективный вой, доносящийся из тех школ, где сменили директора и внедряют новые порядки. Cеминары для родителей: «как мотивировать немотивированных детей», «как поступить своего ребенка в вуз», «как не убить его, пока делаешь с ним уроки».

А еще — свеженький запрос от СМИ: прокомментируйте нам как учитель новость «ученик принес в класс оружие и пробил учителю голову». И тут приходится отодвигать в сторону целую гору важных вопросов (как организована психиатрическая помощь в стране, как должны действовать учителя в нестандартной ситуации и т.д. и т.п.), потому что главное все равно вот что: пока за несовершеннолетнего отвечают взрослые, им надо понимать, что у него в голове. Хотя бы для того, чтобы вовремя спохватиться. А для этого нужно как минимум разговаривать и слушать.

Пока учебный год, который начался так невесело, не набрал полный ход, пока не началось стояние с ремнем за спиной — еще совсем легко разговаривать не про школу и уроки. В конце концов, школа не отменяет жизни и не заменяет ее.

Ирина Лукьянова,

классный руководитель 9 «Б»