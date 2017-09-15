Чего мы хотим от родителей

В сегодняшнем выпуске 9 «Б» старшеклассники одной из московских школ рассказывают, чего они в самом деле хотят от родителей. Сюрприз: не только денег и вообще не чтоб отстали.

Некоторые ответы совсем короткие. Вот, например, парень все расписал по пунктам:

«1) понимания

2) побольше уделяли время

3) чтобы давали больше карманных денег».

А другой ограничился одним пунктом: «Чтобы разрешили взять собаку».

Чаще всего в этих ответах встречается слово «доверие». Кому-то нужно, чтобы мама и папа верили, что ребенок в состоянии решить некоторые свои проблемы сам. Кому-то важно, чтобы не дергали тревожными звонками каждые полчаса.

Но есть и такой ответ: «А у меня и так все есть. Чего мне хотеть? Понимания? Меня понимают. Поддержки? Меня поддерживают. Пусть все остается как есть».

Остальные расскажут сами.

Покоя

На самом деле, я довольно часто ругаюсь с родителями, но кричу я на них всегда не просто так. Когда я это делаю, то хочу от родителей, чтобы они не говорили (тоже на повышенных тонах), что я не учусь, что я буду дворником (самая любимая фраза мамы). Это очень раздражает.

К., 14 лет

Сейчас — невмешательства

От родителей я хочу, чтобы в данном возрасте они не пытались вмешиваться в мою жизнь. Лишь когда я попрошу у них совета. Но еще я хочу от родителей помощи и поддержки, когда мне будет 30 лет или старше. А еще мне хочется, чтобы мама была хорошей бабушкой, а папа хорошим дедушкой.

Олег, 15 лет

Заботы и тепла

Я не хочу больше свободы, наоборот, в этом меня все устраивает (главное, чтобы была дома в 22.00, а остальное — не важно). Мне не хватает маминой заботы и любви, ее тепла и милых моментов. Еще хотелось бы общения с родным отцом, но он против. Вот так.

Без подписи

Общих тем для разговоров

Мне хотелось бы, чтобы у моей мамы появились интересы или какое-нибудь хобби. Сейчас она живет между телевизором и работой, причем работа ей не нравится, а телевизор не хобби. Из-за этого мы не можем нормально общаться: тем общих нет. А общаться хочется. Мне надоело, что наше общение сводится к трем вопросам-ответам: «Как в школе?», «Как оценки?», «Ты ужинала?» Я понимаю, что ей тяжело и что она устает, и поэтому не навязываю ей увлечения. Но мне кажется, что климат в нашей семье стал бы лучше, если бы она нашла себе занятие по душе.

Без подписи

Ощущения семьи

Наверное, взаимопонимания, мне его часто не хватает. Я хочу, чтобы мои родители интересовались моей жизнью, а не молча запирались в своих маленьких комнатах, придя с работы. Мне так хочется поддержки во всех трудных ситуациях. К сожалению, это не происходит, потому что между нами нет доверия. Мы словно те, кто просто проживает вместе.

Без подписи

Мира в доме

Когда я была маленькой, хотелось всего и сразу, и пока родители имели возможность, они делали для меня что могли. Чем старше я становилась, тем сильнее мне хотелось дать родителям что-нибудь взамен. Я покупала им подарки, сувениры, которые они хранят до сих пор.

Потом все как будто пошло под откос. Папа потерял работу. Мама искала возможность дополнительного заработка. На все мои предложения пойти и найти себе работу в 14 лет мама с ужасом говорила: «Нет, сначала ты должна получить образование». Естественно, меня ее слова не устраивали.

Папа искал работу везде. И нашел. Он, конечно, приходил домой уставший, в плохом настроении, но жизнь у нас налаживалась. Я исправно училась и перестала требовать от родителей чего-то лишнего.

Пролетело полтора года. Папе перестали выплачивать зарплату. Мама ругалась на него за это, хотя мы знали, что он не виноват. Сейчас мне 16 лет. Мама и папа постоянно ссорятся из-за того, что папа сидит дома. Они в разводе, мама хочет подать на алименты.

И я понимаю, что мне от мамы и папы ничего не нужно, кроме одного. Я бы жизнь свою отдала за то, чтобы они больше никогда не ссорились. Я хочу, чтобы они слышали, как я плачу по ночам, чтобы они знали, как мне больно, когда я слышу крики за стенкой.

Я люблю их обоих и не хочу потерять кого-то. Я хочу все исправить. Найти работу себе, поступить в вуз на бюджет, начать обеспечивать себя и родителей, но пока мне не хватает сил.

Юля, 16 лет