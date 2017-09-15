«Случай тяжелый, вызов принят»

Глава банка ВТБ24 и бывший министр финансов России Михаил Задорнов займет пост руководителя банка «Открытие», который с 29 августа находится под управлением временной администрации Центробанка. Официально о назначении Задорнова будет объявлено через несколько месяцев, после завершения процедуры санации банка, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи. Ранний анонс нужен для того, «чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание», подчеркнула Набиуллина.

О том, что топ-менеджеру группы ВТБ предлагали руководящий пост в «Открытии», российские СМИ писали еще в конце августа. На 1 января 2018 года намечено присоединение ВТБ24 к ВТБ, членом правления которого недавно был избран Задорнов. Сегодня ВТБ владеет 9,99% в «Открытие Холдинге». Потери банка при списании капитала «Открытия» составят 10 млрд рублей.

«Это действительно очень сложный случай, мы еще будем в нем вместе разбираться, — цитирует Михаила Задорнова RNS. — Но это и очень серьезный вызов — построить абсолютно рыночную финансовую группу. Мы говорим не только о банке, это крупнейшая страховая компания, это значительная часть рынка негосударственных пенсионных фондов, то есть это именно финансовая группа и с таким понятным акционером. Сегодня очень важно, что Эльвира Сахипзадовна обозначила цели создания именно высокоприбыльной организации с перспективой продажи акций инвесторам. Это очень понятно, и это на самом деле такая задача-вызов».

Эльвира Набиуллина на форуме отметила, что российский банковский сектор находится в стабильном состоянии — проблемы были связаны с чрезмерно рисковой бизнес-моделью одного конкретного банка, который регулятор рассчитывает «починить». «Сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка «ФК Открытие» на финансовый рынок был минимальный. Отток вкладов из других банков не происходит», — сказала Набиуллина. После финансового «оздоровления» и докапитализации «Открытия» (по предварительным оценкам, на сумму в 250–400 млрд рублей) Задорнов и ЦБ разработают устойчивую стратегию развития организации, а сам банк будет продан на открытом рынке.

Набиуллина также раскрыла некоторые подробности о рискованных операциях «Открытия», помимо названных ранее санации банка «Траст» и приобретения страховой компании «Росгосстрах». В частности, глава ЦБ рассказала о манипуляции руководством банка ценами на евробонды «Россия-30» с целью завысить балансовые показатели. Кроме того, ЦБ собирается оспорить в суде выплаты бонусов менеджерам банка «Открытие» за полтора месяца до отзыва лицензии. По словам Набиуллиной, такое решение может интерпретироваться как вывод активов. Тем не менее, в отличие от «Югры», банк «Открытие» не занимался «агрессивным нарушением ограничений регулятора» и не являлся «карманным банком», созданным для финансирования проектов своих собственников. Системная значимость «Открытия» позволяет рассчитывать на восстановление нормальной работы банка.