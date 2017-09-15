Не строй другому тюрьму

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По словам официального представителя СК Светланы Петренко, дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). По сообщениям РБК, Коршунов мог похитить свыше одного миллиарда рублей, а преступную схему он мог разработать с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым. Сегодня Басманный суд должен избрать меру пресечения. Источники «Новой» связывают задержание Коршунова со скандалом вокруг изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

Следственный изолятор «Кресты-2», строительство которого по распоряжению Владимира Путина началось в 2007 году, должен был принять первых сидельцев в 2013 году. Но этого не произошло, видимо, не произойдет и в ближайшем будущем. И дело не только в том, что строительство не завершено, что генподрядчик Генеральная строительная корпорация (ГСК) и субподрядчик «Петроинвест» обменялись исками о банкротстве, что к изолятору не подведены дороги и электросети. Главная беда в том, что все руководители, которые отвечали за строительство тюрьмы — и чиновники УФСИН, и бизнесмены, — сами находятся или в СИЗО, или под домашним арестом.

Планировалось, что «самый большой изолятор не только в Европе, но и в мире», как с гордостью еще в 2015 году называл недострой глава ФСИН Геннадий Корниенко, обойдется бюджету в 4,5 млрд рублей. За эти деньги 3500 арестантов должны были получить по 7 метров на человека, что соответствовало европейским стандартам (в старых Крестах на Арсенальной набережной сидело до 20 человек в пятиместной камере). Но в контракте между заказчиком строительства ФСИН и ГСК эта сумма выросла до 11,9 млрд. К слову, субподрядчик — «Петроинвест», который станет одним из фигурантов дела, обязался выполнить около 50% от проектного объема, ему полагалось 5,9 млрд рублей. В 2015 году стороны подписали дополнительное соглашение еще на 1,3 млрд. Но и после этого все установленные сроки были сорваны.

Несмотря на то что Счетная палата РФ по итогам проверки ФСИН заявляла, что изолятор «Кресты-2» не сдан, а федеральная служба допустила искажения в отчетности по госконтрактам на строительство, ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет этими фактами не заинтересовались. Кроме того, контрольно-ревизионная инспекция самой ФСИН еще весной 2016 года выявила нарушения разной степени тяжести на 425 млн рублей.

Но всерьез следователи обратили внимание на тюремное ведомство только после того, как в марте 2017 года был убит подполковник ФСИН Николай Чернов. Его расстреляли по дороге домой, спустя несколько дней он скончался. За подстрекательство к убийству был задержан замначальника регионального УФСИН по капитальному строительству полковник Сергей Моисеенко. По одной из версий, Чернов уведомлял УСБ ФСИН о противоправной деятельности своего начальника, точнее — о системе откатов. По другой — отказывался подписывать акты о принятии невыполненных работ подрядчиков и грозился сообщать о недоделках в Москву.

На сайте Главного следственного управления СКР по СПб говорится, что Моисеенко договорился с директором «Петроинвеста» Русланом Хамхоковым, что «за вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления (по гос­контракту. — Ред.) обеспечит подписание актов о якобы выполненных работах». На что последний согласился. С марта 2010 по август 2015 года сумма взятки составила не менее 350 млн руб.

По данным «Фонтанки», в мобильном телефоне Николая Чернова следователи обнаружили аудиозаписи его бесед о ходе строительства «Крестов-2». Что значительно ускорило расследование.

Сергей Моисеенко был арестован через несколько дней после смерти Чернова. Спустя неделю в аэропорту Пулково задержали владельца компании ГСК Виктора Кудрина. Хамхокова задержали в начале сентября, он упорно не признает свою вину.

Кудрину, однако, меньше чем через месяц удалось выбраться из тюрьмы ФСБ и переехать под домашний арест в свой особняк в пригороде Петербурга. От уголовной ответственности за посредничество в даче взятки он был освобожден. Сейчас ему вменяется растрата и мошенничество на 60 млн рублей.

На кого и какие показания давал бизнесмен в рамках досудебного соглашения, заключенного со следствием, сказать сложно, но спустя два месяца появилась информация о том, что глава ФСИН Геннадий Корниенко намерен уволить своего заместителя Олега Коршунова, который курировал финансово-экономический блок и в том числе отвечал за строительство «Крестов-2».

13 сентября СК возбудил против Коршунова уголовное дело по обвинению в растрате. По словам источников, в ближайшие дни может произойти еще несколько громких задержаний среди верхушки ФСИН.