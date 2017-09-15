На самом деле никакого кардинального переворота в умах «инквизиторов» не произошло. Да, расследование прекратили, но исключительно из-за того, что возникли проблемы с явкой ключевого свидетеля, то есть «перебежчика» Григория Родченкова. С самого начала большой эпопеи с российским допингом было ясно, что необходимых доказательств существования так называемой российской допинг-системы будет недостаточно — ​кто ж допустит «расследователей» к тайнам мира сего, опять же если эти тайны есть?

То же самое с Григорием Родченковым, самой мутной фигурой во всей этой истории, которого одна сторона считает борцом с системой, а другая — ​преступником. Может, Родченкову нечем подтвердить свои обвинения, может, он где-то приврал ради пиара, может, он просто боится за свою жизнь и жизнь близких, но сотрудничество со следствием у него по какой-то причине не сложилось. Делать из этого вывод, что теперь от России отстанут, по меньшей мере недальновидно — ​уже не раз российская сторона принимала желаемое за действительное.

А в действительности ВАДА устами своего представителя Мэгги Дюран на фоне охватившей Россию эйфории заявила, что ждет, когда «российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Ричарда Макларена, — ​как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации Российского антидопингового агентства».

Там уверены, что допинг-система в России существовала при попустительстве, а скорее даже при содействии государственных структур. Говоря о том, что у него недостаточно доказательств, ВАДА разводит руками, но не снимает подозрений и требует признания не от РУСАДА, а от властей. Снова — ​тупик.

То есть все остаются при своих. Подозрения со спортсменов не сняты — ​«вольная» им дана за недостаточностью доказательств. Продолжается перепроверка 300 допинг-проб, взятых на сочинской Олимпиаде. Ни о каких извинениях со стороны ВАДА речь не идет, как бы ему ни грозить исками и судами.

Повода для ликования как не было, так и нет. Не зря же умудренный опытом глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов выразил осторожную надежду, что и в отношении других российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, «будет организовано справедливое разбирательство и принято соответствующее решение». И добавил, что «забегать вперед мы не хотим».

Но всегда найдутся те, кому забежать очень хочется.