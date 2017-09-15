«Сама идея, что я взяточник, нелепа»

Заседание началось с двухчасовой задержкой: опоздали с доставкой экс-губернатора в суд. «Что с ногой?» — ​крикнул один из журналистов Белых, который по-прежнему опирался на трость при ходьбе.

— Болит, — ​ответил Белых и расположился в железной клетке.

— Скорее всего, это будет не самое мое лучшее публичное выступление в жизни по состоянию здоровья, — ​начал свои показания Никита Белых. — ​Но все, о чем я буду говорить, имеет отношение к делу.

Белых рассказывал, что с самого начала своего губернаторства дал обещание вести открытую, публичную деятельность: «чтобы было понятно — ​я пришел, чтобы эффективно управлять регионом, а не зарабатывать».

На посту губернатора, отмечал он, собирался заниматься благотворительностью и вкладываться в проекты культурного характера. С этой целью создал Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области.

— С 2009 по 2014 год только в этот фонд официально поступило около 16 млн рублей 48 платежами, — ​вспоминал Белых.

Судья Васюченко в это время искала подтверждающие документы в материалах дела.

— Встает вопрос: а где же логика в моих действиях? По версии обвинения, я брал взятки, но тратил на благотворительность не меньшие суммы. В чем корыстный умысел? — ​Белых объяснял, что решать культурные и социальные задачи с помощью бюджетного финансирования было невозможно. — ​Вы никогда не сможете объяснить человеку, что условный памятник может быть иногда важнее, чем фельдшерско-акушерский пункт у него в деревне.

Далее Белых разбирал конкретно первый эпизод обвинения, согласно которому экс-губернатор якобы в обмен на взятки продвигал инвестиционные проекты «Нововяжского лыжного комбината» и УК «Лесхоз» в регионе и давил на региональные госорганы, чтобы те не замечали нарушений в деятельности компаний.

По словам Белых, когда он вступил в должность губернатора, Лесной кодекс уже позволял передавать лесные участки бизнесу исключительно в рамках аукционов, решающим фактором была цена. Такой порядок давал доступ к лесу небольшим ООО и ИП. В противном случае регион лишился бы важного источника доходов. При этом, по словам экс-губернатора, все решения, касающиеся экономической политики, принимались не лично им, а коллегиально.

В результате инвесторами Кировской области стали не только НЛК и УК «Лесхоз», но и компании «Вятский якорь», «Стройлес» и другие — ​всего регион получил десять инвестпроектов. При этом конечное согласование проекты проходили в Минпромторге, и Белых никак не мог влиять на решение федерального министерства. Инвестиции НЛК вообще согласовывались еще до вступления Белых в должность губернатора.

Как утверждает обвинение, в 2009–2011 годах губернатор помогал НЛК, собственником которого был Альберт Ларицкий, и делал это бескорыстно, но вдруг в конце 2011 года у него «возник преступный умысел» на получение от Ларицкого взятки. При этом размер взятки Белых якобы оставил на усмотрение взяточника, но рассчитывал не менее чем на миллион рублей.

— Складывается ощущение, что обвинение видит во мне не коррупционера, а идиота! — ​возмущался Белых. Он вновь напомнил, что Альберт Ларицкий, который в настоящее время сам осужден на 3 года колонии за мошенничество (хищение денег у Сбербанка), трижды менял показания по делу губернатора.

Второй эпизод обвинения — ​вымогательство взятки у немецкого бизнесмена Юрия Зудхаймера. Белых подробно рассказал о том, как Кировская область искала внебюджетные источники финансирования и искала спонсоров. Для внебюджетного финансирования региона губернатор создал в 2016 году фонд «Вятка». С Зудхаймером Белых встречался по вопросам финансирования НЛК и «Лесхоза», и кроме того, обсуждал вопрос участия бизнесмена в благоустройстве области наряду с другими предпринимателями. Зудхаймер сначала дал согласие на безналичное перечисление средств в фонд, но потом сказал, что передаст деньги наличными, поскольку перечислять из-за границы будет дорого, сложно и не совсем законно. Белых признал, что соглашаться на условия Зудхаймера было ошибкой.

Белых встретился с ним в лобби бара гостиницы Lotte Plaza на Новом Арбате. Однако Зудхаймер перенес встречу в гостиничный ресторан Megu внизу.

— Сейчас очевидно, что он уже был в сговоре с ФСБ, — ​и Белых снова рассказал, что при встрече Зудхаймер передал ему пакет и поздравил с днем рождения. По размеру Белых решил, что в пакете была бутылка вина. Пакет он поставил на пол. И уже после задержания понял: химсоставом были обработаны не только деньги в пакете, но и сам пакет.

И он снова категорически отверг обвинения в получении взятки: «Сама идея, что я взяточник, нелепа».

В шестом часу вечера судья Васюченко остановила подсудимого. Допрос Белых продолжится 20 сентября.

Сергей Лебеденко,

для «Новой»