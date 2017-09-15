«Корабли 2-го флота испугалися Федота…»

Тимур Шаов автор-исполнитель

— Происходящее у нас в стране хорошо подходит под Бахтинское определение карнавала. Происходит, извините за выражение, «инверсия двоичных противопоставлений» и «переворачивание смысла бинарных оппозиций». Говоря человеческим языком, верх становится низом, голова задом, глупость возвышается, ум принижается, ничтожество становится королем карнавала. Только карнавал у нас не смешной - мракобесие, травля людей, поджоги, преследование деятелей культуры…

Помните, у Чуковского в «Путанице»: «Свинки замяукали, кошечки захрюкали». Жалко, что в верхах нет пока Зайки из этого стихотворения, который зверюшек неразумных уговаривал: «Кому велено чирикать — не мурлыкайте, кому велено мурлыкать — не чирикайте!» Нашему главному Зайке стоит только стукнуть кулаком по столу, и зверинец тут же успокоится. Правда, некоторые зоологи говорят, что события на нашем Скотном Дворе уже вышли из-под контроля.

Что делать? Тут каждый решает сам. Я предпочитаю барахтаться, как та лягушка, сбивая лапками масло из нашего довольно кислого молока. Моё барахтанье — это песни, сатира. Фрейд писал о том, что «шутка является наиболее подходящим инструментом для тех, кто стремится занять позицию непокорности по отношению к властям». Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

Премьера нового диска Тимура Шаова «При чем тут Фрейд?» состоится 27 сентября в ЦДХ на Крымском валу и 2 октября в бард-кафе «Гнездо Глухаря»