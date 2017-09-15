ЕСПЧ спросит с Роскомнадзора за Каспаров.ru

ЕСПЧ принял к рассмотрению и объединил сразу пять жалоб на блокировки общественно-политических ресурсов в России. Речь о делах Грани.ру и Каспаров.Ru, поданных в 2015 году, жалобе гражданина Германии Григория Энгельса — администратора сайта Роскомсвободы, а также «Ежедневный журнал» и Worldview of Russian Civilization. Интересы первых двоих представляет юрист Международной Агоры Дамир Гайнутдинов. А третьего — адвокат Саркис Дарбинян.

Блокировки «Граней» и «Каспарова» произошли 13 марта 2014 года одновременно с сайтом «Ежедневного журнала» и блога Навального.

Особенность этих блокировок в том, что они были внесудебными. Их блокировал Роскомназдор по требованию Генпрокуратуры.

Первый этап борьбы развернулся вокруг требования объяснить, какой конкретно контент не устроил власти. Грани.ру — СМИ, работающее с 2000 года. Каспаров.Ru по факту тоже СМИ, освещающее общественно-политическую повестку с 2005 года. Роскомнадзор в суде занял позицию, что он лишь технически исполнял требования Генпрокуратуры. А прокурор в итоге дословно заявил:

«Существенная часть противоправной информации в общем объеме материалов явилось основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсам в целом».

Вопрос был неслучаен, потому что администрации сайтов имели возможность удалить спорный контент или его отредактировать, если бы претензии были конкретизированы.

Очевидно, что именно нежелание дать возможность восстановить доступ и разблокировать ресурс послужило причиной объяснений «о блокировке по совокупности». И Каспаров.Ru, и Грани.ру заблокированы до настоящего времени.

Навальному удалось разблокировать сайт, поскольку он был относительно свежим, велись длительные переговоры с властями на ту же тему конкретизации претензий, но, в конце концов, Навальный мог и удалить без особого ущерба весь контент своего блога. Те же три интернет-СМИ этого сделать не могли, поскольку это бы означало прекращение их существования.

Поводом для ограничения доступа к сайту Роскомсвободы стал материал об обходе блокировок. Прокуроры заявили, что благодаря этой инструкции пользователи рунета имеют неограниченный доступ к запрещенной информации. Материал об анонимайзерах пришлось удалить, чтобы вернуть доступ читателей к сайту.

Европейский суд впервые обратил внимание на политически мотивированные блокировки сайтов СМИ и общественно-политических проектов. В начале этого года ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова на блокировку его библиотеки digital-books.ru. Этот сайт делил один IP-адрес с другим ресурсом, который Роскомнадзор обвинил в пропаганде наркотиков.

Дело обнажило технический изъян практики блокировок в России, когда интернет-провайдеры вместо прекращения доступа к конкретной странице, содержащей спорный контент, блокируют доступ ко всему сетевому IP-адресу. Конструкция же глобальной сети предполагает регистрацию на одном IP-адресе множества сайтов, каждый из которых может содержать большое количество страниц. За 5 лет Роскомнадзор, по его собственным подсчетам, заблокировал около 275 тысяч интернет-ресурсов. По данным Роскомсвободы, российские провайдеры интернета в настоящее время блокируют примерно 4 миллиона сайтов (за все время наблюдения — более 8 миллионов).

Можно провести такую аналогию: чтобы уничтожить одного засевшего в подвале дома террориста, армия разбомбила все село.

Технически блокировать только спорную страницу можно, однако для этого интернет-провайдерам нужно устанавливать специальное дорогостоящее оборудование. Если учесть, что самыми крупными интернет-провайдерами являются аффилированные с государством структуры, то их лоббистских усилий хватает, чтобы заблокировать подобные инициативы, хотя они в Госдуме появлялись.

ЕСПЧ как минимум однажды высказывался о проблеме попутной блокировки сайтов по делу «Ахмет Йылдырим против Турции», признав такую практику турецких властей нарушающей Конвенцию. Владимир Харитонов сходил безуспешно и в Конституционный суд России. Там ему ответили — власти тут не при чем, провайдеры виноваты — и тем самым уклонились от разрешения системной проблемы неизбирательных блокировок российских сайтов.

В отличие от Конституционного, Европейский суд усмотрел в деле Харитонова важную системную проблему. Президент секции суда, рассматривающий жалобы против России, назвал это дело «потенциально лидирующим», после чего привлек в качестве третьих лиц в дело пять известных российских и международных организаций, работающих в сфере интернета и свободы слова. Среди них оказалась и упоминавшаяся выше Роскомсвобода — ведущая группа, осуществляющая мониторинг практики блокировок сайтов властями. Правительство России должно предоставить ЕСПЧ свою позицию по делу Харитонова до 15 сентября. По объединенному делу о блокировке сайтов Грани.ру, Каспаров.Ru и Роскомсвободы — до 15 января 2018 года.

Подобная активизация свидетельствует о признании ЕСПЧ значимости этой проблемы, о намерении распространить стандарты свободы слова на российский сегмент интернета. Это то, на что мы рассчитывали последние несколько лет.

С 2012 года рунет стал новым полем боя за гражданские свободы между обществом, реализующим свое право на распространение информации и высказывание по самым разным в том числе острым социальным и политическим вопросам, и властями со свойственными им репрессивными намерениями и практиками, атакующими интернет-пользователей и в целом интернет-сообщество. В конце концов, должен был найтись арбитр, прописавший классические стандарты свободы слова под условия работы интернета с учетом его специфики. К сожалению, эту роль не смогли сыграть ни российские суды общей юрисдикции, ни Конституционный суд. Пришлось тянуть дела в Страсбург, который, очевидно, в течение следующего года эти стандарты пропишет.