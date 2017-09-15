От Земли до Сатурна. Жизнь «Кассини» и его открытия в фотографиях

NASA сообщило о прекращении 20-летней миссии по исследованию Сатурна. Зонд «Кассини» (назван в честь итальянского астронома Джованно Кассини — ред.) опустился в атмосферу планеты и сгорел. Последний сигнал аппарата шел 83 минуты и достиг Земли в 14:55 мск.

Whereâs the spacecraft now? Follow along at: https://t.co/u9rOyk3Ki7 & with NASA's Eyes on the Solar System software https://t.co/2qMGyctLqB pic.twitter.com/Rn7L1FsD0f — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 14, 2017

Миссия «Кассини-Гюйгенс» началась в 1982 году, над ней работала объединенная рабочая группа Национальной академии наук США и Европейского научного фонда. В октябре 1997 года аппарат запустили с мыса Канаверал. На орбите Сатурна аппарат провел почти 13 лет, за это время он передал на землю 635 гигабайт данных и 453 тысячи снимков.

Облака над Сатурном. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Орбиты планеты корабль достиг только в 2004 году, сделав до этого маневры вокруг Венеры, Земли и Юпитера. Ранее планировалось, что миссия завершится в 2008 году, ее решили продлить до 2010 года. Окончательное решение о завершении миссии приняли в 2017 году из-за нехватки топлива.

This picture of #Saturn is made from some of the last images we'll receive from #Cassini, acquired Sept. 13, 2017. #CassiniInspires pic.twitter.com/OSe1Zkybey — Jason Major (@JPMajor) September 15, 2017

Одним из самых главных достижений миссии считают посадку спускаемого зонда «Гюйгенс» на Титан (крупнейший спутник Сатурна — ред.) 14 января 2005 года. Аппарат изучил атмосферу спутника.

Метановые облака над Титаном. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Зонд делал фотографии колец Сатурна, которые состоят из частиц льда и пыли. До сих пор не известно, когда они образовались и почему. Снимки «Кассини» помогли ученым открыть новое кольцо Сатурна — кольцо Януса-Эпиметея. Аппарат изучил ранее неизвестные спутники планеты — Полидевк, Паллена, Мефона, Анфа, Эгеон и Дафнис.

Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Снимок «Кассини» показывает волновую структуру колец Сатурна, он сделан 4 июня 2017 года. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Аппарат изучал и другой спутник Сатурна — Энцелад. По снимкам «Кассини» было видно, что на спутнике есть 250-километровые шлейфы воды, бьющие из ледяных разломов на поверхности спутника. Ученые выяснили, что подо льдом находится океан глубиной в 45 километров. Толщина льда может достигать от двух до двадцати километров.

Энцелад. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

В 2015 году «Кассини» совершил самый опасный маневр — пролетел сквозь шлейфы Энцелада. Благодаря этому, ученые выяснили, что в выбросах спутника есть химические элементы, которые могут свидетельствовать об образовании под поверхностью органических веществ.

Шлейфы Энцелада. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Последняя миссия зонда называлась Grand Finale, она заключалась в управляемом падении аппарата в атмосферу планеты. «Кассини» за это время 22 раза пролетел между поверхностью Сатурна и его кольцами (расстояние составляет примерно 2 тысячи километров).

Один из последних снимков «Кассини», сделанный 13 сентября 2017 года. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Последний снимок аппарата. Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

«Это заключительная глава удивительной миссии, но это также и начало. Открытие "Кассини" океанических миров на Титане и Энцеладе изменило все, перевернув наше представление об удивительных местах для поиска потенциальной жизни за пределами Земли», — сказал заместитель администратора Научного представительства NASA Томас Зурбухен.