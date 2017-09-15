«Нехорошая тенденция, но полиция сработала быстро»

«В 14:30 позвонил мужской голос, сказал, что отель заминирован. Охранник сразу сообщил в полицию, они принеслись через 2 минуты, а через полчаса приехали кинологи с собакой. Сказали, что «вам повезло, что собака свободна», — рассказывает Наили Багишвили, директор гостиницы «Нашотель» на 11 линии Васильевского острова, 50.

Всех гостей, их было 10 человек, вывели на улицу. Полиция управилась за полтора часа. «Надеюсь, это в первый и последний раз. То, что творится в городе, — нехорошая тенденция. Это селит в людях страх, неприятное ощущение, — говорит Наили. — Но полиция сработала быстро».

Вчера в Петербурге были эвакуированы 18 торговых центров и один офисный центр, несколько администраций районов, гостиницы, жилые дома. В общей сложности более 30 объектов. Основой вал «заминирований» случился сразу после полудня и за несколько часов было эвакуировано более 10 тысяч человек.

Официально в ГУ МВД отказались комментировать события в Петербурге.

«Возможно, будет пресс-конференция», — неопределенно высказался Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей полиции.

цифры Всего эвакуировали 18 торговых комплексов: ТРК «Атмосфера» на Комендантской площади, ТЦ «Миллер» на Комендантском проспекте, ТЦ «Авеню» на Выборгском шоссе, ТЦ «Июнь», ТК «Космос», ТРЦ «Галерея», ТОК «Чкаловский» на Чкаловском проспекте, ТЦ «Невский Атриум» и ТК «Стокманн» на Невском проспекте, ТРЦ «Монпансье» на Планерной улице, ТРК «Пик» на улице Ефимова, ТРК «Питер-Радуга» на проспекте Космонавтов, ТК «Штрих-Код» на Народной улице, ТЦ «Французский бульвар» на бульваре Новаторов, ТЦ «Елизаровский» на улице Бабушкина, ТЦ «Капитолий Outlet» и ТРК «Сити Молл»на Коломяжском проспекте, ТРК «Парк Хаус».

«Мой сын с другом не смогли попасть в кино. Это неприятно до крайности. Я думаю, это какая-то эпидемия телефонного терроризма, подростки балуются, а если это происки последователей «Христианского государства» — то они давно должны сидеть, — возмущается депутат «Яблока» в ЗАКсе Петербурга Борис Вишневский. — Этим должен заниматься центр «Э», но вчерашний день показывает, что они плохо работают».

СМИ сообщали о том, что звонки о заминировании поступали и в администрацию города — в Смольный, и Мариинский дворец, где находится Законодательное собрание. Однако во официально информацию не подтвердили.

«Парламент работает в нормальном режиме, никого не эвакуируют», — сказала газете Елена Тимошенко. «Я с 8:50 на работе. Сообщения об эвакуации — чушь», — подтвердил депутат Борис Вишневский.

Оцепление у торгового центра. Работает полиция. Фото: РИА Новости

Андрей Безминский стал свидетелем эвакуации на Канале Грибоедова, 69. Эвакуировали все здание: отель «Гоголь», ресторан «Северянин», ReMarka Hotels, магазин, центр современного искусства, благотворительный фонд помощи пенсионерам.

«Звонок поступил в отель. Всех выгнали на улицу, подъехали наряды полиции и пожарные, перекрыли набережную лентой, с двух сторон встало оцепление, — рассказывает Андрей. — На улице стояли час, за это время все проверили и разрешили вернуться».

Андрей пытался расспросить полицейских про собак кинологов. Ему ответили, что в городе всего три натасканные на взрывчатые вещества собаки

«Поэтому вчера нашим службам было сложно, но лично моя оценка, учитывая, что весь город лихорадило, пять из пяти».

В ресторане «Амроц» на Невском, 176, даже не знали, что здание эвакуируют: «Если бы вдруг рвануло, мы бы тоже пострадали, — говорит кассир ресторана Нона Нерсисян, которая работала 14 сентября. — Мы узнали только, когда наш друг зашел в ресторан и спросил: «А что это у вас происходит? Оказывается, здание оцеплено, собаки, кинологи, полиция, телевидение. А мы ни сном ни духом — даже наша служба безопасности не знала».

По словам Константина Тихоньких, который с 2003 по 2015 года работал начальником кинологической службы в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, чтобы обнаружить взрывное устройство с относительной точностью, необходимы два опытных кинологических расчета. «Один работает, второй дублирует, независимо от первого результата. Вот и посчитайте, сколько кинологических расчетов сейчас необходимо. 10 случаев в день — 20 кинологических расчетов, двадцать собак и двадцать человек», — подсчитывает эксперт. По его словам, такого количества расчетов, чтобы покрыть все вызовы 14 сентября, в Петербурге просто нет.

Официально никто из руководства города ситуацию не прокомментировал, оставив горожанам право самим гадать, что же это было.

На пресс-конференции совершенно по другому поводу вице-губернатор Алекандр Говорунов, сказал журналистам, что не знает, с каких номеров поступают звонки. При этом он не сомневается, что хулиганы будут наказаны, а международный терроризм — побежден.

В ГУВД конкретики к ситуации не добавили, сказав, что «может быть» проведут пресс-конференцию.

Анастасия Гавриэлова