«Китайцы сливают биткойны, а россияне сейчас глобально их скупают»

Последние дни курс биткойна неуклонно снижается. Еще в начале сентября самая популярная критовалюта пробила отметку в 5000 долларов за единицу, но уже начиная с 8 сентября стоимость валюты на биржах начала быстро снижаться. Минимальное значение было достигнуто вчера, 14 сентября, и составило 3300 долларов.

Обвал связывают с паникой китайских держателей криптовалюты, вызванной решением Центробанка КНР запретить «первичное размещение токенов» или ICO. (ICO, по сути, является аналогом IPO – «первичного размещения ценных бумаг». В рамках ICO компании могут привлекать капиталы не в классических денежных средствах, как это происходит в случае с IPO, а в криптовалютах).

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Еще одним событием стало сообщение одной из крупнейших китайских криптовалютных бирж о прекращении торгов с 30 сентября.

Причина, по которой новости из Китая оказывают такое серьезное влияние на рынок цифровых денег, заключается в том, что именно в КНР сосредоточены основные мощности по добыче биткойнов. И хотя власти Китая запрещали лишь обменные операции с криптовалютами, а не владение ими, паника не рынках не утихала вплоть до сегодняшнего дня. За несколько часов 15 сентября курс биткойна снова вырос с 3300 до 3600 долларов за единицу.

Один из крупнейших российских «добытчиков» криптовалют Юрий Дромашко в комментарии для «Новой» объясняет ситуацию «глобальным спросом россиян на подешевевшие криптовалюты» в последние несколько дней.

Юрий Дромашко майнер

— Китайцы сливают сейчас биткойн и прочие коины, а россияне, наоборот, его скупают. Реально встают в очередь. Я сейчас сам перемолачиваю столько «битков» и [вижу] глобальный спрос в Москве, Иркустке, и, я думаю, в других городах люди тоже закупаются. Самое время сейчас закупаться для тех, кто хотел, но долго ждал удачного момента. И вот этот момент, видимо, настал.

Запрет Центробанка КНР на операции ICO Дромашко назвал «этапом упорядочивания работы с криптоактивами». «Китайцы делают верно. В ICO сейчас действительно много недобросовестных предпринимателей и на 90% вместо реального продукта на первичное размещение идут дутые «пузыри».

Китайцы как восточный народ идут спокойно, медленно: что-то закрыли и ограничили, ввели [новый] порядок и [снова] открыли. Скоро у них будет съезд партии, и к этому времени все уже будет спокойно.