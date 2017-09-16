Другие иноагенты

11 сентября журналисты-расследователи Yahoo News Майкл Изикофф и Хантер Уолкер сообщили, что министерство юстиции США потребовало от американских подразделений Russia Today и Sputnik о необходимости встать на учет в соответствии с законом 1938 года «О регистрации иностранных агентов». По сообщениям СМИ, Russia Today имеет контракты на производство контента с двумя юридическими лицами, зарегистрированными в Вашингтоне, — RTTV America и RTTV Studios, их владельцем является бизнесмен Алекс Язловский, имеющий гражданство РФ и США.

Уведомление Russia Today о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента является логичным следствием январского доклада спецслужб, в число которых входило и ФБР, подведомственное минюсту США. Напомню, в докладе подробно описывалась пропагандистская кампания кремлевских СМИ, направленная на дискредитацию выборного процесса в США в целом и помощь Дональду Трампу в виде распространения негативной информации о Хиллари Клинтон. Например, одно время активно будировалась тема ее слабого здоровья, что было очевидной дезинформацией.

Согласно американскому закону, понятие «иностранное юридическое лицо» обозначает: правительство иностранного государства или политическую партию. Агентом иностранного юридического лица является любое лицо, которое: а) действует как его представитель; б) вовлечено в пределах США в политическую деятельность в интересах такого иностранного юридического лица; в) действует как советник по связям с общественностью, рекламный агент, сотрудник информационной службы или как политический консультант; г) собирает или распределяет денежные средства; д) представляет интересы такого иностранного юридического лица перед федеральным ведомством или правительственным чиновником.

Основное требование этого закона состоит в том, что каждое лицо, ставшее агентом иностранного юридического лица, должно в течение 10 дней заполнить подробнейшую регистрационную форму минюста.

Далее. Каждый агент иностранного юридического лица должен не позднее 48 часов после начала пропагандистской акции в любом ее виде представить две ее копии министру юстиции. В любом информационном материале, распространяемом агентом иностранного юридического лица, должно быть указано, что данный материал распространяется им от имени иностранного юридического лица, а также то, что данное указание заверено министерством юстиции.

За нарушение требований предусмотрена суровая ответственность: штраф до $10 000 и/или тюремное заключение до пяти лет, и на этот счет есть судебная практика. Так, Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности президента США, 7 марта 2017 зарегистрировал свою фирму Flynn Intel Group, Inc в качестве агента правительства Турции, хотя лоббистская деятельность осуществлялась Флинном еще в 2016 году. Поскольку следствие еще продолжается, то пока неясно, будут ли ему предъявлены уголовные обвинения. Возможно, он получит иммунитет в обмен на информацию по Дональду Трампу.

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Russia Today не в восторге от необходимости регистрироваться по закону 1938 года. Основная проблема в том, что все материалы телеканала должны быть теперь помечены как информация, распространяемая иностранным агентом.

Не думаю, что руководство кремлевских СМИ проигнорирует уведомление минюста США, поскольку ни у кого нет желания подвергнуться уголовному преследованию. Замечу, что минюст США в отличие от российского органа не имеет права никого заносить в список иностранных агентов, он может лишь наказать за неисполнение требования закона. Регистрацию тем или иным структурам необходимо осуществлять самим.

Впрочем, на мой взгляд, ничего страшного для кремлевских СМИ в США не произойдет. Требуемая законом пометка об иностранном агенте может быть сделана, например, очень мелким шрифтом, или, если речь о титрах в видео, она может промелькнуть в доли секунды. Проблемы теперь возникнут у американских СМИ в России. После соответствующих поправок в законодательстве их могут внести в список иностранных агентов, или «нежелательных организаций», что в отличие от американской практики непременно скажется на их повседневной работе.

Сергей Костяев, докторант университета Ратгерса (США)