Новая газета

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Государство не обеспечивает безопасность граждан, у которых другое мнение о будущем страны. Что делать?

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Государство устранилось, начинается уличная война?

Безнаказанность провоцирует новые нападения на активистов и журналистов

Общество

Этот обернутый в газету обрез трубы был брошен рядом с местом нападения на Николая Ляскина. Фото: Twitter

Государство отказывает в защите людям, убеждения которых отличаются от взглядов большинства.

Сезон охоты на оппозиционных активистов, правозащитников и независимых журналистов продолжается.

Семья Юлии Латыниной была вынуждена уехать за границу из-за угрозы личной безопасности.

В Москве напали на главу городского штаба Навального Николая Ляскина — он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


Местные жители вынуждены оборонять от громил из SERB табличку на доме Немцова.

Уголовные дела по таким случаям либо не возбуждаются, либо не расследуются. Безнаказанность бандитов провоцирует новые нападения.

Мы больше не будем говорить о том, что государство «теряет монополию на насилие». Государство самоустранилось, на его руинах начинается уличная война.

Что делать гражданам, поставленным вне закона? Продолжать писать заявления или готовиться к самообороне?

поучаствуйте в опросе «Новой газеты» =>
Теги:
нападение, оружие, самооборона, альтернативное государство, государство, насилие

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