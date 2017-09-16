Государство устранилось, начинается уличная война?

Этот обернутый в газету обрез трубы был брошен рядом с местом нападения на Николая Ляскина. Фото: Twitter

Государство отказывает в защите людям, убеждения которых отличаются от взглядов большинства.

Сезон охоты на оппозиционных активистов, правозащитников и независимых журналистов продолжается.

Семья Юлии Латыниной была вынуждена уехать за границу из-за угрозы личной безопасности.

В Москве напали на главу городского штаба Навального Николая Ляскина — он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.



Местные жители вынуждены оборонять от громил из SERB табличку на доме Немцова.

Уголовные дела по таким случаям либо не возбуждаются, либо не расследуются. Безнаказанность бандитов провоцирует новые нападения.

Мы больше не будем говорить о том, что государство «теряет монополию на насилие». Государство самоустранилось, на его руинах начинается уличная война.

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Что делать гражданам, поставленным вне закона? Продолжать писать заявления или готовиться к самообороне?