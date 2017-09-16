Крапленые кадры

В пятницу, 15 сентября, судья Петро­заводского городского суда Марина Носова отправила на новую экспертизу фотографии из дела Юрия Дмитриева. Об этом судью просил адвокат Виктор Ануфриев. Первая экспертиза, на которой строится обвинение историка, сочла фотографии порнографическими. Исследование проводил московский Центр социокультурных экспертиз. Ранее, основываясь на выводах экспертов этого учреждения, осудили участниц Pussy Riot и запретили «Свидетелей Иеговы».

Главная претензия защиты к первой экспертизе: она проведена непрофильными специалистами. Фотографии, на которых без одежды изображена приемная дочь Дмитриева, изучали не сексологи, а математик, историк искусств и врач-педиатр.

Как объясняет сам Дмитриев, он фотографировал дочь для контроля ее здоровья. Историк взял ее из детского дома слабую, на грани дистрофии. Чтобы не придралась опека, он время от времени делал протокольные снимки: спереди, сзади и с боков. Фотографии хранились на компьютере в папках с названиями «контроль», «здоровье». Дмитриев их никому не показывал, по интернету не отправлял. Пару лет назад, когда дочь окрепла (сейчас ей 12), приемный отец перестал ее фотографировать.

Дело возбудили по анонимному доносу. Известно, что донос пришел в полицию после того, как участковый вызвал Дмитриева в отдел по формальному поводу и продержал там несколько часов. Вернувшись домой, Дмитриев понял, что в квартире кто-то побывал.

Из 140 фотографий «незаконными» признали только девять. На них видны гениталии девочки. Восемь снимков вменяют по статье «развратные действия» (по четыре на разные пункты этой статьи), одну — ​по статье «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии». Снимки сделаны в разные годы. По словам адвоката, на всех фотографиях ребенок один, там нет и намека на сексуальные действия. Психологическая экспертиза не обнаружила у девочки никаких отклонений из-за того, что отец ее фотографировал.

Президент Национального института сексологии Лев Щеглов назвал заключение Центра социокультурных экспертиз юмористическим документом. «В констатирующей части эксперты приводят одно из определений порнографии, в котором звучит совершенно правильная мысль, что это — ​процесс. Это действие кого-то с кем-то. И в то же время в заключительной части они пишут, что представленные на экспертизу статические фотографии обнаженной девочки являются порнографическими. Это воинственный абсурдизм», — ​пояснил Щеглов в интервью «Новой газете».

Кроме Щеглова в суде выступили еще несколько экспертов, в том числе московские педиатры Федор Катасонов и Григорий Шеянов. Они свидетельствовали: врачи и сами рекомендуют фотографировать детей, чтобы следить за их развитием в динамике.

Это была уже четвертая попытка адвоката Ануфриева добиться новой экспертизы. На этот раз ходатайство поддержала даже прокуратура. По всей видимости, на гособвинение и судью повлиял допрос директора Центра социокультурных экспертиз Натальи Крюковой. Он прошел по видеосвязи 7 сентября. «Крюкова тогда показала свою несостоятельность», — сообщил «Новой газете» Ануфриев. Однако адвокат просил назначить экспертизу в профильном государственном учреждении, а судья поручила провести новое исследование питерскому ООО «Федеральный департамент независимой судебной экспертизы». В разговоре с «Новой газетой» Ануфриев выразил опасение, что большинство таких частных контор — «помойки», на которые следствие может повлиять.

Более того: представитель гособвинения настаивал, чтобы на исследование отправили только девять вмененных Дмитриеву фотографий. Судья Носова удовлетворила просьбу именно в таком виде. Это значит, что новые эксперты не смогут оценить дневник здоровья в совокупности.

Фото: Сергей Маркелов / 7x7

Юрий Дмитриев 30 лет занимается поисками захоронений времен Большого террора. Это он нашел расстрельные кладбища Сандармох и Красный Бор, могильник на Секирной горе (Соловки), захоронения вдоль Беломорканала.

Коллеги и родные Дмитриева убеждены, что его преследуют именно за это подвижничество, за ежегодно проводимый им День памяти в Сандармохе, куда приезжают сотни людей и десятки иностранных консулов, за резкие высказывания о власти, о войне на Украине. В последнее время историк сетовал на чье-то повышенное внимание к нему. Как будто бы ожидал ареста.

Дмитриева поддерживают Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Светлана Алексиевич, Евгений Стычкин, Вениамин Смехов, Борис Гребенщиков, Алексей Уминский — ​и еще не один десяток известных писателей, режиссеров, актеров, музыкантов, священнослужителей.

Суд (заседания проходят в закрытом режиме) заслушает выводы новой экспертизы 11 октября.