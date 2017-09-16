Не хулиганы, а «титушки»

На главу московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина напали на выходе из штаба, который находится на улице Гиляровского в районе метро «Проспект мира». Ляскина несколько раз ударили железной трубой, по голове и по плечу. По словам Ляскина, нападавший был один. Ударив его, он бросил трубу в сторону сотрудников штаба Навального и убежал.

В беседе с «Новой газетой» Ляскин отметил, что не успел разглядеть лица нападавшего, поскольку тот был в капюшоне. «Человек спортивного телосложения, был один», — уточнил глава штаба. Он отметил, что стальная труба, которой неизвестный нанес ему удар, была завернута в газету.

Ляскина госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. «На голове у меня здоровенная шишка размером с киви в затылочной части — правее затылка. Врач осмотрел, сказал: огромная подкожная гематома», — говорит активист.

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина. «15 сентября в полицию поступила информация о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около дома № 60 по улице Гиляровского. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив личность пострадавшего. Информированный источник пояснил агентству, что речь идет о координаторе столичного штаба Навального Николае Ляскине, на которого накануне неизвестный напал с железной трубой. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) потребует переквалифицировать уголовное дело о нападении на Ляскина со статьи «Хулиганство» (213 УК РФ) на «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (ст. 277 УК РФ). Об этом рассказал глава юридического отдела ФБК Иван Жданов, представляющий интересы Ляскина.

«Мы считаем, что это не совсем верная квалификация. Конечно, хорошо, что уже что-то возбудили, может быть, это позволит начать расследование, но эта статья, безусловно, требует переквалификации», — подчеркнул Жданов.

Глава юридического отдела ФБК отметил, что по факту нападения на Ляскина ФБК уже подало заявление в Следственный комитет России по городу Москве по статье 277 УК РФ. По мнению Жданова, в ситуации с нападением на Ляскина «очевиден состав преступления именно по этой статье».

«Статья 213 УК РФ («Хулиганство») не предполагает какие-то тяжкие последствия для здоровья человека. В данном случае очевидно, что удар тяжелой металлической трубой по голове — это не просто угроза здоровью, это угроза жизни. Очевидный состав статьи 277 УК РФ. Это могло закончиться намного печальнее, чем закончилось. Если бы там, к примеру, не оказалось рядом волонтера. Кроме того, нападавший одним ударом не ограничился, он попал второй раз [по плечу]», — уточнил Жданов.