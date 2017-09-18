Где, кого, за что

«Их радость преждевременна»

В Крыму огласили приговор Ахтему Чийгозу

Где: Верховный суд Крыма

Подсудимый: Ахтем Чийгоз

Статья: 212 ч. 1 УК РФ (организация массовых беспорядков)

Приговор: 8 лет лишения свободы

11 сентября Верховный суд Крыма вынес приговор бывшему зампреду запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. Тройка судей признала его виновным в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда возле здания Верховной рады Крыма в Симферополе собралось несколько тысяч крымских татар и проукраинских активистов, чтобы не допустить принятия так называемых «сепаратистских законов». В результате столкновения митингующих сторон из-за давки погибли два человека.

В январе 2015 года Чийгоза и четверых участников со стороны крымских татар арестовали, митинг назвали массовыми беспорядками, зампреда меджлиса обвинили в их организации, остальных судят сейчас в качестве участников. Судебный процесс осенью 2016 года разделили, Чийгоза судили отдельно, в Верховном суде Крыма. Свою вину он не признал.

Ахтем Чийгоз провел в СИЗО уже два с половиной года, два года длился суд. Прошло 154 заседания, отсмотрены сотни часов видео, допрошены 213 свидетелей, среди которых и бывшие друзья Чийгоза, его коллеги по меджлису, прямо обвинившие его в организации беспорядков, и бывшие непримиримые политические соперники, которые, напротив, уверенно заявили, что он ничего не совершал и организатором не был. Но и те, и другие не сомневались, что дело Чийгоза — политическое. Обвинение строилось на показаниях четырех человек, трое из которых засекреченные, а один реальный, но на площади у Рады в тот день его никто не видел.

В день оглашения приговора сотни крымских татар пришли к зданию суда. Однако подойти близко им не удалось: здание и близлежащие улицы были перекрыты сотрудниками полиции. После оглашения приговора граждане мирно, хоть и с возмущениями, разошлись.

В тот же день на приговор Чийгозу отреагировал президент Украины Петр Порошенко. «Дело Чийгоза — очередной приговор России», — написал он на своей официальной странице. Европейский союз и Human Right Watch потребовали от России незамедлительно отменить приговор.

На следующий день после приговора в Киеве состоялась массовая акция в поддержку Ахтема Чийгоза, среди организаторов — бывший глава меджлиса Рефат Чубаров, которому запрещен въезд в Россию. На митинге было зачитано письмо Чийгоза из Симферопольского СИЗО, написанное сразу после оглашения приговора:

«11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи и, главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа. <…> Приговор вобрал в себя безысходность и злобу коллаборантов. Но их радость преждевременна. Им не удастся сделать главной ценностью ложь и подлость. Им никогда не быть авторитетами народа» (цитата по «Крым.Реалии»).

Адвокат Николай Полозов уже заявил о том, что приговор будет обжалован в Верховном суде РФ. Также он отметил, что суд в приговоре признает Чийгоза гражданином Украины, а не России (по ходу процесса фигурировали два гражданства). И поэтому есть вероятность, что он может быть экстрадирован на Украину для отбытия наказания, для этого Украина должна прислать свой запрос.

Надежда Прусенкова,

«Новая» и «Крым.Реалии»

Ошибочка вышла

Дело Леонида Жегулева вернули в прокуратуру

Суд: Останкинский районный суд Москвы

Подсудимый: Леонид Жегулев

Статья: п. «Г» ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотиков)

Стадия: прения

Грозит: до 10 лет лишения свободы

14 сентября должно было состояться последнее перед прениями заседание по делу финансиста Леонида Жегулева (брата спецкора «Медузы» Ильи Жегулева), которого обвиняют в несостоявшемся сбыте 26 граммов гашиша. Жегулева остановили сотрудники полиции 30 ноября 2016 года возле дома матери, объяснили тем, что он показался им подозрительным. По его словам, отвели к полицейской машине, заставили положить руки на капот, после чего «нашли» в кармане пакет с гашишом. При осмотре квартиры якобы нашли еще 100 граммов наркотика и весы. Подсудимый Жегулев настаивает, что ему все подбросили, но следствие даже не стало проводить экспертизу отпечатков пальцев на пакетиках с наркотиком, а полицейские и приглашенные в квартиру понятые были знакомы друг с другом.

Перед заседанием в зале адвокат Олег Белов вручил Жегулеву текст выступления в прениях, тот изучил бумагу и сложил ее пополам. Однако в этот день выступить не пришлось.

— Ваша честь, — поднялся с места прокурор. — Я ходатайствую о возврате дела прокурору на устранение неточностей. Я обнаружил ряд существенных ошибок, неустранимых в ходе судебного следствия.

Выяснилось, что практически во всех материалах дела неправильно указана дата, когда Жегулев был задержан. Следственные органы датировали происшествие 30 ноября 2017 года (Жегулева задержали 30 ноября 2016 года). Ошибку содержало не только обвинительное заключение, но и постановление о возбуждении уголовного дела, протокол осмотра квартиры Жегулева и ряд других документов. Но почему-то прокуратура обратила на это внимание лишь только перед прениями, причем в тот момент, когда о деле Жегулева стали активно писать СМИ, а к его защите подключились новые адвокаты.

На устранение ошибки и некоторых других противоречий (прокурор не уточнил, каких именно) обвинение попросило 3 месяца и одновременно ходатайствовало о продлении содержания Жегулева в СИЗО на тот же срок.

— Я поддерживаю ходатайство, — Жегулев, кажется, не осознавал, что происходит.

— То есть и на меру пресечения согласны? — уточнила судья Татьяна Соколова.

— А, нет, конечно, нет, продление не поддерживаю.

Подсудимый радостно оглядывал близких в зале. Адвокаты просили отпустить его под домашний арест — следственные действия окончены, финансист надавить ни на кого не может, у него маленький ребенок. Судья вернула дело обратно в прокуратуру, а Жегулева оставила под стражей.

— Это несомненная победа защиты, — сказал после суда «Новой» адвокат Олег Белов. — Раньше мы не могли оспаривать материалы дела, так как закончилась стадия судебного следствия, а теперь после возврата мы сможем это сделать. И поборемся, чтобы дело вообще было закрыто.

С. Л.

Расшифровка карт-бланша

Указание «снять» Белых поступило в ФСБ еще за несколько месяцев до его «задержания с поличным»

Суд: Пресненский районный суд Москвы

Статьи: ч. 6 ст. 290 УК (Получение взятки должностным лицом)

Обвиняемый: Никита Белых

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

Новое развитие получило дело Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в 600 тысяч евро от бизнесменов Юрия Зудхаймера и Альберта Ларицкого. Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко приобщила к материалам расшифровку переговоров двух человек. Как сообщило издание Republic, в распоряжении которого оказался документ, собеседники — один из них сотрудник ФСБ — еще за несколько месяцев до задержания Белых обсуждают полученное из Кремля указание «снять» руководство Кировской области. В беседе участвуют некие Игорь Парфенов и Сергей Смирнов.

«Кремль очень недоволен тем, что вырубается много [лесов], налогов не поступает, поэтому оперативная группа ФСБ прибыла в Киров. Кремль им дал полный карт-бланш: проверить все инвестиционные проекты,<…> ну и заодно разобраться, если вдруг кто-то из руководства области причастен к этому, то, соответственно, их снимать», — говорит один из собеседников.

Якобы Парфенов, кроме того, рассказывает якобы Смирнову о слежке, установленной за Никитой Белых и его подчиненными, а также наблюдении за деятельностью компаний и лиц, которые позже стали фигурировать в уголовном деле.

— Копия расшифровки оказалась в распоряжении Никиты Юрьевича еще в апреле 2016 года, — сказал адвокат Белых Грохотов. — Она была изъята при обыске в его квартире. При этом обратите внимание: Зудхаймер подал заявление в ФСБ на Белых лишь в июне 2016 года (вскоре его задержали. — Ред.).

По мнению Грохотова, расшифровка — еще одно косвенное подтверждение того, что оперативный эксперимент генерала ФСБ Олега Феоктистова (в рамках которого задержали Белых) был спланированной провокацией.

Сергей Лебеденко,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело похищенного

Пропавший в Белоруссии в конце августа и обнаруженный в Краснодаре 19-летний гражданин Украины Павел Гриб 13 сентября был заключен под стражу в СИЗО — Октябрьский райсуд Краснодара арестовал его до 17 октября. Краевое УФСБ уже уведомило украинских дипломатов, что Гриб обвиняется по ст. 205 УК РФ (терроризм). Адвокат Андрей Сабинин, которому удалось встретиться с юношей в СИЗО только со второй попытки, сообщил, что обстоятельства задержания украинца засекречены. Еще через два дня Гриба перевели из СИЗО в специализированное медучреждение.

На сегодняшний день причины его госпитализации украинским консулам, которые добились разрешения посетить его 18 сентября, неизвестны. «Мы сейчас пытаемся уточнить, куда именно и по какой причине. С другой стороны, наш консул смог вчера передать продукты и вещи», — заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца, добавив, что передать лекарства Грибу консул не смог, так как на это требуется специальное разрешение. Ранее отец Гриба заявлял, что сын имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства.

Между тем Европейский суд по правам человека уже принял к рассмотрению жалобу Павла Гриба и потребовал от правительства России до 25 сентября предоставить медицинскую документацию о состоянии его здоровья с указанием лекарств, которые прописаны арестованному и которые он получает. Исходя из этой информации суд решит вопрос о принятии срочных мер.

Дело Шакро Молодого

Уголовное дело в отношении предполагаемого криминального авторитета Захария Калашова (известного как вор в законе Шакро Молодой), обвиняемого в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы, поступило в Никулинский районный суд столицы. Дата заседания еще не назначена.

Среди предполагаемых соучастников Калашова — Андрей Кочуйков, которого в СМИ называют криминальным авторитетом по кличке Итальянец. Всего по уголовному делу проходят 14 фигурантов.

По версии следствия, в середине декабря 2015 года возле ресторана Elements, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого задержали и заключили под стражу заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова, руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Сами высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с криминальным авторитетом: Никандров и Ламонов обратились в суд с исковыми заявлениями о защите чести и достоинства к СМИ с требованием опровергнуть информацию о связях с Калашовым. Однако столичный суд отказал в принятии исков к производству.

Дело о пытках

Кировский областной суд оставил в силе приговор Алексею Галкину, которого осудили на два года строгого режима за ложный донос на сотрудника исправительной колонии № 20 Вологодской области. Галкин рассказал фонду «В защиту прав заключенных» о пытках в колонии, где, по его словам, ему сломали ребра, в результате они загнили и были частично удалены.

В январе 2017 года Галкин вышел на свободу, а уже в конце мая суд принял решение о заключении его под стражу на время судебного разбирательства. Следственный комитет провел проверку и, «не найдя подтверждения информации» о пытках, завел на Галкина дело о ложном доносе на заместителя начальника ИК-20 по безопасности и оперативной работе С.А. Ков­рова. В июле 2017 года Кирово-Чепецкий районный суд приговорил Галкина к двум годам строгого режима.

А 14 сентября этого года на Алексея Галкина завели еще одно уголовное дело — на этот раз об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Галкин якобы оскорбил сотрудника следственного изолятора № 2 в Кирове.

«Галкин не подтверждает, что кого-то оскорбил, ситуацию спровоцировали. Это безусловное давление на Галкина. Его постоянно держат в карцере», — сообщил его защитники Петр Курьянов.

Вера Челищева,

Сергей Лебеденко,

ОВД-Инфо